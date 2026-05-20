2026年版｜NotebookLMでスライドが作れない6つの原因と解決策
2026年のAIオフィスツールが急速に進化する中で、Googleの「NotebookLM」は、多くの大学院生やビジネスパーソンにとって“最強の思考支援ツール”として高く評価されています。
しかし最近、SNSやコミュニティでは「NotebookLMでスライド（プレゼン資料）がうまく生成できない」という声が増えています。
本記事では、「なぜNotebookLMでスライドが生成できないのか」という6つの主な原因をわかりやすく解説し、それぞれに対する具体的な解決策を紹介します。
NotebookLMでスライドが生成できないのはなぜ？6つの原因を徹底解説
NotebookLMで「スライドが生成できない」「うまくプレゼン資料が作れない」と感じる場合、多くはシステムの不具合ではなく、いくつかの共通した原因によるものです。設定や使い方を見直すことで、ほとんどのケースは解決できます。
原因(1)：アップロードした資料の分析がまだ完了していない
スライドを生成する前に、NotebookLMはアップロードされた情報を解析する必要があります。アップロード直後にすぐ生成を実行すると、処理が完了しておらず、エラーや失敗が発生することがあります。
よくある状況： 生成が途中で止まる、または何も起こらない
解決方法： アップロード後に数秒～数十秒待ち、ソース一覧が完全に読み込まれてから再度生成を試してください。
原因(2)：資料の情報量や構造が不足している
入力データが極端に少ない場合、NotebookLMはスライド構成を適切に生成できないことがあります。例えば、数行のテキストや情報量の少ないPDFでは、論理的なスライドを作るのが難しくなります。
解決方法：できるだけ情報量の多いPDFレポート、調査資料、Googleドキュメントなどを使用してください。内容が充実しているほど、生成されるスライドの品質も向上します。
原因(3)：ファイル形式が非対応、または内容が読み取れない
NotebookLMはPDF、Google Docs、Web記事、テキストなどに対応していますが、スキャンされたPDF（文字情報がない画像データ）や、暗号化されたファイルは正しく解析できない場合があります。
解決方法（スキャンPDF）：
OCR機能を備えたツール（例：PDNobなど）を使い、テキスト認識可能なPDFやWord、Markdown形式に変換して再アップロードしてください。
解決方法（パスワード付きファイル）：
PDFのロックを解除するか、「仮想印刷」機能で新しい非保護PDFを作成してから再アップロードしてください。
原因(4)：無料プランの生成回数制限に達している
2026年時点では、NotebookLMの無料プランには利用制限が設けられており、スライド生成回数やノートブック数に上限があります。制限に達すると、機能が一時的に利用できなくなる場合があります。
解決方法：
利用回数のリセットを待つか、不要なノートブックやソースを削除して容量を確保してください。頻繁に利用する場合は、有料プランへのアップグレードも検討できます。
原因(5)：インターネット接続が不安定
NotebookLMはクラウドベースのサービスのため、通信環境が不安定だとスライド生成が途中で停止することがあります。
解決方法：
ページの再読み込みを行い、安定したWi-Fiまたはモバイル回線に接続してください。
原因(6)：一部アカウント・地域で機能が未開放
新機能は段階的に提供されるため、アカウントや地域によってはスライド生成機能がまだ利用できない場合があります。
しかし最近、SNSやコミュニティでは「NotebookLMでスライド（プレゼン資料）がうまく生成できない」という声が増えています。
本記事では、「なぜNotebookLMでスライドが生成できないのか」という6つの主な原因をわかりやすく解説し、それぞれに対する具体的な解決策を紹介します。
NotebookLMでスライドが生成できないのはなぜ？6つの原因を徹底解説
NotebookLMで「スライドが生成できない」「うまくプレゼン資料が作れない」と感じる場合、多くはシステムの不具合ではなく、いくつかの共通した原因によるものです。設定や使い方を見直すことで、ほとんどのケースは解決できます。
原因(1)：アップロードした資料の分析がまだ完了していない
スライドを生成する前に、NotebookLMはアップロードされた情報を解析する必要があります。アップロード直後にすぐ生成を実行すると、処理が完了しておらず、エラーや失敗が発生することがあります。
よくある状況： 生成が途中で止まる、または何も起こらない
解決方法： アップロード後に数秒～数十秒待ち、ソース一覧が完全に読み込まれてから再度生成を試してください。
原因(2)：資料の情報量や構造が不足している
入力データが極端に少ない場合、NotebookLMはスライド構成を適切に生成できないことがあります。例えば、数行のテキストや情報量の少ないPDFでは、論理的なスライドを作るのが難しくなります。
解決方法：できるだけ情報量の多いPDFレポート、調査資料、Googleドキュメントなどを使用してください。内容が充実しているほど、生成されるスライドの品質も向上します。
原因(3)：ファイル形式が非対応、または内容が読み取れない
NotebookLMはPDF、Google Docs、Web記事、テキストなどに対応していますが、スキャンされたPDF（文字情報がない画像データ）や、暗号化されたファイルは正しく解析できない場合があります。
解決方法（スキャンPDF）：
OCR機能を備えたツール（例：PDNobなど）を使い、テキスト認識可能なPDFやWord、Markdown形式に変換して再アップロードしてください。
解決方法（パスワード付きファイル）：
PDFのロックを解除するか、「仮想印刷」機能で新しい非保護PDFを作成してから再アップロードしてください。
原因(4)：無料プランの生成回数制限に達している
2026年時点では、NotebookLMの無料プランには利用制限が設けられており、スライド生成回数やノートブック数に上限があります。制限に達すると、機能が一時的に利用できなくなる場合があります。
解決方法：
利用回数のリセットを待つか、不要なノートブックやソースを削除して容量を確保してください。頻繁に利用する場合は、有料プランへのアップグレードも検討できます。
原因(5)：インターネット接続が不安定
NotebookLMはクラウドベースのサービスのため、通信環境が不安定だとスライド生成が途中で停止することがあります。
解決方法：
ページの再読み込みを行い、安定したWi-Fiまたはモバイル回線に接続してください。
原因(6)：一部アカウント・地域で機能が未開放
新機能は段階的に提供されるため、アカウントや地域によってはスライド生成機能がまだ利用できない場合があります。