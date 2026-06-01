ヘッジファンドへの投資が急増するなか、BofA Securities Asia Forumに世界の投資家が集結





キーポイント

・3BofA Securitiesは第4回Asia Alternatives Forumを開催し、20人以上のヘッジファンド・マネージャーと120人以上の機関投資家が一堂に会しました。

・約7,000億ドルのヘッジファンド資金のアロケーターが、市場環境と投資戦略について議論しました。

・BofAの調査によると、アジア太平洋地域を拠点とするアロケーション担当者の3分の2近くがヘッジファンド投資を増やす計画を示しており、分散投資とレジリエンスへの関心が高まっていることを示しています。

香港, 2026年5月29日 /PRNewswire/ -- BofA Securitiesは2026年5月21日（木）、香港で第4回Asia Alternatives Forumを開催しました。本イベントには、世界およびアジアを拠点とする20人以上のヘッジファンド運用会社と、120人の機関投資家が集まり、ヘッジファンドへの投資総額は約7,000億ドルに上りました。



From right, Jonathan Xiong, Founder & CIO/CEO, Arrowpoint Investment Partners, speaks in a keynote fireside chat moderated by Joseph Lee, head of Asia Pacific Equity Sales at BofA Securities.



「アロケーターのセンチメントは引き続き堅調で、投資家はヘッジファンド戦略の多様化とパフォーマンスの回復に注目しています」 と、BofA Securitiesのグローバルキャピタルストラテジー＆コンサルティング部門責任者であるVanessa Bogaardt氏は述べています。 「市場ストレス時のドローダウンの低下と継続的な資金流入は、ヘッジファンド戦略への関心が根強いことを反映しています。」

BofA 2026ヘッジファンド・アウトルックによると、アジア太平洋地域を拠点とするアロケーターの3分の2近くが、エクイティ・ディレクショナル・アンド・ローネット、イベント・ドリブン、クレジット、クオンツ・エクイティ、裁量マクロなど、あらゆる戦略でヘッジファンドへの投資を増やす計画を示しています。本レポートは、全世界の機関投資家約280社（資産総額1兆ドル以上）を対象とした匿名化されたアンケート調査に基づいています。

このフォーラムでは、顧客が世界中の投資家や運用会社と交流できる場を提供し、市場動向や投資戦略に関する議論が交わされました。

「当社はお客様と連携し、市場の変動に対応し、新たな機会を見出し、リスクを管理しています」と、Xavier Feschet（BofA Securitiesのアジア太平洋エクイティ部門責任者）は述べています。「世界市場が激動の年を迎えるなか、当社はお客様を支援するため、引き続き体制の拡充と能力の向上に努めてまいります。アジア戦略の勢いが続くなか、当社の資本戦略グループによるサポートは特に重要となります。」

よくある質問

質問：Asia Alternatives Forumとは？

回答： Asia Alternatives Forumは、 BofA Securitiesが主催する同地域を代表する資金調達カンファレンスであり、CIO、資産保有者、ヘッジファンド運用会社が一堂に会します。

質問：世界的に見て、ヘッジファンドのアロケーションにはどのような大きな傾向が見られるのでしょうか？

回答： 業界データによると、2025年末時点でヘッジファンドの運用資産総額は5.2兆ドルに達し、年間パフォーマンスは11.7％上昇したほか、株式市場が混乱した時期においても ドローダウン幅は縮小しました。

質問：資金流入は投資家の行動について何を示唆しているのでしょうか？

回答： 2025年の業界全体の資金流入額は1,160億ドルに達し、2007年以来の高水準となりました。これはヘッジファンド戦略に対する投資家の継続的な動きを反映しています。

質問：ヘッジファンドやアロケーターの動向に関するBofAの分析について、詳しく知るにはどうすればよいですか？

回答： BofA Securitiesの資本戦略チームは、BofA 2026ヘッジファンド・アウトルックからの洞察を含め、ヘッジファンドのパフォーマンス、アロケーター・センチメント、市場動向に関する洞察を提供しています。BofA Securitiesのグローバル・マーケッツ・プラットフォームの詳細はこちらをご覧ください。

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電話：852.3508.3753

Tiffany.chen@bofa.com



2026 Asia Alternatives Forum



（日本語リリース：クライアント提供）

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