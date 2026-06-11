北海道滝川市・公益財団法人そらぷちキッズキャンプの地方創生と事業推進に関する包括連携協定締結

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアール ジャパン セールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、2026年6月11日に北海道滝川市ならびに公益財団法人そらぷちキッズキャンプと地方創生・事業推進に関する包括連携協定を締結しました。

■包括連携協定締結内容について

ハイアール ジャパン セールス株式会社と北海道滝川市は、福祉・環境・防災・まちづくりなど地域が抱える様々な課題に対し相互の連携を強化し、滝川市の地方創生を推進するとともに、地域社会のさらなる発展を図り、災害時には迅速かつ円滑な物資供給を実現することを目的に包括連携協定を締結します。滝川市へ吸引式床拭き掃除機「MIZUKI（JC-M1A）」および布製品水洗い掃除機「MIZUKI nu-no（JC-RPS1A）」を寄贈し、滝川市内の幼稚園、保育所、こども発達支援センターおよび地域子育て支援センターで活用いただくことで、施設内の環境衛生管理の改善や清掃業務の効率化を図ります。これにより、子どもたちがより衛生的で安心できる環境で過ごせるようになるとともに、施設職員の労務負担軽減にも寄与し、滝川市における子育て支援環境の充実を推進してまいります。また同時に、公益財団法人そらぷちキッズキャンプと、施設運営に関する業務効率化や環境衛生管理の改善を図り、難病の子どもたちとその家族がより安全で快適に過ごせる環境づくりを推進することを目的とした連携協定を締結します。公益財団法人そらぷちキッズキャンプへは、吸引式床拭き掃除機「MIZUKI（JC-M1A）」、布製品水洗い掃除機「MIZUKI nu-no（JC-RPS1A）」、「40L冷蔵庫（JR-N40M）」、「14.0kg全自動洗濯機（JW-GD140A）」および「床置き型スポットエアコン（JA-SPH26C）」を寄贈いたします。これらの製品を活用いただくことで、施設運営における業務効率化や環境衛生管理の改善を図り、アジアで唯一の難病の子どものための医療ケア付きキャンプ施設を利用する子どもたちとそのご家族が、より安全で快適に過ごせる環境づくりを支援してまいります。

当社は今後、幼稚園や保育所、子育て支援施設、そらぷちキッズキャンプ等における家電製品の実証実験を通じて、現場の声を活かした製品開発にも取り組んでまいります。

■吸引式床拭き掃除機「MIZUKI（ミズキ）（JC-M1A）」について

掃除機や雑巾掛けに関する床の清掃において、お客様から「素足で歩いたときにべたつきやざらつきが気になる」「油汚れや、砂・花粉をラクに掃除したい」、「水拭きをしたいが、足腰への負担が大きくてできない」、「強い力で拭き上げなければいけないので水拭きは疲れる」といったお客様のニーズに応えるために開発した製品です。

この吸引式床拭き掃除機「MIZUKI（JC-M1A）」は、そのようなニーズを一度に解決する製品で、汚れを吸引しながら水拭き・乾拭きを行う「マルチパワフル吸引」を搭載したスティッククリーナーです。本製品は、日本空港ビルデング株式会社に所属する新津春子氏と共同で開発いたしました。「世界一清潔な空港」と評される羽田空港を、清掃のプロとして長年支えてきた新津氏の経験や技量を活かし、これまでの掃除機では吸いきれない細かい粉塵や、乾拭きでは落とせない固まった汚れもきれいにするスティッククリーナーで、「第16 回ペアレンティングアワード」モノ・サービス部門受賞とともに、市場から引き続き高い評価をいただいている製品です。

■布製品水洗い掃除機「MIZUKI nu-no（ミズキ ヌーノ）」の温水スチームモデル（JC-RPS1A）について

「MIZUKI」シリーズの第二弾として誕生した、洗えない布製品を水で洗う布洗い掃除機です。「身の回りの布製品を “洗いたかった”」という多くの声を頂き、「もっと布を洗おう。」をコンセプトとして開発しました。洗濯機に入らず洗うことを諦めていたソファや車のシート、取り外しや持ち運びがしにくく洗うことが難しいカーペットやベビーカーといった布製品のお手入れを、身近に、そして手軽に実現する新しいリンスクリーナーです。

本製品は、タンクに入れた水をノズルから噴射し、布製品に染み込んだ汚れを浮かせます。そして浮き上がった汚れをブラシがかき出し、最大15,000Pa の力で吸引することで、ソファやカーペット、ベビーカー、車のシートなど、これまで洗うことが難しかった布製品を、布の表面から繊維の奥まで、しっかり洗浄します。

温水スチームモデル（JC-RPS1A）は、常温の水を本体内部のヒーターで60℃に加熱し、常温では落ちにくい油溶性の汚れを洗浄する「温水60℃モード」や、常温の水を本体内部のヒーターで100℃に加熱し、ノズルから高温のスチームとして噴出することで、タバコや食べ物、ペットの尿などのニオイを約99％脱臭※1し、さらに約99％の殺ダニ効果※2も確認されている「スチームモード」を搭載しています。

■「14.0kg 全自動洗濯機（JW-GD140A）」について

「14.0kg全自動洗濯機（JW-GD140A）」は、ハイアールの全自動洗濯機ラインアップの中で最大容量となる14.0kgモデルです。大家族や施設など、一度に大量の洗濯物を洗うシーンにも対応できる大容量設計で、毛布や布団などの大物も手軽に洗濯することができます。

本製品は、高濃度の洗剤液を衣類へ素早く浸透させる「高濃度スパイラル洗浄EX」を搭載し、高い洗浄力と衣類へのダメージ軽減を両立。さらに、洗剤の計量や投入の手間を軽減する「液体洗剤自動投入」機能や、洗濯のたびに槽内を自動で洗浄する「スクラブ自動槽洗浄」機能を採用し、日々の洗濯をより快適にサポートします。

また、低騒音・低振動を実現する「DDインバーターモーター」を搭載しているため、時間帯を気にせず使用しやすく、忙しい毎日のまとめ洗いにも便利です。加えて、「お急ぎコース※3」や「しわケア脱水※4」などの機能も備え、家事負担の軽減と快適な洗濯環境の実現に貢献します。

■「40L冷蔵庫（JR-N40M）」について

「40L冷蔵庫（JR-N40M）」は、幅474mm、奥行450mm、高さ490mmのコンパクトな“スリムボディ”を採用した冷蔵庫です。限られたスペースにも設置しやすく、身近な場所で手軽に飲み物や食品を保管できるよう開発しました。

コンパクトながらも、2Lペットボトルを3本収納可能※5なドアポケットを備え、飲料や食品を効率よく収納することができます。また、耐熱100℃のトップテーブルを採用しているため、電子レンジなどを上部に設置することが可能で、省スペース化にも貢献します。

使いやすさと省エネ性を兼ね備えた製品として、さまざまなシーンで快適な食品・飲料の保管をサポートします。

■「床置き型スポットエアコン（JA-SPH26C）」について

「床置き型スポットエアコン（JA-SPH26C）」は、冷媒配管工事が不要で、電源があれば場所を選ばず設置できる移動式エアコンです。キャスターを搭載しているため、必要な場所へスムーズに移動でき、さまざまな環境で手軽に使用することができます。

本製品は、「強冷」「弱冷」の冷房モードに加え、「強風」「弱風」の送風モードを搭載しており、暑さ対策だけでなく空気循環にも活用可能です。店舗や工場、仮設施設など幅広いシーンで利用でき、必要な場所を効率的に冷却します。また、360°回転し最長600mmまで伸長可能な排気ダクトを搭載。本体から発生する温風を効率的に排出することで、冷却効果を高め、快適な空間づくりをサポートします。さらに、省スペースで設置しやすいスリムボディでありながら、本体には鋼板製の堅牢なケーシングを採用。耐久性にも優れ、さまざまな環境で安心して使用できる製品です。

※1 試験機関：（一財）北里環境科学センター、試験方法：ニオイを付着させた試験布と脱臭した試験布のそれぞれに対し、検知管法による臭気物質濃度測定による評価。3 種のニオイで実施。酢酸（汗臭、加齢臭、タバコ臭、調味料臭を想定）、トリメチルアミン（生ごみ臭、台所でのにおいを想定）、アンモニア（ペットのし尿臭を想定）、脱臭方法：スチームを噴射しながら強モードで吸引、試験結果：除去率99%以上、対象部分：布表面。

※2 試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：試験布（生ダニを約1000 匹包み込んだもの）にノズルを押しあててスチームを約30 秒間噴射し、生ダニ及び死ダニ数を測定、試験結果：死ダニ率99%以上。

※3 「お急ぎコース」の洗濯容量は4.0kgまでとなります。

※4 「しわケア脱水」の脱水容量は1.0kgまでとなります。

※5 ペットボトルの形状により収納できない場合があります。

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「世界から日本へ新しい家電のワクワクを届ける」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

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