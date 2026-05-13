MADKID (マッドキッド) 2026年10月に名古屋、梅田、渋谷クラブクアトロにて東名阪ツアーの開催が決定！
2014年結成、2018年メジャーデビュー。2019年に担当したTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマがYouTube総再生回数3400万回を超え海外を中心にヒット。その後も数々のアニメ主題歌を担当し、アメリカ・カナダ・ドイツ・メキシコなど海外でもライブを開催するなどグローバルに活動を行う。更に現在、メンバーのYUKI、SHINが多数の2.5次元舞台作品に出演するなど俳優としても活躍の場を広げている5人組ダンスボーカルグループ「MADKID」。
そんなMADKIDが5月13日、SHIBUYA CLUB QUATTROにて主催ライブ「Future Notes Fes SPECIAL」を開催した。
同イベントはMADKIDが交流のあるアーティストをゲストに招いて開催している主催イベント。
『SPECIAL』と銘打たれた今回は、ゲストに福澤侑、Bimiを迎えて3マンで開催された。チケットは早い段階でソールドアウトし、開催前から注目を集めていた。当日は福澤侑のステージにサプライズゲストとしてspiが登場して大きな盛り上がりを見せたほか、ラストには全出演者によるコラボステージも披露された。アーティストそれぞれが持つ異なるエネルギーで会場を大いに盛り上げ、イベントは熱狂のうちに終演した。
同公演にて、MADKIDは今年10月に東名阪ツアーを開催する事を発表。10月10日の名古屋クラブクアトロを皮切りに、12日・梅田クラブクアトロ、16日・渋谷クラブクアトロでワンマンライブを開催する。全公演ともにバックバンドに流田Projectを迎え、バンド編成でツアーを行う。東京公演はメンズエリアも設置されるという。
チケットは本日21時よりMADKID OFFICIAL FANCLUB「Club Future Notes」にて先行受付がスタート。詳細は公式サイト・SNSをチェックしてほしい。
猛烈な勢いで加速を続ける5人から2026年も目が離せない。
■LIVE INFORMATION
MADKID LIVE TOUR 2026 -UNBROKEN CHAIN-
2026/10/10(土)
会場：名古屋クラブクアトロ
DAY 開場：15:30 開演：16:15
NIGHT 開場：18:45 開演：19:30
2026/10/12(月・祝)
会場：梅田クラブクアトロ
DAY 開場：15:30 開演：16:15
NIGHT 開場：18:45 開演：19:30
2026/10/16(金)
会場：渋谷クラブクアトロ
開場：18:00 開演：19:00
※東京公演のみメンズエリアあり
チケット価格：スタンディング\6,500(税込)
※1ドリンク別
※3歳未満入場不可、3歳以上チケット必要
FC最速先行受付期間：5/13(水)21:00~5/31(日)23:59
お申し込みはこちら＞ https://fanicon.net/fancommunities/4450
主催/サンデーフォークプロモーション(愛知) キョードー関西(大阪) ディスクガレージ(東京)
企画/Future Notes 制作/バシットエンタテインメント
■RELEASE INFORMATION
発売中
MADKID 12th SINGLE「Mad Pulse」
TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」オープニングテーマ
https://mdkd.lnk.to/MadPulse
Type-A（CD＋16P BOOKLET）\2000 (+TAX)
Type-B（CD Only）\1500 (+TAX)
MADKID オフィシャルサイト
https://columbia.jp/madkid/(https://columbia.jp/madkid/)
●MADKID Profile
2ラッパー3ボーカルで構成される5人組ダンスボーカルグループ。2014年結成、2018年メジャーデビュー。
TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズ、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」をはじめ、多数のアニメ主題歌を担当。
今年1月～２月にはアメリカ、カナダ、メキシコの11都市でツアーを開催するなど、グローバルに活躍する。
●オフィシャルリンク
X https://x.com/MADKID_official
Instagram https://www.instagram.com/madkid_official/
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdNE9sEPDrLYhz4OoE8_20A
Facebook https://www.facebook.com/MADKID.japan/?locale=ja_JP