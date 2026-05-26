先回りして瞬時に提案・実行。より直感的に使いやすくなった最新UIの対応モデルが拡大

Samsung最新UI「One UI 8.5」

Samsung Galaxy現行モデルに順次対応開始

サムスン電子ジャパン株式会社は最新UI「One UI 8.5」がSamsung Galaxyスマートフォン・タブレットなどの現行モデルに随時対応を開始することをお知らせいたします。

「One UI 8.5」は2026年3月に発売した「Samsung Galaxy S26シリーズ」と2026年4月発売の「Samsung Galaxy A57 5G」にのみ対応しておりましたが、この度2023年の「Samsung Galaxy S23シリーズ」以降に発売された全モデルが対象となります。「One UI 8.5」は面倒なタスクの処理から必要なタイミングでの瞬時の提案、ユーザーの好みや使用パターンへの適応まで多くのことができるよう進化しました。システムの深部でAIが統合したことで生産性を高め、クリエイティビティをより自由に発揮できます。

また、「Samsung Galaxy S25｜S25 Ultra」、「Samsung Galaxy S24｜S24 Ultra」、「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」、「Samsung Galaxy Z Fold6｜Z Flip6」では、Quick ShareがAirDropに対応し、異なるOSからも、「Quick Share」を通じてデバイス間のコンテンツをより簡単かつシームレスに共有できるようにします。





■One UI 8.5主な機能 詳細ページ

https://www.samsung.com/jp/one-ui/

※AIやその他機能の利用可否はデバイスモデルによって異なります。

■One UI 8.5対象モデル ソフトウェアアップデート時期 （5月26日時点予定）





※青いセル＝Quick ShareのAirDrop対応モデル

※対応時期は予告なしに変更される可能性があります。

※Galaxy AIの対応有無および対応機能はモデルによって異なります。

主なOne UI 8.5の機能は以下の通りです。

■Quick ShareのAirdrop対応機種が拡大

「Quick Share」はSamsung Galaxyデバイスの写真、動画、ドキュメントなどのファイルをすばやく、安全、簡単に共有できる機能です。今回のOne UI 8.5のアップデートにより、「Samsung Galaxy S26シリーズ」に加えて、一部の現行Samsung GalaxyスマートフォンもAirDropに対応します。「Quick Share」は従来、AndroidデバイスでのみBluetoothを通じたプッシュ通知での共有が可能でしたが、今回よりiOSモバイルデバイスともAndroidデバイス同様にBluetoothを通じたデータ共有が可能になりました。これにより、QRコードやリンクを通じた共有は、一度に最大1,000件のファイルのみ送信可能でしが、今回のアップデートでファイルの件数やサイズに制限なく快適に送受信できるようになります。

※Quick Shareの「AirDrop」対応予定機種は以下の通りです。（2026年5月26日時点）

「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7｜Z Fold6｜Z Flip6」「Samsung Galaxy S25｜S25 Ultra｜S24｜S24 Ultra」

※Samsung Galaxyデバイス間の「Quick Share」機能は以下のOSを搭載したデバイスで利用可能です。Android OS 10.0（Q）およびOne UI 2.1以降を搭載したスマートフォンおよびタブレット、2020年以降に発売されたGalaxy Book。Samsungアカウント、Wi-FiおよびBluetooth接続が必要です。Appleデバイスと共有するにはQuick Shareアプリバージョン13.8.51.27以降および最新のSamsung Galaxyデバイスが必要です。

※提供状況は変更される場合があります。互換性はGoogleのみがサポートしています。互換性のあるデバイスが必要です。Bluetoothの通信範囲内である必要があります。AirDrop®はApple Inc.の登録商標です。

※Appleデバイスを検索したり、共有したりする際、一時的にWi-Fiネットワークから切断される場合があります。

■進化した「フォトアシスト」なら、Galaxy AIで思いのまま写真編集が可能に

アップグレードされたフォトアシストは、画像を見ながら、テキストでAIに指示することが可能になりました。たとえばAIに指示するだけで昼のシーンを夜に変更できるほか、画像に要素を加えたり、食べかけのケーキのような被写体の欠けた部分を自然に補完・復元することもできます。

さらにGalaxy AIの新機能により、服に付いたシミなどの気になる箇所も写真内の服装を変更して整えることが可能に。また、結果を一覧で確認し、編集を連続して行えるようになったため、途中で簡単に修正や取り消しが行え、より簡単な編集体験が可能になりました。





■クリエイティブスタジオによるスタンプ生成も可能に

さらにクリエイティブスタジオではスタンプセットを生成し保存することでメッセージや写真編集で利用できます。また招待状、プロフィールカード、壁紙などの作成にも対応し、日常のクリエイティブ表現の可能性を広げます。





■One UI 8.5対応機種拡大により、「au Starlink Direct」の対象SIMフリー端末が計18製品に

この度au Starlink DirectのSIMフリー端末（au SIM申し込み必要）に下記6製品が加わり、au Starlink DirectのSIMフリーモデル対象端末は全18製品になることをお知らせいたします。

＜今回追加されるau Starlink Direct SIMフリー端末 対象製品＞

全6製品※（2026年6月中旬以降予定）

「Samsung Galaxy Z Fold5｜Z Flip5」

「Samsung Galaxy S24 FE」 「Samsung Galaxy S23 Ultra」

「Samsung Galaxy A36 5G」 「Samsung Galaxy A25 5G」

※ ご利用にはau SIMの申し込みが必要です。

※ 実際のご利用可能時期は2026年6月中旬以降の予定で順次下記サイトに掲載予定です。

au Starlink Direct IOT完了製品サイト： https://open-dev.kddi.com/information-2

その他のStarlink関連情報は下記サイトをご覧ください。

「au Starlink Direct」： https://news.samsung.com/jp/au-starlink-direct251202

「docomo Starlink Direct」： https://news.samsung.com/jp/docomo-starlink-direct

「SoftBank Starlink Direct」： https://news.samsung.com/jp/softbank-starlink-direct

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

●AirDropは米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の登録商標です。

●IOSは、米国及びその他の国や地域におけるCiscoの商標または登録商標です。

●Google、Android、Gemini、かこって検索は、Google LLCの商標です。

●「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。