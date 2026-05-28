2026年5月21日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：SDKI Team）は、2026～2035年の予測期間を対象とした「Quick Response (QR) Code Label Market (QRコードラベル市場)」に関する市場調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/quick-response-qr-code-label-market/590642310 調査結果公表日：2026年5月13日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、542社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査242件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月～2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Quick Response (QR) Code Label Market (QRコードラベル市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Quick Response (QR) Code Label Market (QRコードラベル市場)は、2025年には約32億米ドル、2035年には約82億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約9.7%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるQUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)に関する調査分析によると、同市場は主に、政府主導のトレーサビリティ規制の導入普及を背景として成長が見込まれています。世界各国の食品安全当局は、度重なる汚染事故、複雑化する国際的なサプライチェーン、そして偽造食品の流通といった事態を受け、食品、医薬品、および一般消費財におけるトレーサビリティ要件の厳格化を進めています。 国際標準化機関であるGS1の報告によれば、現在10億点以上の製品にバーコードが付与されており、それらの製品は世界全体で1日あたり100億回以上スキャンされています。デジタルトレーサビリティおよびサプライチェーンの透明性向上を目指すGS1の世界的イニシアチブ「Sunrise 2027」の下、QRコードを活用したラベリングシステムの導入がますます加速しています。こうしたQRラベルは、製品の真贋判定、ロット単位でのトレーサビリティ確保、リコール管理、そして消費者の安全確保といった面での改善に寄与しています。 さらに、より充実した製品情報を提供できるという利点から、従来の一次元バーコード（1Dバーコード）からQRラベルへと移行する傾向が強まっており、これが市場の成長を後押ししています。単に製品識別番号を示すに留まる従来のバーコードとは異なり、QRコードラベルには情報を格納することが可能です。これにより、ユーザーは製品の原産地情報、アレルゲン表示、賞味期限、栄養成分の詳細、ロイヤリティプログラム、サステナビリティに関する情報、さらには多言語対応の製品コンテンツへとアクセスできるようになります。

最新ニュース

当社の調査によると、Quick Response (QR) Code Label Market (QRコードラベル市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： - 2026年5月、インドは、本人確認およびデジタルデータ収集の強化を目的として、2027年国勢調査における調査員向けのQRコード認証の導入を発表しました。 - 2023年1月、LG（地方自治体）は、ジャンムーカシミール州において、地理的表示（GI）登録および非登録の工芸品13品目について、QRコードを活用したラベルの導入を開始しました。

市場セグメンテーション

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QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)は、ラベルタイプ別に基づいて、感熱ラベル、熱転写ラベル、粘着ラベル、その他に分割されています。このうち感熱ラベルのセグメントは、運用コストの低さや、小売、物流、倉庫管理、Eコマース、ヘルスケアといった各業界での普及の広さを背景に、予測期間を通じて45%という主要な市場シェアを占めると見込まれています。 感熱ラベルが好まれる理由は、印刷時にインク、リボン、あるいはトナーを必要としない点にあります。これにより、他のラベル技術と比較して、経済的かつ運用効率に優れているという利点が得られるためです。

地域概要

当社のQUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)に関する分析によれば、北米地域は予測期間を通じて30%の市場

Quick Response (QR) Code Label Market (QRコードラベル市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のQuick Response (QR) Code Label Market (QRコードラベル市場)における主要企業は以下の通りです: • Avery Dennison • CCL Industries • UPM Raflatac • Mondi Group • Huhtamaki さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Denso Wave • Hitachi • Toshiba Tec • Fujitsu • Canon

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