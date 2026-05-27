切削工具業界動向：2026年の市場規模は29430百万米ドル見込み
切削工具とは
切削工具とは、被加工材に対してせん断作用を与え、材料を除去することで所定形状へ加工する工具の総称である。単刃工具は旋削・形削り・平削りなどに用いられ、主に1刃による連続切削を行う。一方、ドリルやエンドミルなどの多刃構造は機械加工やエネルギー産業で広く採用され、加工効率と精度を両立する。
さらに研削・研磨分野では、砥粒そのものが微細な単刃として機能し、高負荷条件下で微小切りくずを生成する。このように切削工具は単なる消耗品ではなく、製造業DXにおける品質決定因子としての役割を強めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350542/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350542/images/bodyimage2】
図. 切削工具の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「切削工具―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、切削工具の世界市場は、2025年に27940百万米ドルと推定され、2026年には29430百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で推移し、2032年には41500百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場規模と競争構造（超硬工具・高速切削）
切削工具市場は高い寡占性を有し、Sandvik、IMC Group、Mitsubishi Materials、Kennametal、OSGなどの主要企業が市場を主導している。上位5社で世界シェアの40％超を占める構造は、技術障壁の高さとR&D依存度の強さを反映している。
地域別では欧州が約30％で最大市場となり、北米および中国が続く。両地域を合わせると48％以上を占め、グローバル製造拠点の集中と連動した需要構造が確認される。製品別では高速度鋼（HSS）が依然として最大セグメントで45％超のシェアを維持しているが、近年は超硬工具およびコーティング工具へのシフトが加速している。
直近6カ月では、EV部品加工向け超硬エンドミル需要が北米で前年比約8～10％増加しており、特にアルミ高精度加工領域での採用拡大が顕著である。
産業バリューチェーンとコスト構造（製造業DX・精密加工）
切削工具産業は、上流の超硬合金・セラミックス材料、中流の工具設計・製造、下流の機械加工ユーザーという三層構造で構成される。原材料コストはタングステンやコバルト価格の影響を強く受け、特に超硬工具ではコスト構成比の30～50％を原材料が占めるケースもある。
下流用途は機械産業が最大で、自動車、航空宇宙、エネルギー分野が続く。特に自動車産業ではEV化に伴い、モーターシャフトやギア加工における高精度切削需要が拡大している。日本市場では、Tier1サプライヤーによる加工精度±2μm以下の要求が増加している点が特徴的である。
市場成長ドライバーと構造変化（精密加工・製造業DX）
市場成長を支える主要因は三点に整理できる。
第一に、インダストリー4.0およびスマートファクトリー化に伴う自動化加工の拡大である。IoT対応工作機械の普及により、工具寿命管理と加工最適化がリアルタイム化している。
第二に、EV・航空宇宙分野での高難度材料加工需要の増加である。特にチタン合金やニッケル基超合金の加工では、耐摩耗性に優れたコーティング超硬工具の採用が進む。
第三に、リショアリング（生産回帰）による北米・欧州の設備投資再拡大である。これにより高付加価値工具の需要が構造的に底上げされている。
切削工具とは、被加工材に対してせん断作用を与え、材料を除去することで所定形状へ加工する工具の総称である。単刃工具は旋削・形削り・平削りなどに用いられ、主に1刃による連続切削を行う。一方、ドリルやエンドミルなどの多刃構造は機械加工やエネルギー産業で広く採用され、加工効率と精度を両立する。
さらに研削・研磨分野では、砥粒そのものが微細な単刃として機能し、高負荷条件下で微小切りくずを生成する。このように切削工具は単なる消耗品ではなく、製造業DXにおける品質決定因子としての役割を強めている。
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図. 切削工具の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「切削工具―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、切削工具の世界市場は、2025年に27940百万米ドルと推定され、2026年には29430百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で推移し、2032年には41500百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場規模と競争構造（超硬工具・高速切削）
切削工具市場は高い寡占性を有し、Sandvik、IMC Group、Mitsubishi Materials、Kennametal、OSGなどの主要企業が市場を主導している。上位5社で世界シェアの40％超を占める構造は、技術障壁の高さとR&D依存度の強さを反映している。
地域別では欧州が約30％で最大市場となり、北米および中国が続く。両地域を合わせると48％以上を占め、グローバル製造拠点の集中と連動した需要構造が確認される。製品別では高速度鋼（HSS）が依然として最大セグメントで45％超のシェアを維持しているが、近年は超硬工具およびコーティング工具へのシフトが加速している。
直近6カ月では、EV部品加工向け超硬エンドミル需要が北米で前年比約8～10％増加しており、特にアルミ高精度加工領域での採用拡大が顕著である。
産業バリューチェーンとコスト構造（製造業DX・精密加工）
切削工具産業は、上流の超硬合金・セラミックス材料、中流の工具設計・製造、下流の機械加工ユーザーという三層構造で構成される。原材料コストはタングステンやコバルト価格の影響を強く受け、特に超硬工具ではコスト構成比の30～50％を原材料が占めるケースもある。
下流用途は機械産業が最大で、自動車、航空宇宙、エネルギー分野が続く。特に自動車産業ではEV化に伴い、モーターシャフトやギア加工における高精度切削需要が拡大している。日本市場では、Tier1サプライヤーによる加工精度±2μm以下の要求が増加している点が特徴的である。
市場成長ドライバーと構造変化（精密加工・製造業DX）
市場成長を支える主要因は三点に整理できる。
第一に、インダストリー4.0およびスマートファクトリー化に伴う自動化加工の拡大である。IoT対応工作機械の普及により、工具寿命管理と加工最適化がリアルタイム化している。
第二に、EV・航空宇宙分野での高難度材料加工需要の増加である。特にチタン合金やニッケル基超合金の加工では、耐摩耗性に優れたコーティング超硬工具の採用が進む。
第三に、リショアリング（生産回帰）による北米・欧州の設備投資再拡大である。これにより高付加価値工具の需要が構造的に底上げされている。