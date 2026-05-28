ハンコックタイヤ、難関ステージが続くWRC「フォーラム8ラリージャパン2026」をサポート





・5月28日から31日まで、愛知県・岐阜県エリアで2026年WRC第7戦を開催

・山岳地帯の狭くテクニカルなターマックステージで、「Ventus Z215」と「Ventus Z210」が世界最高峰のラリー競技を支える高い性能を発揮

・日本市場におけるプレミアムブランドとしての地位を強化し、日本を代表する自動車メーカーへの新車装着用（OE）タイヤ供給を拡大

日本、豊田市、2026年5月28日 /PRNewswire/ -- グローバルタイヤメーカー、ハンコックタイヤアンドテクノロジー株式会社（以下、ハンコックタイヤ）は、同社がタイヤを独占供給する国際自動車連盟（FIA）主催の「2026 FIA世界ラリー選手権（WRC）」第7戦「フォーラム8ラリージャパン（FORUM8 Rally Japan）」を、5月28日から31日まで愛知県および岐阜県一帯でサポートする。





世界的自動車メーカーであるトヨタ（Toyota）の本社が所在する豊田市を拠点とする「フォーラム8ラリージャパン」は、全20のスペシャルステージ（SS）、総競技距離302.82kmで争われるターマック（舗装路）ラリーである。切り立った崖や防護柵、樹木に囲まれた狭く曲がりくねった山岳アスファルト道路を舞台に行われ、WRCカレンダーの中でも特に高度な技術と対応力が求められる難関ラリーの一つとして知られている。

直線区間がほとんどなく、連続するコーナーと狭い道幅によってわずかなミスも許されないため、正確な車両コントロールと安定した走行ラインの維持がパフォーマンスを左右する重要な要素となる。また、山間部特有の霧や局地的な降雨、絶えず変化する路面温度や湿度が競技を一層複雑にし、タイヤのグリップ力、ハンドリング性能、排水性能が大会を通じて勝敗を左右すると見込まれる。

ハンコックタイヤは大会期間中、ターマック（舗装路）仕様のラリータイヤ「Ventus Z215」と「Ventus Z210」を供給し、安定した走行性能を支える。「Ventus Z215」はドライ路面向けに開発され、優れたコーナリング性能とハンドリング性能を発揮する。一方、「Ventus Z210」はウェットおよび濡れた路面向けに最適化され、優れた排水性能と確かなグリップ力を提供する。両タイヤはいずれも、連続するコーナーや急激に変化する路面状況においても一貫したグリップを維持できるよう設計されており、ドライバーの安定した車両コントロールと走行を支える。

直前に開催された「ラリー・デ・ポルトガル（Rally de Portugal）」終了時点では、「トヨタ・ガズー・レーシング・ワールド・ラリーチーム（TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team）」のエルフィン・エバンス（Elfyn Evans）が123ポイントで首位を維持する中、勝田貴元（Takamoto Katsuta）が111ポイントでその後を追い、激しい首位争いを繰り広げている。勝田は今シーズンの「サファリ・ラリー・ケニア（Safari Rally Kenya）」でキャリア初優勝を果たし、好調ぶりを見せており、ホームイベントとなる「フォーラム8ラリージャパン」で順位に変動があるかにも大きな注目が集まっている。

マニュファクチャラーズおよびドライバーズの両選手権で接戦が続く中、「フォーラム8ラリージャパン」はシーズン中盤の重要な転換点となる一戦として大きな注目を集めている。また、同大会は「トヨタ・ガズー・レーシング・ワールド・ラリーチーム（TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team）」のホームイベントでもあり、世界中のモータースポーツファンから大きな関心を集めている。

一方、ハンコックタイヤは高度な技術力と厳格な品質基準を背景に、品質に対する要求水準が高い日本市場において、プレミアムブランドとしての確固たる地位を築いている。トヨタ（Toyota）、日産（Nissan）、ホンダ（Honda）など、日本を代表する自動車メーカーが求める厳格な技術要件を満たし、主要車種への新車装着用（OE）タイヤ供給を拡大することで、信頼されるOEパートナーとしての地位をさらに強化している。

（日本語リリース：クライアント提供）

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