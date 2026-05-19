世界の車両ロケーター市場：2032年に3.1%成長率、市場規模は1392百万米ドルに達する見込み
車両ロケーターとは
車両ロケーター（Vehicle Locators）は、GPS技術を用いて車両、資産、個人のリアルタイム位置や速度、状態情報を特定する電子装置です。位置特定、監視、警報、ロック、燃料・電源遮断、電子フェンスなど多機能で、物流車両、タクシー、バス、工事車両、乗用車など幅広い用途に対応します。
地方自治体では、バスや危険物輸送車へのGPS追跡装置設置が義務化されており、レンタル・リース・物流業界では、中小企業の車両管理課題を解決する重要ツールとして活用されています。近6か月の調査では、アジア太平洋地域の都市物流企業で、車両追跡装置導入により配送遅延率が平均12%改善した事例が報告されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349705/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349705/images/bodyimage2】
図. 車両ロケーターの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「車両ロケーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、車両ロケーターの世界市場は、2025年に1132百万米ドルと推定され、2026年には1163百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.1%で推移し、2032年には1392百万米ドルに拡大すると見込まれています。
技術革新と精度向上
現代のビッグデータ時代では、携帯電話からGPS追跡装置に位置特定コマンドを送信すると、装置はSMSで詳細な位置情報を返信し、5メートル未満の誤差でリアルタイム監視が可能です。
また、PCやスマートフォンに専用クライアントを導入することで、SMSを介さず車両監視プラットフォーム上でエンジンON/OFF状態、警報履歴、ルート履歴を確認でき、効率的な車両管理を実現しています。
さらに、IoTセンサーやテレマティクス統合により、燃費管理や運転行動分析も可能となり、商用車フリートのコスト削減や安全管理に直結しています。
市場動向と成長要因
膨大な乗用車・商用車の保有量は、GPS車両追跡装置市場の堅固な基盤を形成しています。国際自動車工業会（OICA）のデータによると、2020年のパンデミック影響下でも世界自動車販売は7,500万台を超え、この市場保有量がGPS追跡製品に大きな成長機会を提供しています。
特に商用車市場では、重トラック需要増、安全基準強化、市内物流発展、タクシー・配車アプリ普及が車両ロケーターの需要を押し上げています。乗用車市場では、自動車ローンやリース車両の管理ニーズが、金融機関によるリアルタイム監視の導入を促進しています。
地域別市場と主要企業
地域別では、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカが主要市場です。特に中国、米国、日本、ドイツにおける都市物流・商用車管理需要が市場成長を牽引しています。主要企業には、Teltonika、CalAmp、Queclink Wireless Solutions、Jimi IOT (Concox)、Shenzhen Boshijie Technology、Meitrack Group、Shenzhen Goome Technology、ST SUNLAB、Ruptelaなどが含まれ、無線タイプ・有線タイプ両方の製品を展開し、乗用車および商用車市場に対応しています。
今後の展望と課題
車両ロケーター市場は、商用車フリート管理、シェアカー運営、自動車金融など多様なシナリオでの需要拡大が予測されます。一方で、GPS信号の精度向上、データプライバシー保護、IoT統合によるシステムコスト管理が今後の課題です。
車両ロケーター（Vehicle Locators）は、GPS技術を用いて車両、資産、個人のリアルタイム位置や速度、状態情報を特定する電子装置です。位置特定、監視、警報、ロック、燃料・電源遮断、電子フェンスなど多機能で、物流車両、タクシー、バス、工事車両、乗用車など幅広い用途に対応します。
地方自治体では、バスや危険物輸送車へのGPS追跡装置設置が義務化されており、レンタル・リース・物流業界では、中小企業の車両管理課題を解決する重要ツールとして活用されています。近6か月の調査では、アジア太平洋地域の都市物流企業で、車両追跡装置導入により配送遅延率が平均12%改善した事例が報告されています。
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図. 車両ロケーターの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「車両ロケーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、車両ロケーターの世界市場は、2025年に1132百万米ドルと推定され、2026年には1163百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.1%で推移し、2032年には1392百万米ドルに拡大すると見込まれています。
技術革新と精度向上
現代のビッグデータ時代では、携帯電話からGPS追跡装置に位置特定コマンドを送信すると、装置はSMSで詳細な位置情報を返信し、5メートル未満の誤差でリアルタイム監視が可能です。
また、PCやスマートフォンに専用クライアントを導入することで、SMSを介さず車両監視プラットフォーム上でエンジンON/OFF状態、警報履歴、ルート履歴を確認でき、効率的な車両管理を実現しています。
さらに、IoTセンサーやテレマティクス統合により、燃費管理や運転行動分析も可能となり、商用車フリートのコスト削減や安全管理に直結しています。
市場動向と成長要因
膨大な乗用車・商用車の保有量は、GPS車両追跡装置市場の堅固な基盤を形成しています。国際自動車工業会（OICA）のデータによると、2020年のパンデミック影響下でも世界自動車販売は7,500万台を超え、この市場保有量がGPS追跡製品に大きな成長機会を提供しています。
特に商用車市場では、重トラック需要増、安全基準強化、市内物流発展、タクシー・配車アプリ普及が車両ロケーターの需要を押し上げています。乗用車市場では、自動車ローンやリース車両の管理ニーズが、金融機関によるリアルタイム監視の導入を促進しています。
地域別市場と主要企業
地域別では、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカが主要市場です。特に中国、米国、日本、ドイツにおける都市物流・商用車管理需要が市場成長を牽引しています。主要企業には、Teltonika、CalAmp、Queclink Wireless Solutions、Jimi IOT (Concox)、Shenzhen Boshijie Technology、Meitrack Group、Shenzhen Goome Technology、ST SUNLAB、Ruptelaなどが含まれ、無線タイプ・有線タイプ両方の製品を展開し、乗用車および商用車市場に対応しています。
今後の展望と課題
車両ロケーター市場は、商用車フリート管理、シェアカー運営、自動車金融など多様なシナリオでの需要拡大が予測されます。一方で、GPS信号の精度向上、データプライバシー保護、IoT統合によるシステムコスト管理が今後の課題です。