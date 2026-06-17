その展示会、投資効果を上司に説明できますか？テンジロウ、展示会出展の意思決定を支援する「簡易ROI診断」を提供開始

株式会社Y's AssistマーケティングWeek夏で初公開する「簡易ROI診断」。展示会出展前の目標設定や投資対効果の検討を支援します。

株式会社Y’s Assist（神奈川県相模原市、代表取締役 矢野 賢太郎）は、法人向け展示会比較・マッチングプラットフォーム「テンジロウ」において、展示会出展の意思決定を支援する新機能「簡易ROI診断」の提供を開始することをお知らせいたします。

また、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek 夏」に初出展し、本機能を初披露いたします。会場では、マーケティングWeek出展企業および2026年内に展示会出展を予定している企業を対象に、無料診断を実施いたします。

なぜ展示会の成果は評価しづらいのか

展示会は多くの企業にとって重要な営業・マーケティング施策の一つです。一方で、出展費用や人的リソースなど多くの投資を伴うにもかかわらず、その成果を適切に評価することは容易ではありません。

当社が2026年に実施した「法人向け展示会実態調査レポート」では、展示会ROIを明確に把握している企業は15.2％にとどまりました。※ 調査結果の詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000161477.html)

また近年は、来場者数や名刺獲得数の減少を課題として挙げる企業も増えており、展示会成果の評価は以前にも増して難しくなっています。その結果、企業によって重視する指標は、「名刺獲得数」「アポ獲得数（当日/後日）」「商談数（当日/後日）」「提案数」「案件数」「ROAS（宣伝費用対効果）」「ROI（投資対効果）」など様々に存在し、成果評価の考え方や実施の方法も大きく異なっているのが現状です。

テンジロウが考える展示会成果評価

テンジロウでは、展示会成果を単一の結果で評価するのではなく、「展示会前・会期中・会期後」の一連の成果創出プロセスとして捉えています。

展示会前：出展目的の整理｜出展計画の策定｜目標設定

会期中：来場者接触｜名刺獲得｜当日商談

会期後：アポイント獲得｜案件化｜受注

重要なのは、最終的な受注結果だけを見ることではなく、それぞれのプロセスで適切な目標と評価指標を設定し、どこにボトルネックが存在するのかを把握することです。展示会出展の意思決定は、出展前から始まっています。だからこそ、出展計画や目標設定の段階から成果を見据えた判断が重要になるとテンジロウは考えています。

出展前の意思決定を支援する「簡易ROI診断」

展示会出展では、十分な情報が揃った状態で判断できるケースは決して多くありません。テンジロウでは、そのような状況下でも出展判断の参考となる仮説を立てられるよう、「簡易ROI診断」の提供を開始しました。

本機能では、自社の過去実績値や想定条件をもとに、出展費用と成果指標の関係を整理しながら、目標設定や出展計画の検討に活用することができます。また、自社の過去実績値を入力することで、より実態に即した目標設定や展示会戦略の検討にも活用できます。

テンジロウでは、限られた情報の中でも出展判断の参考となる仮説を立てられることを重視しています。今回提供を開始する「簡易ROI診断」は、展示会出展前の意思決定を支援するための第一歩として開発しました。

マーケティングWeek夏で初公開

対象企業限定で無料診断を実施

テンジロウは、2026年6月24日（水）～26日（金）に開催される「マーケティングWeek 夏」において、「簡易ROI診断」を初公開いたします。会場では、「マーケティングWeek出展企業」や「2026年内に展示会出展を予定している企業」を対象に、無料診断を実施いたします。

無料診断で確認できること

- 出展目標の整理- 想定成果の試算- 成果評価指標の考え方- 展示会施策の振り返りポイント- 今後の展示会戦略検討

※診断時間は約2～5分程度を予定しています

※診断枠には限りがあるため、対象企業限定でのご案内となります

マーケティングWeek夏 出展概要

展示会名：マーケティングWeek 夏

会期：2026年6月24日（水）～26日（金）

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

アクセス：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩3分｜りんかい線「国際展示場駅」から徒歩7分

出展エリア：スタートアップゲート｜ブース小間番号：MS8

ブースで体験できること：

マーケティングWeek来場者向け先行案内について

- 複数展示会の詳細条件検索、無料簡易ROI診断体験- 展示会成果評価に関するご相談- テンジロウβ版のご紹介- 今後の展示会戦略に関する情報交換マーケティングWeek夏 スタートアップゲート（MS8） テンジロウ出展ブース案内マップ事前来場者登録はこちら :https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703831607530005-OFP

テンジロウでは、2026年8月に正式版サービスの提供開始を予定しています。

マーケティングWeek会場にて無料診断を体験いただいた企業様には、正式リリースに先立ち、有償版サービスに関する先行案内を予定しております。ご興味をお持ちの方は、ぜひブースまでご来訪ください。

テンジロウβ版、引き続きモニター募集中

テンジロウは、法人向け展示会の検索・比較・意思決定を支援する展示会比較・マッチングプラットフォームです。現在、展示会出展前の意思決定を支援する機能群を中心に鋭意開発を進めております。正式版サービス提供前に一部機能を無料にてご試用いただけます。ご関心をお持ちの方は、以下サービスサイトより無料登録のうえ、ご利用ください。

出展側

展示会出展を検討している企業・団体・公共機関

展示会選定を効率化したい企業・団体・公共機関

展示会施策の見直しを検討している企業・団体・公共機関

無料会員登録は こちら(https://www.tenjirou.com/signin)

テンジロウβ版では、300件以上の法人向け展示会情報を検索・参照できます。

主催側

展示会情報の発信強化を検討している主催企業・団体・公共機関

出展候補企業との新たな接点形成を模索している主催・団体・公共機関

企業展示会市場の透明性向上に共感いただける主催企業・団体・公共機関

モニター申込みは こちら(https://ysassist.jp/contact)

展示会情報掲載および主催企業向け機能の利用をご希望の場合は、上記よりお問い合わせください。

＜会社概要＞

会社名 : 株式会社Y’s Assist

所在地 : 〒252-0206

神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目7番10 6F

代表者 : 代表取締役 矢野 賢太郎

設立年 : 2024年

コーポレートサイト：https://www.ysassist.jp

サービスサイト：https://www.tenjirou.com

※β版提供期間内は、無料会員登録済みのユーザーのみ利用が可能