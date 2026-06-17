調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」をモデルチェンジ 安全・軽快な操作と防炎生地を拡充し、7月1日より発売
窓まわりと間仕切りの総合メーカー、株式会社ニチベイ(本社：東京都中央区、代表取締役：麻井 博行)は、調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」をモデルチェンジし、2026年7月1日(水)より発売します。
本商品は、フロント生地、スラット、バック生地の3層からなる立体生地構造により細やかな調光と眺望のコントロールを両立するロールスクリーンです。高層マンションやオフィス需要に応える防炎生地や、小さなお子様やペットの安全を守る当社独自の操作「スマートコード式」を追加するなど、美しさと安全性を追求しました。
調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」をモデルチェンジ
■安心・安全と利便性を追求した操作方法を拡充
1本の操作棒で安全・軽快に操作できる「スマートコード式」や、高窓などの操作に便利な「サイレント電動式 RF仕様」、軽い操作感の「チェーン式」を追加。既存の「ループコード式」も操作荷重を低減し、大きなサイズでもより軽やかで快適な操作を実現しました。
■非住宅市場へも対応する防炎生地を追加
高層マンションやオフィスへの提案を可能にする、防炎性能を備えた新生地「リフル」をラインアップ。繊細なシースルー生地によるクリアな眺望を実現し、住宅から非住宅まで、あらゆるシーンに寄り添う上質な窓辺を演出します。
■設置性向上と製作可能寸法の拡大
カバータイプのコンパクト化や、ボトムレールのデザイン刷新により、奥行寸法を低減しました。窓枠内への設置性が向上し、巻き上げた際も美しくコンパクトに納まります。あわせて製作可能寸法を拡大し、大開口窓への対応力を強化しました。
■調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」概要
発売日 ： 2026年7月1日(水)
タイプ ： カバータイプ、カバーレスタイプ
操作方法 ： スマートコード式、ループコード式、チェーン式、
サイレント電動式(マルチIR仕様／RF仕様)
生地色 ： 3柄 11アイテム
カバー・セットフレーム色： 3色(ホワイト、ライトグレイ、ブラック)
※サイレント電動式はホワイト、ブラックの2色。
製作可能寸法 ： 幅(W)30～280cm、高さ(H)30～330cm
※操作方法・生地により異なります。
参考価格 ： 38,800円～(カバーレスタイプ ループコード式)
上記価格には消費税および取付施工費、
商品梱包輸送費は含まれておりません。
■商品の詳細はこちらでご確認ください。
https://dbook.nichi-bei.co.jp/library/books/hanari-rayure/book/
■会社概要
名称 ： 株式会社ニチベイ
所在地： 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
代表 ： 代表取締役 麻井 博行
設立 ： 1941年1月
資本金： 4億6,000万円
URL ： https://www.nichi-bei.co.jp/