【学術論文発表済】福岡県古賀市のバザルト(R)バストケアが冷え性・むくみ・バストのたるみに変化。月2回の継続ケアでデコルテすっきり・ふっくらバストと若々しい体型を実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――福岡県古賀市・エステテック・百笑の症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、福岡県古賀市のサロン『エステテック・百笑』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、冷え性による全身のむくみとバストのたるみが気になっていたお客様です。体の巡りを整えながらバストラインを美しく整えたいという想いでご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)バストコースを月2回のペースで継続実施。遠赤外線による深部温熱効果で全身の巡りを整えながら、バスト・デコルテへ集中的にアプローチしました。
継続するうちに全身がすっきりとし、バストがアップ。デコルテラインがすっきりと整い、バストが形よくふっくらと美しい状態へと変化しました。
お客様は「久しぶりに会った方から、大昔からぜんぜん変わっていなく若いねと言われた。綺麗なバストと体型になれてとても嬉しい」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)バストトリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で全身の巡りとバストの土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：エステテック・百笑（福岡県古賀市）
URL：https://www.moe.salon/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350562/images/bodyimage1】
「講座を受けて帰ったら親から若くなったね、弟から美容整形したみたいと言われました。」
福岡県古賀市の『エステテック・百笑』オーナー・遠藤氏がバザルト(R)を選んだ理由は、エビデンスがあり効果効能があること、そして自身が体験して実感したことでした。受講後に帰宅した際、親から「若くなったね」、弟から「美容整形したみたい」と言われるほどの変化を自身で体験し、この技術の可能性を確信したといいます。
「他店との差別化ができ、リピート率が上がりました。エビデンスがあり、婦人科医推奨もあるので安心してお客様に提供できます。セラピストの身体の負担は少ないですが、お客様の反応はすごく良く大変喜んでいただいています」と遠藤氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、遠藤氏はこう語ります。「エビデンスもあり、婦人科医推奨もあり安心してお客様に提供できますよ。長く続けられる施術です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、冷え性・むくみ・バストのたるみという複合的な悩みを抱えた女性が、バザルト(R)バストケアを月2回継続することで全身のすっきり感・デコルテの整い・ふっくらとしたバストラインへの変化が確認されるという、遠赤外線による深部からの体温調節・血行改善というバザルト(R)の特性が、高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、福岡県古賀市のサロン『エステテック・百笑』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、冷え性による全身のむくみとバストのたるみが気になっていたお客様です。体の巡りを整えながらバストラインを美しく整えたいという想いでご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)バストコースを月2回のペースで継続実施。遠赤外線による深部温熱効果で全身の巡りを整えながら、バスト・デコルテへ集中的にアプローチしました。
継続するうちに全身がすっきりとし、バストがアップ。デコルテラインがすっきりと整い、バストが形よくふっくらと美しい状態へと変化しました。
お客様は「久しぶりに会った方から、大昔からぜんぜん変わっていなく若いねと言われた。綺麗なバストと体型になれてとても嬉しい」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)バストトリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で全身の巡りとバストの土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：エステテック・百笑（福岡県古賀市）
URL：https://www.moe.salon/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350562/images/bodyimage1】
「講座を受けて帰ったら親から若くなったね、弟から美容整形したみたいと言われました。」
福岡県古賀市の『エステテック・百笑』オーナー・遠藤氏がバザルト(R)を選んだ理由は、エビデンスがあり効果効能があること、そして自身が体験して実感したことでした。受講後に帰宅した際、親から「若くなったね」、弟から「美容整形したみたい」と言われるほどの変化を自身で体験し、この技術の可能性を確信したといいます。
「他店との差別化ができ、リピート率が上がりました。エビデンスがあり、婦人科医推奨もあるので安心してお客様に提供できます。セラピストの身体の負担は少ないですが、お客様の反応はすごく良く大変喜んでいただいています」と遠藤氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、遠藤氏はこう語ります。「エビデンスもあり、婦人科医推奨もあり安心してお客様に提供できますよ。長く続けられる施術です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、冷え性・むくみ・バストのたるみという複合的な悩みを抱えた女性が、バザルト(R)バストケアを月2回継続することで全身のすっきり感・デコルテの整い・ふっくらとしたバストラインへの変化が確認されるという、遠赤外線による深部からの体温調節・血行改善というバザルト(R)の特性が、高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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