愛知県豊橋市とイオン株式会社が包括連携協定を締結

豊橋市

愛知県豊橋市とイオン株式会社は2026年４月20日（月）、包括連携協定を締結しました。双方の資源を有効に活用しながら、さらなる地域の活性化、市民サービスの向上などを目指します。

豊橋市内には、1997年開業の「イオン豊橋南店」があり、長年にわたって地域に根差した拠点が置かれています。

豊橋市とイオングループは防災、環境分野などで連携、協力してきましたが、今回の包括連携協定により、イオングループの持つスケールメリットを生かした、より広範な連携を図り、地域課題の解決を強化していきます。

具体的には、子育て、教育▽産業▽暮らしの安全安心▽健康、医療、福祉▽文化、スポーツ▽観光振興▽環境保全▽その他取り組みへの協力事項―に関する８項目で連携、協力します。

４月20日に締結式

４月20日（月）、豊橋市役所で開かれた協定締結式には、関係者が出席しました。イオンリテール株式会社執行役員中部カンパニー支社長の大杉尚裕氏は、豊橋市とのこれまでの連携を紹介した上で「包括連携協定を契機に今後もより一層連携を深め、地域課題の解決、地域の発展に向けた取り組みを推進します」と抱負を述べました。

また、長坂尚登市長は、今までの協力、取り組みに感謝の意を示した上で、今回の包括連携協定に「非常に心強く、防災、環境の分野だけでなく、子育て、健康、医療、福祉、スポーツなどの分野でもしっかり連携していきます」と期待を込めました。

これまでの協力実績

豊橋市とイオン、イオングループ企業は、これまでも協力し、実績を積み重ねてきました。

災害時における応急生活物資の供給等の協力に関する協定や、暑さをしのぐ「クールシェアスポット」の提供に関する協定などを締結しています。

防災面では、2023年からイオン豊橋南店の駐車場で「とよはし防災フェスティバル」を開催し、地域防災の意識向上を図っています。