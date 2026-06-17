窓まわりと間仕切りの総合メーカー、株式会社ニチベイ(本社：東京都中央区、代表取締役：麻井 博行)は、調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」をモデルチェンジし、2026年7月1日(水)より発売します。

本商品は、フロント生地、スラット、バック生地の3層からなる立体生地構造により細やかな調光と眺望のコントロールを両立するロールスクリーンです。高層マンションやオフィス需要に応える防炎生地や、小さなお子様やペットの安全を守る当社独自の操作「スマートコード式」を追加するなど、美しさと安全性を追求しました。





調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」をモデルチェンジ





■安心・安全と利便性を追求した操作方法を拡充

1本の操作棒で安全・軽快に操作できる「スマートコード式」や、高窓などの操作に便利な「サイレント電動式 RF仕様」、軽い操作感の「チェーン式」を追加。既存の「ループコード式」も操作荷重を低減し、大きなサイズでもより軽やかで快適な操作を実現しました。









■非住宅市場へも対応する防炎生地を追加

高層マンションやオフィスへの提案を可能にする、防炎性能を備えた新生地「リフル」をラインアップ。繊細なシースルー生地によるクリアな眺望を実現し、住宅から非住宅まで、あらゆるシーンに寄り添う上質な窓辺を演出します。









■設置性向上と製作可能寸法の拡大

カバータイプのコンパクト化や、ボトムレールのデザイン刷新により、奥行寸法を低減しました。窓枠内への設置性が向上し、巻き上げた際も美しくコンパクトに納まります。あわせて製作可能寸法を拡大し、大開口窓への対応力を強化しました。









■調光ロールスクリーン「ha・na・ri(ハナリ)」概要

発売日 ： 2026年7月1日(水)

タイプ ： カバータイプ、カバーレスタイプ

操作方法 ： スマートコード式、ループコード式、チェーン式、

サイレント電動式(マルチIR仕様／RF仕様)

生地色 ： 3柄 11アイテム

カバー・セットフレーム色： 3色(ホワイト、ライトグレイ、ブラック)

※サイレント電動式はホワイト、ブラックの2色。

製作可能寸法 ： 幅(W)30～280cm、高さ(H)30～330cm

※操作方法・生地により異なります。

参考価格 ： 38,800円～(カバーレスタイプ ループコード式)

上記価格には消費税および取付施工費、

商品梱包輸送費は含まれておりません。









■商品の詳細はこちらでご確認ください。

https://dbook.nichi-bei.co.jp/library/books/hanari-rayure/book/









■会社概要

名称 ： 株式会社ニチベイ

所在地： 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

代表 ： 代表取締役 麻井 博行

設立 ： 1941年1月

資本金： 4億6,000万円

URL ： https://www.nichi-bei.co.jp/