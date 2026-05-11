韓国で話題の“香り美容”Pleuvoir(プルヴワ）、新作日本上陸。香水×スキンケア発想のパフュームボディミスト発売

WONDER LINE Co.,Ltd.

WONDER LINE株式会社（本社：東京都渋谷区）は、韓国でも大注目の韓国リチュアルライフスタイルビューティーブランドPleuvoir (プルヴワ)のパフュームボディミストシリーズを、日本国内にて5月11日(月)よりZOZOCOSMEにて先行予約発売いたします。

“降り注ぐ雨”を意味するPleuvoir（プルヴワ）は、季節の始まりと終わりを知らせる雨のように、自然の香りを日常へ溶け込ませる韓国発ビューティーブランドです。

近年、韓国では“香りをまとう”だけでなく、“香りで肌を整える”という新しいビューティー習慣がZ世代・ミレニアル世代を中心に注目を集めています。

Pleuvoirのパフュームボディミストは、香水のような奥行きある香りに加え、保湿・肌コンディショニング成分を贅沢に配合。

「Perfume × Skincare」という新たな価値観を提案する、“香るスキンケアミスト”として誕生しました。

■ 香りだけじゃない、“肌ごこち”にこだわった韓国発パフュームミスト

Pleuvoir Perfume Body Mistは、香りを楽しむだけではなく、乾燥しやすい肌をやさしく整える美容ミストとして設計されています。

配合成分には、300Da超微細コラーゲン 8重ヒアルロン酸 植物由来コンプレックス 植物由来天然オリゴ糖「OligoGGF」 などを採用。ミストを吹きかけるたび、みずみずしいうるおいと軽やかな香りが肌を包み込みます。

また、ベタつきにくく軽やかな使用感のため、お出かけ前 学校・オフィス お風呂上がり 気分転換

夏のクールダウンなど、日常のさまざまなシーンで気軽に使用できます。

■ 韓国トレンド感あふれる4つの香り展開

ROSE VEIL（ローズヴェール）PEAR MUSK（ペアムスク）APPLE AMBER（アップルアンバー）LEMON SHEER（レモンシアー）



PEAR MUSK（ペアムスク）

透明感あるペアーとレモンの爽やかさに、花々とムスクが重なる“モテ香り”。



ROSE VEIL（ローズヴェール）

ローズ・ライチ・ベルガモットが織りなす、上品で華やかなフェミニンフレグランス。

LEMON SHEER（レモンシアー）

シトラスとピンクローズが爽やかに広がる、毎日に寄り添うリフレッシュ系の香り。

APPLE AMBER（アップルアンバー）

フレッシュアップルとアンバーが調和した、大人っぽく洗練された香り。





■ “香りを吹きかける”から、“香りをまとう美容習慣”へ

Pleuvoirは、韓国で注目されている“リチュアル美容”の考え方をベースに誕生しました。

忙しい日常の中で、香りをまとうわずかな時間を“自分を整える時間”へ。

Pleuvoirは、香り・肌・気分をやさしくつなぐ、新しいライフスタイルビューティーを提案してまいります。

■ 商品概要

商品名：Pleuvoir Perfume Body Mist

香り展開：全4種

内容量：70ml

価格：1,760円（税込）

■ 販売概要

ZOZOCOSMEはこちらから予約(https://zozo.jp/shop/moremo/goods/106764991/?did=170829148)

楽天、Qoo10、amazon、LINEギフトは順次スタートいたします。

■ ブランド情報

ブランド名：Pleuvoir（プルヴワ）

“降り注ぐ雨”のように、日常へ自然な香りを届ける韓国リチュアルライフスタイルビューティーブランド。

WONDER LINE株式会社

【日本総代理店】

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル8階