グローバルピエゾモータービジネス情報レポート：市場シェア、競争環境、価格変動2026-2032
ピエゾモーター世界総市場規模
ピエゾモーターは、圧電材料の逆圧電効果を利用したマイクロ精密駆動モーターであり、電磁コイルや磁石を用いずに高精度な直線・回転運動を実現いたします。低速高トルク、高応答性、電磁干渉耐性、小型軽量構造を特徴とし、精密位置決めが求められる用途に適しております。主にカメラレンズ、医療機器、ロボット、半導体装置、航空宇宙分野などで活用されており、微細制御技術の中核部品として需要が拡大しております。
図. ピエゾモーターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348630/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348630/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルピエゾモーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の286百万米ドルから2032年には241百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは-2.81%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルピエゾモーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ピエゾモーター市場動向分析｜精密駆動技術における用途転換とアジア太平洋競争構造の変化
ピエゾモーター市場は、関税政策の再編と精密機器需要の構造変化を背景に、用途再編と地域競争の双方で大きな転換期を迎えております。YH Researchによると、世界市場は2025年の2億94百万米ドルから2032年には2億41百万米ドルへ縮小し、2026年～2032年のCAGRは-2.8％と予測されております。従来のカメラレンズ依存構造からの脱却が進む一方、医療・ロボット・航空宇宙分野が新たな成長軸として浮上しております。本稿では、ピエゾモーターの市場構造、技術特性、地域競争、産業転換を統合的に整理いたします。
ピエゾモーターは圧電材料の逆圧電効果を利用した微小精密駆動装置であり、コイルや磁石を用いずに高精度な直線・回転運動を実現する点が特徴でございます。低速高トルク、高精度位置決め、電磁干渉耐性、小型軽量構造を有し、カメラレンズのフォーカス機構や精密機器、ロボット、航空宇宙分野などで活用されております。近年は超音波共振駆動技術の進化により、応答速度と制御性の向上が顕著となっております。
2024年の世界生産量は約3,238.8千ユニット、平均価格は91.02米ドルであり、市場は一部用途の縮小と新用途拡大が同時進行しております。特に一眼レフおよびミラーレスカメラ向けレンズ需要の減少によりCanonやTamronの売上が縮小し、市場全体の成長を押し下げております。一方で医療機器や半導体製造装置分野では安定成長が続き、精密制御用途へのシフトが鮮明になっております。
用途別では、カメラレンズ依存からの脱却が最大の構造変化であり、医療機器、ロボット、光学機器、航空宇宙分野が新たな成長領域として拡大しております。特に低侵襲医療機器や半導体露光装置では、ナノレベル制御技術としての採用が進んでおります。またスマートフォンなど民生電子分野ではまだ初期段階ながら、コスト低下により将来的な量産化が期待されております。
地域構造では、日本が2024年に52.44％の最大消費市場を占め、依然としてカメラレンズ中心の需要構造を維持しております。一方で中国および東南アジアはそれぞれ15.05％、17.04％を占め、産業用途拡大に伴い需要が増加しております。生産面では日本が95.03％と圧倒的シェアを維持する一方、中国は2031年に8.53％へ拡大すると予測され、製造拠点の分散化が進行しております。
ピエゾモーターは、圧電材料の逆圧電効果を利用したマイクロ精密駆動モーターであり、電磁コイルや磁石を用いずに高精度な直線・回転運動を実現いたします。低速高トルク、高応答性、電磁干渉耐性、小型軽量構造を特徴とし、精密位置決めが求められる用途に適しております。主にカメラレンズ、医療機器、ロボット、半導体装置、航空宇宙分野などで活用されており、微細制御技術の中核部品として需要が拡大しております。
図. ピエゾモーターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348630/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348630/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルピエゾモーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の286百万米ドルから2032年には241百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは-2.81%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルピエゾモーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ピエゾモーター市場動向分析｜精密駆動技術における用途転換とアジア太平洋競争構造の変化
ピエゾモーター市場は、関税政策の再編と精密機器需要の構造変化を背景に、用途再編と地域競争の双方で大きな転換期を迎えております。YH Researchによると、世界市場は2025年の2億94百万米ドルから2032年には2億41百万米ドルへ縮小し、2026年～2032年のCAGRは-2.8％と予測されております。従来のカメラレンズ依存構造からの脱却が進む一方、医療・ロボット・航空宇宙分野が新たな成長軸として浮上しております。本稿では、ピエゾモーターの市場構造、技術特性、地域競争、産業転換を統合的に整理いたします。
ピエゾモーターは圧電材料の逆圧電効果を利用した微小精密駆動装置であり、コイルや磁石を用いずに高精度な直線・回転運動を実現する点が特徴でございます。低速高トルク、高精度位置決め、電磁干渉耐性、小型軽量構造を有し、カメラレンズのフォーカス機構や精密機器、ロボット、航空宇宙分野などで活用されております。近年は超音波共振駆動技術の進化により、応答速度と制御性の向上が顕著となっております。
2024年の世界生産量は約3,238.8千ユニット、平均価格は91.02米ドルであり、市場は一部用途の縮小と新用途拡大が同時進行しております。特に一眼レフおよびミラーレスカメラ向けレンズ需要の減少によりCanonやTamronの売上が縮小し、市場全体の成長を押し下げております。一方で医療機器や半導体製造装置分野では安定成長が続き、精密制御用途へのシフトが鮮明になっております。
用途別では、カメラレンズ依存からの脱却が最大の構造変化であり、医療機器、ロボット、光学機器、航空宇宙分野が新たな成長領域として拡大しております。特に低侵襲医療機器や半導体露光装置では、ナノレベル制御技術としての採用が進んでおります。またスマートフォンなど民生電子分野ではまだ初期段階ながら、コスト低下により将来的な量産化が期待されております。
地域構造では、日本が2024年に52.44％の最大消費市場を占め、依然としてカメラレンズ中心の需要構造を維持しております。一方で中国および東南アジアはそれぞれ15.05％、17.04％を占め、産業用途拡大に伴い需要が増加しております。生産面では日本が95.03％と圧倒的シェアを維持する一方、中国は2031年に8.53％へ拡大すると予測され、製造拠点の分散化が進行しております。