MADKID (マッドキッド) 2026年10月に名古屋、梅田、渋谷クラブクアトロにて東名阪ツアーの開催が決定！

日本コロムビア株式会社

2014年結成、2018年メジャーデビュー。2019年に担当したTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマがYouTube総再生回数3400万回を超え海外を中心にヒット。その後も数々のアニメ主題歌を担当し、アメリカ・カナダ・ドイツ・メキシコなど海外でもライブを開催するなどグローバルに活動を行う。更に現在、メンバーのYUKI、SHINが多数の2.5次元舞台作品に出演するなど俳優としても活躍の場を広げている5人組ダンスボーカルグループ「MADKID」。

そんなMADKIDが5月13日、SHIBUYA CLUB QUATTROにて主催ライブ「Future Notes Fes SPECIAL」を開催した。

同イベントはMADKIDが交流のあるアーティストをゲストに招いて開催している主催イベント。

『SPECIAL』と銘打たれた今回は、ゲストに福澤侑、Bimiを迎えて3マンで開催された。チケットは早い段階でソールドアウトし、開催前から注目を集めていた。当日は福澤侑のステージにサプライズゲストとしてspiが登場して大きな盛り上がりを見せたほか、ラストには全出演者によるコラボステージも披露された。アーティストそれぞれが持つ異なるエネルギーで会場を大いに盛り上げ、イベントは熱狂のうちに終演した。

同公演にて、MADKIDは今年10月に東名阪ツアーを開催する事を発表。10月10日の名古屋クラブクアトロを皮切りに、12日・梅田クラブクアトロ、16日・渋谷クラブクアトロでワンマンライブを開催する。全公演ともにバックバンドに流田Projectを迎え、バンド編成でツアーを行う。東京公演はメンズエリアも設置されるという。

チケットは本日21時よりMADKID OFFICIAL FANCLUB「Club Future Notes」にて先行受付がスタート。詳細は公式サイト・SNSをチェックしてほしい。

猛烈な勢いで加速を続ける5人から2026年も目が離せない。

■LIVE INFORMATION

MADKID LIVE TOUR 2026 -UNBROKEN CHAIN-

2026/10/10(土)

会場：名古屋クラブクアトロ

DAY 開場：15:30 開演：16:15

NIGHT 開場：18:45 開演：19:30

2026/10/12(月・祝)

会場：梅田クラブクアトロ

DAY 開場：15:30 開演：16:15

NIGHT 開場：18:45 開演：19:30

2026/10/16(金)

会場：渋谷クラブクアトロ

開場：18:00 開演：19:00

※東京公演のみメンズエリアあり

チケット価格：スタンディング\6,500(税込)

※1ドリンク別

※3歳未満入場不可、3歳以上チケット必要

FC最速先行受付期間：5/13(水)21:00~5/31(日)23:59

お申し込みはこちら＞ https://fanicon.net/fancommunities/4450

主催/サンデーフォークプロモーション(愛知) キョードー関西(大阪) ディスクガレージ(東京)

企画/Future Notes 制作/バシットエンタテインメント

■RELEASE INFORMATION

発売中

MADKID 12th SINGLE「Mad Pulse」

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」オープニングテーマ

https://mdkd.lnk.to/MadPulse

Type-A（CD＋16P BOOKLET）\2000 (+TAX)

Type-B（CD Only）\1500 (+TAX)

MADKID オフィシャルサイト

https://columbia.jp/madkid/(https://columbia.jp/madkid/)

●MADKID Profile

2ラッパー3ボーカルで構成される5人組ダンスボーカルグループ。2014年結成、2018年メジャーデビュー。

TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズ、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」をはじめ、多数のアニメ主題歌を担当。

今年1月～２月にはアメリカ、カナダ、メキシコの11都市でツアーを開催するなど、グローバルに活躍する。

●オフィシャルリンク

X https://x.com/MADKID_official

Instagram https://www.instagram.com/madkid_official/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdNE9sEPDrLYhz4OoE8_20A

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