サロン品質の脚ケア体験を自宅へ。累計販売台数8万台突破※の「エビデン」シリーズ第3弾「eviden スマートレッグ極」エアーバッグ×温熱×EMSで最高級の脚ケアを　2026年6月22日(月)より発売

クルールラボ株式会社エビデン スマートレッグ極

クルールラボ株式会社（本社：東京都中央区銀座）は、エアーバッグ・温熱・EMSを搭載した脚用ケア機器「エビデン スマートレッグ極」を2026年6月22日（月）より発売いたします。

2024年9月のブランド展開開始以来、「エビデン」シリーズは累計販売台数8万台を突破。首まわりをケアする「スマートネック極」、家庭用医療機器の「もみの極み」に続くシリーズ第3弾として、日々のセルフケア需要の高まりに応える脚用モデルを展開いたします。

サロン品質の脚ケアを、ご自宅で

美容や健康への意識が高まる一方で、忙しい毎日の中では継続的なケアが難しいという声も少なくありません。「エビデン スマートレッグ極」は、サロンで受けるような心地よい脚ケア体験を目指して開発された家庭用ケア機器です。 エアーバッグによる包み込むような加圧、温熱によるじんわりとしたぬくもり、EMSによる心地よい刺激を組み合わせることで、リラックスタイムをより充実したセルフケア時間へと導きます。

1回15分でコードレス仕様だから、毎日の隙間時間に簡単ながらケア

リモートワークをしなが、家事しながら、テレビを見ながら、読書をしながら、就寝前のリラックスタイムなど、日常生活に取り入れやすい設計となっています。EMSレベルを0に設定すると洋服の上からも使え、エアーバッグ、温熱だけでも使用が可能です。

エビデン スマートレッグ極 3つの特長

エアーバッグによる加圧ケア

上下2層のエアーバッグが脚全体を外側からやさしく包み込み、リズミカルな加圧・解放を繰り返します。エアーの強度は3段階で、その日の体調や好みに合わせて変更が可能です。 サロンでのハンドトリートメントをイメージした心地よい使用感を実現しました。

温熱機能でリラックスタイムを演出

暑い季節は知らない間にクーラーで脚が冷えてしまい、寒い季節も床からの冷気で足元が冷えてしまい筋肉は硬くなりがちに。そんな脚を温熱機能でじんわりと温めて快適ご使用いただけます。温熱機能は、自分の好みに合わせてオン・オフが可能です。

EMSによる心地よい刺激

EMS機能により、ふくらはぎの筋肉へ電気刺激を与え内側から筋肉を動かし鍛えます。 EMSのレベルは5段階あり、素肌に直接使うことで気軽にご使用いただけます。消耗品のゲルパッドなどは不要です。エアーバッグや温熱との組み合わせにより、さらに充実した心地よいケアを実現しています。

5つのEMSモード

タッピング

細かくタッピングするような動きでふくらはぎの筋肉に刺激を与えるモードです。

コアトレ

ふくらはぎに対してトレーニングのようなプログラムを搭載したモードです。

シェイプ

緩筋肉の収縮時間を長くし、絞り込むような刺激を与えるモードです。

リフレ

リズミカルに筋肉を刺激し、爽快な気分になれるようイメージしたモードです。

おまかせ

タッピング・コアトレ・シェイプ・リフレの4種の動きを組み合わせたモードです。

サロンの店販提案をサポート

近年、サロン業界では「来店時だけでなく、自宅での継続ケア提案」が重要視されています。 エビデン スマートレッグ極は、施術後のホームケア提案商品として活用しやすく、サロンとお客様をつなぐ新たなコミュニケーションツールとしても期待されています。 「施術だけではなく、その後の毎日までサポートしたい」 そんなサロンの想いに応える商品として、サロン販路を中心に展開してまいります。

スマートネック極evidenブランドについて

エビデンは、“毎日のセルフケアを、もっと手軽に、もっと身近に”をコンセプトに誕生したホームケアブランドです。 第1弾「スマートネック極」 第2弾「もみの極み」 に続き、第3弾となる「スマートレッグ極」を発売。 今後もサロン品質のケア体験を家庭へ届ける商品開発を推進してまいります。

商品概要

商品名 : エビデン スマートレッグ極

発売日 : 2026年6月22日（月）

メーカー希望小売価格 : 38,000円（税別）

機能 : エアーバッグ、温熱、EMS

販売チャネル : サロン、理美容室、カタログ通販、自社ECサイト、その他販路

クルールラボ株式会社について

クルールラボ株式会社は、「美と健康を通じて、感動と幸せをお届けする」を理念に、美容・健康関連商品の企画・開発・販売を行っております。「ZOGANKIN」シリーズをはじめ、革新的な技術とデザインで、お客様の美と健康をサポートしてまいります。美容機器だけでなく医療機器、化粧品のOEMも相談可能です。

【本件に関するお問い合わせ先】

クルールラボ株式会社

TEL: 03-5550-7181( 10:00～18:00 土日祝休)

Email: info@couleurlabo-shop-biz.com

クルールラボ株式会社ウェブサイト: https://www.couleur-labo.co.jp