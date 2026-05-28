【学術論文発表済】福岡県古賀市のバザルト(R)バストケアが冷え性・むくみ・バストのたるみに変化。月2回の継続ケアでデコルテすっきり・ふっくらバストと若々しい体型を実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】福岡県古賀市のバザルト(R)バストケアが冷え性・むくみ・バストのたるみに変化。月2回の継続ケアでデコルテすっきり・ふっくらバストと若々しい体型を実現した最新症例を公開