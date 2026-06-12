ロボティックプロセスオートメーション（RPA）市場は2031年には286億米ドル規模へ（Mordor Intelligence予測）
Mordor Intelligenceは 市場を分析・予測した市場調査報告書「ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - Robotic Process Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の発表資料において、同市場が2025年に56億7,000万米ドル規模、2026年に81億2,000万米ドル規模となり、2026年から2031年までに年平均成長率（CAGR）28.64%で成長し、2031年には286億米ドルへに達するという予測結果を発表しました。
Mordor Intelligence（モードーインテリジェンス）「ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - Robotic Process Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」はロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
展開
● オンプレミス
● クラウド／SaaS
ソリューションの構成要素
ソフトウェア
● プラットフォームとライセンス
サービス
● 実装
● CoE（センター・オブ・エクセレンス）
● サポート
企業規模
● 中小企業（SME）
● 大企業
技術タイプ
● アテンド型RPA（有人RPA）
● 非アテンド型RPA（ノンアテンド型RPA／無人RPA）
● インテリジェント／コグニティブRPA
エンドユーザ産業
● BFSI
● ITと電気通信
● 医療
● 小売業＆消費財（CPG）
● 製造業
● その他のエンドユーザ産業
地域
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● 韓国
● オーストラリア＆ニュージーランド
● その他のアジア太平洋地域
中東
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● トルコ
● その他の中東
アフリカ
● 南アフリカ
● ナイジェリア
● エジプト
● その他のアフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352291/images/bodyimage1】
レポート概要
ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年
Robotic Process Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
出版：Mordor Intelligence
出版年月：2026年03月
https://semabiz.co.jp/mordor-robotic-process-automation/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Mordor Intelligence正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
※弊社ウェブサイト未掲載のレポートもお取り扱い可能です。お気軽にお問合せください。
Mordor Intelligence出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/mordor-intelligence-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
Mordor Intelligence（モードーインテリジェンス）「ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - Robotic Process Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」はロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
展開
● オンプレミス
● クラウド／SaaS
ソリューションの構成要素
ソフトウェア
● プラットフォームとライセンス
サービス
● 実装
● CoE（センター・オブ・エクセレンス）
● サポート
企業規模
● 中小企業（SME）
● 大企業
技術タイプ
● アテンド型RPA（有人RPA）
● 非アテンド型RPA（ノンアテンド型RPA／無人RPA）
● インテリジェント／コグニティブRPA
エンドユーザ産業
● BFSI
● ITと電気通信
● 医療
● 小売業＆消費財（CPG）
● 製造業
● その他のエンドユーザ産業
地域
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● 韓国
● オーストラリア＆ニュージーランド
● その他のアジア太平洋地域
中東
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● トルコ
● その他の中東
アフリカ
● 南アフリカ
● ナイジェリア
● エジプト
● その他のアフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352291/images/bodyimage1】
レポート概要
ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年
Robotic Process Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
出版：Mordor Intelligence
出版年月：2026年03月
https://semabiz.co.jp/mordor-robotic-process-automation/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Mordor Intelligence正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
※弊社ウェブサイト未掲載のレポートもお取り扱い可能です。お気軽にお問合せください。
Mordor Intelligence出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/mordor-intelligence-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
プレスリリース詳細へ