賞金総額50万円｜廃プラリサイクル企業・日本シームが学生ピッチコンテスト「循環MIRAI学生ピッチ2026」を初開催　9月19日 東京・TODA HALL

日本シーム株式会社

廃プラスチックリサイクル装置メーカーの日本シーム株式会社（本社：埼玉県川口市、代表取締役社長：木口 達也）は、循環型社会をテーマにした学生向けビジネスピッチコンテスト「循環MIRAI学生ピッチ2026」を、2026年9月19日（土）に東京・TODA HALL & CONFERENCEで初開催します。賞金総額50万円（最優秀賞30万円）を設け、現在エントリーを受け付けています。

詳細を見る :https://jyunkan-mirai.net/

■ 開催概要

■ なぜ、リサイクル機械メーカーがピッチコンテストを？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161878/table/14_1_763fef7b0bada87bff49eb4f9969c1d9.jpg?v=202606181052 ]

気候変動、資源の枯渇、プラスチック汚染--地球環境の危機は「将来の課題」ではなく、今この瞬間の問題です。

49年にわたりリサイクル装置の開発・製造に携わってきた日本シームが到達したひとつの確信がありました。

「この課題を本当に解決できるのは、若者たちの発想と行動力だ」

本コンテストは、若者一人ひとりが「自分にも社会を変えられる」と気づくきっかけをつくるために生まれました。壇上に立ってアイデアを語るその5分間が、やがて地球の未来を変える行動へとつながると信じています。

■ 賞金・審査について

賞金総額50万円

- 最優秀賞：30万円- 日本シーム賞（2名）：各5万円- 日刊工業新聞賞：5万円- オーディエンス賞：5万円

審査のポイント

完璧なビジネスプランは不要です。

審査では熱量・独自性・視点・プレゼン力・経済性を重視します。

審査員（一部）

■ 特別基調講演あり

- 木口 達也（日本シーム株式会社 代表取締役社長）- 松木 喬 氏（日刊工業新聞 編集委員／環境・CSR分野の第一人者）- 佐々木 恵 氏（環境省環境カウンセラー・SDGsアドバイザー）

「環境業界を牽引するリーダーが語る、未来」と題した特別基調講演も実施。環境ビジネスの最前線に立つリーダーが、業界の現在地と未来の展望を語ります。

詳細は公式サイトで順次公開予定です。

■ スケジュール

- 6月10日（水） エントリー受付開始- 8月17日（月） エントリー締め切り- 8月21日（金） 出場者決定・発表- 9月7日（月） スライド資料提出- 9月19日（土） 大会本番

■ 日本シーム株式会社について

1979年設立。埼玉県川口市に本社を置く廃プラスチックリサイクル装置メーカー。粉砕・洗浄・選別・乾燥・造粒まで全工程の装置を自社開発・製造・販売。2024年にSDGs事業部を設立し、ペットボトルキャップのアップサイクル体験イベント（累計参加者約2,000名）なども展開。代表・木口 達也の著書『僕が使ったペットボトルはどこへ行く？』（2026年4月刊）も話題。

https://www.nihon-cim.co.jp/

【お問い合わせ】

循環MIRAI学生ピッチ運営事務局（日本シーム株式会社内）

TEL：048-298-7700

info@jyunkan-mirai.net