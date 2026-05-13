気候リスク管理市場は2031年に190億8,000万米ドル規模へ
MarketsandMarketsは気候リスク管理市場を分析・予測した市場調査報告書「気候リスク管理市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Climate Risk Management Market - Global Forecast To 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に85億9,000万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）17.3%で成長し、2031年には190億8,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349222/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「気候リスク管理市場 - ソフトウェア（気候リスク評価・シナリオ分析、気候リスクモデリングツール、データ統合API、リスク評価API）、提供サービス（データ分析プラットフォーム、コンプライアンス・レポート作成ソフトウェア） - 2031年までの世界予測 - Climate Risk Management Market by Software (Climate Risk Assessment & Scenario Analysis, Climate Risk Modeling Tools, Data Integration APIs, Risk Assessment APIs), Offering (Data Analytics Platforms, Compliance & Reporting Software) - Global Forecast to 2031」は気候リスク管理の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
提供サービス別気候リスク管理市場
ソフトウェア
● リスク評価＆シナリオ分析ツール
● 気候リスクモデリングツール
● 気候データ統合API
● 気候リスク評価API
● 気候データ分析プラットフォーム
● コンプライアンス＆報告用ソフトウェア
● その他のソフトウェア
サービス
● プロフェッショナルサービス
● トレーニング＆コンサルティング
● システム統合＆展開
● サポート＆メンテナンス
● マネージドサービス
技術別気候リスク管理市場
● 人工知能（AI）＆機械学習（ML）
● 地理空間情報とリモートセンシング
● ビッグデータと高度な分析
● ブロックチェーン
● モノのインターネット（IoT）
用途別気候リスク管理市場
● 炭素会計と排出量管理
● 災害対策と早期警報システム
● ESGとサステナブル投資のリスク分析
● 気象・農業リスク管理
● ビジネス・投資リスク管理
● 気候訴訟・賠償責任リスク管理
● その他の用途
業種別気候リスク管理市場
● BFSI
● エネルギー＆公益事業
● 農業＆林業
● 輸送＆物流
● 建設＆不動産
● 政府＆公共部門
● 製造
● その他の業種
地域別気候リスク管理市場
● 北米：米国、カナダ
● 欧州：英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州
● アジア太平洋地域：中国、日本、インド、オーストラリア＆ニュージーランド、シンガポール、韓国、その他のアジア太平洋地域
● 中東＆アフリカ：サウジアラビア王国、アラブ首長国連邦（UAE）、南アフリカ
● ラテンアメリカ：ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ
調査対象企業
● IBM（米国）
● KPMG（オランダ）
● Deloitte（英国）
● PwC（英国）
● Marsh McLennan（米国）
● ESRI（米国）
● Boston Consulting Group（BCG）（米国）
● Ernst & Young（EY）（英国）
● Moody’s（米国）
● Willis Towers Watson（WTW）（英国）
● MSCI（米国）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349222/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「気候リスク管理市場 - ソフトウェア（気候リスク評価・シナリオ分析、気候リスクモデリングツール、データ統合API、リスク評価API）、提供サービス（データ分析プラットフォーム、コンプライアンス・レポート作成ソフトウェア） - 2031年までの世界予測 - Climate Risk Management Market by Software (Climate Risk Assessment & Scenario Analysis, Climate Risk Modeling Tools, Data Integration APIs, Risk Assessment APIs), Offering (Data Analytics Platforms, Compliance & Reporting Software) - Global Forecast to 2031」は気候リスク管理の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
提供サービス別気候リスク管理市場
ソフトウェア
● リスク評価＆シナリオ分析ツール
● 気候リスクモデリングツール
● 気候データ統合API
● 気候リスク評価API
● 気候データ分析プラットフォーム
● コンプライアンス＆報告用ソフトウェア
● その他のソフトウェア
サービス
● プロフェッショナルサービス
● トレーニング＆コンサルティング
● システム統合＆展開
● サポート＆メンテナンス
● マネージドサービス
技術別気候リスク管理市場
● 人工知能（AI）＆機械学習（ML）
● 地理空間情報とリモートセンシング
● ビッグデータと高度な分析
● ブロックチェーン
● モノのインターネット（IoT）
用途別気候リスク管理市場
● 炭素会計と排出量管理
● 災害対策と早期警報システム
● ESGとサステナブル投資のリスク分析
● 気象・農業リスク管理
● ビジネス・投資リスク管理
● 気候訴訟・賠償責任リスク管理
● その他の用途
業種別気候リスク管理市場
● BFSI
● エネルギー＆公益事業
● 農業＆林業
● 輸送＆物流
● 建設＆不動産
● 政府＆公共部門
● 製造
● その他の業種
地域別気候リスク管理市場
● 北米：米国、カナダ
● 欧州：英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州
● アジア太平洋地域：中国、日本、インド、オーストラリア＆ニュージーランド、シンガポール、韓国、その他のアジア太平洋地域
● 中東＆アフリカ：サウジアラビア王国、アラブ首長国連邦（UAE）、南アフリカ
● ラテンアメリカ：ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ
調査対象企業
● IBM（米国）
● KPMG（オランダ）
● Deloitte（英国）
● PwC（英国）
● Marsh McLennan（米国）
● ESRI（米国）
● Boston Consulting Group（BCG）（米国）
● Ernst & Young（EY）（英国）
● Moody’s（米国）
● Willis Towers Watson（WTW）（英国）
● MSCI（米国）