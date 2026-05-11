アニメ『ヘタリア World★Stars』より、キャラクターが卵の中からヒョコッと顔を出す【ひょこっとシリーズ】のトレーディング缶バッジとトレーディングアクリルスタンドキーホルダーが登場！
アニメ『ヘタリア World★Stars』より、NEO GATE オリジナルデフォルメ【ひょこっとシリーズ】の描き起こしイラストを使用した「ひょこっとトレーディング缶バッジ」と「ひょこっとトレーディングアクリルスタンドキーホルダー」が登場です!
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他での販売を予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348801/images/bodyimage1】
―――――――――――――――――――――――――
【商品詳細】
■アニメ『ヘタリア World★Stars』ひょこっとトレーディング缶バッジ (全8種)
※トレーディング商品
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348801/images/bodyimage2】
【ひょこっとシリーズ】の描き起こしイラストを使用した「ひょこっとトレーディング缶バッジ」が登場です!
タマゴからヒョコッと顔を覗かせる“イタリア”たちが可愛い！誰が当たるかは、開けてからのお楽しみ♪
単品でのご購入はもちろん、1BOX ご購入の際は、全8種をコンプリートすることができます!
素材：金属・紙・PP
サイズ：直径 約57mm
価格： 1個 440円（税込） / 1BOX（8個入り）3,520円（税込）
種類：全8種（イタリア・ドイツ・日本・アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国）
メーカー：株式会社NEO GATE
■アニメ『ヘタリア World★Stars』ひょこっとトレーディングアクリルスタンドキーホルダー (全8種)
※トレーディング商品
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348801/images/bodyimage3】
【ひょこっとシリーズ】の描き起こしイラストを使用した「ひょこっとトレーディングアクリルスタンドキーホルダー」が登場です!
タマゴの殻は、それぞれのカラーやお花モチーフを使用した可愛らしいデザイン。
台座付きなので、飾ることも可能です！並べるとカラフルでとっても可愛いので、ぜひ集めて楽しんでくださいね!
本商品は、全8種の中から、ランダムで 1つ封入されます。
単品でのご購入はもちろん、1BOX ご購入の際は、全8種をコンプリートすることができます!
素材：アクリル・金属
サイズ：本体 約W48mm×H65mm以内、台座 約W30mm×H30mm以内
価格： 1個 715円（税込） / 1BOX（8個入り） 5,720円（税込）
種類：全8種（イタリア・ドイツ・日本・アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国）
メーカー：株式会社NEO GATE
―――――――――――――――――――――――――
【発売予定日】
2026年7月下旬より順次発売予定
【お取り扱い店舗】
全国アニメイト・アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース・ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp
アニハピSHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取扱各店にて販売予定。
▼ご予約について
いずれの商品につきましても、2026年5月11日（月）より順次ご予約を受付致します。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
＜株式会社NEO GATE公式商品ページ＞ https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式X＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称：株式会社 NEO GATE
設立年月：2014年（平成26年）5月21日
代表者：影近 征也（かげちか まさや）
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE 企画営業部 坂田 未有
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)日丸屋秀和／集英社・ヘタリアW★S製作委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他での販売を予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348801/images/bodyimage1】
―――――――――――――――――――――――――
【商品詳細】
■アニメ『ヘタリア World★Stars』ひょこっとトレーディング缶バッジ (全8種)
※トレーディング商品
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348801/images/bodyimage2】
タマゴからヒョコッと顔を覗かせる“イタリア”たちが可愛い！誰が当たるかは、開けてからのお楽しみ♪
単品でのご購入はもちろん、1BOX ご購入の際は、全8種をコンプリートすることができます!
素材：金属・紙・PP
サイズ：直径 約57mm
価格： 1個 440円（税込） / 1BOX（8個入り）3,520円（税込）
種類：全8種（イタリア・ドイツ・日本・アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国）
メーカー：株式会社NEO GATE
■アニメ『ヘタリア World★Stars』ひょこっとトレーディングアクリルスタンドキーホルダー (全8種)
※トレーディング商品
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348801/images/bodyimage3】
【ひょこっとシリーズ】の描き起こしイラストを使用した「ひょこっとトレーディングアクリルスタンドキーホルダー」が登場です!
タマゴの殻は、それぞれのカラーやお花モチーフを使用した可愛らしいデザイン。
台座付きなので、飾ることも可能です！並べるとカラフルでとっても可愛いので、ぜひ集めて楽しんでくださいね!
本商品は、全8種の中から、ランダムで 1つ封入されます。
単品でのご購入はもちろん、1BOX ご購入の際は、全8種をコンプリートすることができます!
素材：アクリル・金属
サイズ：本体 約W48mm×H65mm以内、台座 約W30mm×H30mm以内
価格： 1個 715円（税込） / 1BOX（8個入り） 5,720円（税込）
種類：全8種（イタリア・ドイツ・日本・アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国）
メーカー：株式会社NEO GATE
―――――――――――――――――――――――――
【発売予定日】
2026年7月下旬より順次発売予定
【お取り扱い店舗】
全国アニメイト・アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース・ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp
アニハピSHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取扱各店にて販売予定。
▼ご予約について
いずれの商品につきましても、2026年5月11日（月）より順次ご予約を受付致します。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
＜株式会社NEO GATE公式商品ページ＞ https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式X＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称：株式会社 NEO GATE
設立年月：2014年（平成26年）5月21日
代表者：影近 征也（かげちか まさや）
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE 企画営業部 坂田 未有
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)日丸屋秀和／集英社・ヘタリアW★S製作委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
プレスリリース詳細へ