君島十和子さん・すみれさんら、美と健康のプロ7名が審査員に決定！「からだにいいこと大賞2026」6月30日（火）までエントリー受付中

株式会社セントラルメディエンス

心と体のヘルスケアに関する情報発信事業を展開する株式会社セントラルメディエンス（本社：東京都港区、代表取締役：中川隆太郎、以下「当社」）は、当社が運営するWebメディア「からだにいいこと」が主催する「からだにいいこと大賞2026」の審査員7名が決定いたしましたのでお知らせいたします。

■「からだにいいこと大賞」とは

「からだにいいこと大賞」は、女性のための健康Webメディア「からだにいいこと」が、本当にからだにいいと認定した商品・サービスに贈るアワードです。それぞれの選考を通過したすべての商品を編集部、読者、有識者が試し「使い勝手がよく、続けられる」「楽しく健康生活がおくれる」「機能性を信頼できる」といった視点から賞を授与いたします。賞を受賞した商品は、Web・公式SNSにて掲載されます。



昨年度の結果はこちら：https://www.karakoto.com/award/2025/taisho/

現在、エントリー商品を募集中です。エントリー費用は無料で、締め切りは2026年6月30日（火）23:59までとなっています。





■ 審査員は健康と美のエキスパートの7名に決定！

二次選考（10月13日～10月26日）は健康・美容のプロの審査員7名と編集部が、一次選考を通過した商品を実際に試して採点。今年の二次選考の審査員はこちらの7名に決定しました！

君島十和子さん（美容家）

すみれさん（女優・歌手）

鵜飼恭子さん（美容ジャーナリスト）

工藤あきさん（医師）

友野なおさん（医学博士・睡眠コンサルタント）

新谷友里江さん（料理家、管理栄養士）

星野由香さん（ソーシャルウェルネスプランナー）

君島十和子さん（美容家）すみれさん（女優・歌手）鵜飼恭子さん（美容ジャーナリスト）工藤あきさん（医師）友野なおさん（医学博士・睡眠コンサルタント）新谷友里江さん（料理家・管理栄養士）星野由香さん（ソーシャルウェルネスプランナー）

医療、栄養、睡眠、フィットネス、そして美容・ライフスタイルまで、各分野のプロフェッショナルが多角的な視点で「本当にからだにいいもの」を審査します。トレンドを牽引するエキスパートたちに、商品を直接体験・評価してもらえる貴重な機会となります。自慢の商品を世に広めるチャンスとして、皆様からのたくさんのエントリーを心よりお待ちしております！

2025年のお試し会の様子

■ エントリー概要

エントリー締切： 2026年6月30日（火）23:59まで

エントリー資格：エントリーする商品のメーカー、もしくは正規販売店・PR代理店であること。

※一般読者の方はエントリー不可です

エントリー費用： 無料





【エントリー方法】 下記リンク先の「エントリーについて」をご確認の上、ご応募ください。

https://www.karakoto.com/85411/

エントリーはこちら :https://forms.gle/q5P81qF9Se4AGD3m8

■「からだにいいこと大賞2026」選出～発表までの流れ

※スケジュールは変更になる可能性がございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32609/table/117_1_038d6ca8e5bd6c54c72b1dbf7f5d662e.jpg?v=202606180451 ]

エントリーはこちら :https://forms.gle/q5P81qF9Se4AGD3m8

■からだにいいこととは

女性のための健康Webメディア「からだにいいこと」には、2,000記事以上の医師や専門家による監修記事が登録されています。近年増加する間違った情報や不確かな情報で“健康情報迷子”になっている人に、「迷ったらココ！」と安心して頼りにしていただけるメディアを目指しています。

また、健康意識の高いユーザー組織「からだにいいことアンバサダー」は1,000名を超えました（2026年6月現在）。ユーザー目線にたった企画や記事、体験談のほか、アンケートデータを通じてより多く発信できる場を広げていきます。

からだにいいこと：https://www.karakoto.com/(https://www.karakoto.com/)









〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉

社 名：株式会社セントラルメディエンス

所在地：東京都港区港南2-12-32 SOUTH PORT品川 8階

代表取締役：中川隆太郎

URL：セントラルメディエンス：https://centralmedience.com/