福岡開催決定！SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOORをVRで！「VISION FESTA」ー岩田屋本店 天神開業90周年
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「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」は、2021年～2023年までTHE FACT MUSIC AWARDS(TMA)に出演した、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、そしてシークレットアーティストの音楽やパフォーマンスの魅力を、VR SHOW体験、展示、グッズショップなどを通じて、コンサートとは異なる楽しみを感じる特別な空間として設計した、体験型エキシビション。
公式HPはコチラ！ :
https://vr-exh.jp/
＼VR上映内容／
・SEVENTEEN × 3曲
・TOMORROW X TOGETHER × 1曲
・ENHYPEN × 1曲
・BOYNEXTDOOR × 1曲
・シークレットアーティスト × 1曲
計7曲を約26分間でVR上映予定！
■チケット
チケットぴあ独占販売！！
前売券：4,000円／当日券：4,500円
チケット情報はコチラ！ :
https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/
日時指定券（Pコード：660-656）
初日の8月2日(日)のみ、日時指定制となります。
〈先行抽選販売〉
応募期間：6月14日（日）12:00～6月24日（水）23:59
抽選結果：6月26日（金）18:00以降
期間有効券（Pコード：996-053）
8月3日(月)～8月30日(日)来場の方はこちらから。
〈販売期間〉
前売券：2026年7月2日（木）10:00～8月1日(土)23:59（先着）
当日券：2026年8月2日(日)～8月30日(日)14:00まで
※当日券はぴあ・会場でも販売
■入場特典
ランダムフォトカード
（SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、シークレットアーティスト）
5グループのフォトカードの中から、ランダムでお渡しいたします。どのメンバーが出るかはお楽しみ！
〈SEVENTEEN〉※写真はイメージです。
〈TOMORROW X TOGETHER〉※写真はイメージです。
〈ENHYPEN〉※写真はイメージです。
〈BOYNEXTDOOR〉※写真はイメージです。
■岩田屋天神開業90周年連動企画
2026年岩田屋開業90周年を迎えることを記念して、三越伊勢丹アプリ会員さまに、先行チケットや来場・購入特典をご用意しました。
詳細は下記にて後日ご案内します。
三越伊勢丹アプリ :
https://cp.mistore.jp/common/service/miapp/main.html?utm_source=Shop&utm_medium=QR&utm_campaign=miapp_32&utm_term=iwm0_004&utm_content=20240515
■福岡会場
展覧会名：岩田屋本店 天神開業90周年「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」
開催期間：2026年8月2日(日)～8月30日(日)
開催時間：10:00～19:00（最終日は17:00まで／最終入場は各日終了の60分前まで）
会 場：岩田屋本展 本館7階 大催事場
住 所：福岡市中央区天神2-5-35
主 催：VISION FESTA福岡会場実行委員会
企 画：THE FACT
お問合せ：岩田屋本店 092-721-1111（大代表）
【チケットについて】
福岡会場では、初日の8月2日(日)のみ日時指定とします。
8月3日以降は、会期中（土日祝含む）ご来場時の日時指定などは必要ありません。
ただし、会場の混雑状況によっては次の回のご案内となります。
＊状況によっては、会期途中から「日時指定チケット制」を導入させて頂く場合などもあります。
【上映時間】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/27592/table/425_1_b0c3533621359f844442a79ab3549410.jpg?v=202605151051 ]
※8月2日(日)の日時指定券をお持ちの場合は、チケット記載の集合時間内にご集合ください。
※8月3日(月)以降ご来場の方は、ご希望の上映時間の10分前までにご来場ください。
※混雑時は次の回のご案内になる可能性があります。あらかじめご了承ください。
※準備～上映終了までは約45分間隔でご案内させていただく予定です。
【注意事項】
・チケットは、購入後の日時・券種変更、払い戻しや再発行等、一切の変更はお受けできません。
・会場運営上の都合で、一部上映時間の変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。
・演出上の都合により、開演いたしますと、VRの観覧ができなくなる場合がございます。予めご了承ください。
・掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
・館内混雑時、お待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。
公式Instagram :
https://www.instagram.com/vr_exh/
公式X :
https://x.com/vr_exh
公式TikTok :
https://www.tiktok.com/@visionfesta_official