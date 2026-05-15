福岡開催決定！SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOORをVRで！「VISION FESTA」ー岩田屋本店　天神開業90周年

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「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」は、2021年～2023年までTHE FACT MUSIC AWARDS(TMA)に出演した、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、そしてシークレットアーティストの音楽やパフォーマンスの魅力を、VR SHOW体験、展示、グッズショップなどを通じて、コンサートとは異なる楽しみを感じる特別な空間として設計した、体験型エキシビション。

公式HPはコチラ！ :https://vr-exh.jp/

＼VR上映内容／

・SEVENTEEN × 3曲

・TOMORROW X TOGETHER × 1曲

・ENHYPEN × 1曲

・BOYNEXTDOOR × 1曲

・シークレットアーティスト × 1曲

計7曲を約26分間でVR上映予定！

■チケット

チケットぴあ独占販売！！

前売券：4,000円／当日券：4,500円

チケット情報はコチラ！ :https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/

日時指定券（Pコード：660-656）

初日の8月2日(日)のみ、日時指定制となります。

〈先行抽選販売〉

応募期間：6月14日（日）12:00～6月24日（水）23:59

抽選結果：6月26日（金）18:00以降

期間有効券（Pコード：996-053）

8月3日(月)～8月30日(日)来場の方はこちらから。

〈販売期間〉

前売券：2026年7月2日（木）10:00～8月1日(土)23:59（先着）

当日券：2026年8月2日(日)～8月30日(日)14:00まで

※当日券はぴあ・会場でも販売

■入場特典

ランダムフォトカード

（SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、シークレットアーティスト）

5グループのフォトカードの中から、ランダムでお渡しいたします。どのメンバーが出るかはお楽しみ！

〈SEVENTEEN〉※写真はイメージです。

〈TOMORROW X TOGETHER〉※写真はイメージです。〈ENHYPEN〉※写真はイメージです。〈BOYNEXTDOOR〉※写真はイメージです。

■岩田屋天神開業90周年連動企画

2026年岩田屋開業90周年を迎えることを記念して、三越伊勢丹アプリ会員さまに、先行チケットや来場・購入特典をご用意しました。

詳細は下記にて後日ご案内します。

三越伊勢丹アプリ :https://cp.mistore.jp/common/service/miapp/main.html?utm_source=Shop&utm_medium=QR&utm_campaign=miapp_32&utm_term=iwm0_004&utm_content=20240515

■福岡会場

展覧会名：岩田屋本店 天神開業90周年「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」

開催期間：2026年8月2日(日)～8月30日(日)

開催時間：10:00～19:00（最終日は17:00まで／最終入場は各日終了の60分前まで）

会 場：岩田屋本展 本館7階 大催事場

住 所：福岡市中央区天神2-5-35

主 催：VISION FESTA福岡会場実行委員会

企 画：THE FACT

お問合せ：岩田屋本店 092-721-1111（大代表）

【チケットについて】

福岡会場では、初日の8月2日(日)のみ日時指定とします。

8月3日以降は、会期中（土日祝含む）ご来場時の日時指定などは必要ありません。

ただし、会場の混雑状況によっては次の回のご案内となります。

＊状況によっては、会期途中から「日時指定チケット制」を導入させて頂く場合などもあります。

【上映時間】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27592/table/425_1_b0c3533621359f844442a79ab3549410.jpg?v=202605151051 ]

※8月2日(日)の日時指定券をお持ちの場合は、チケット記載の集合時間内にご集合ください。

※8月3日(月)以降ご来場の方は、ご希望の上映時間の10分前までにご来場ください。

※混雑時は次の回のご案内になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

※準備～上映終了までは約45分間隔でご案内させていただく予定です。

【注意事項】

・チケットは、購入後の日時・券種変更、払い戻しや再発行等、一切の変更はお受けできません。

・会場運営上の都合で、一部上映時間の変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・演出上の都合により、開演いたしますと、VRの観覧ができなくなる場合がございます。予めご了承ください。

・掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

・館内混雑時、お待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。

公式Instagram :https://www.instagram.com/vr_exh/

公式X :https://x.com/vr_exh

公式TikTok :https://www.tiktok.com/@visionfesta_official