アンリツ、TTi社と販売契約を締結し、基本測定器の事業分野を拡大

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、英国ケンブリッジシャーに本社を置く計測器メーカーThurlby Thandar Instruments Limited（以下TTi社）と販売契約を締結しました。本契約に基づき、欧州市場では2026年4月1日より販売を開始しており、日本市場においては2026年5月7日より同社製品の販売を開始します。

本契約によりアンリツは、通信計測分野で培ってきたグローバルな販売・技術支援ネットワークを活用し、TTi社製品の販売展開を推進します。これにより、従来の通信計測分野に加え、汎用的な基本測定器分野においても製品ポートフォリオを強化し、より幅広い市場に対して迅速かつ柔軟な販売体制を構築します。

近年、電子機器の多様化が進む中、製品開発や製造現場では、用途に応じた測定を効率的に行うことが求められています。そのため、研究開発から製造、保守、教育用途に至るまで、基本性能を備え、幅広いシーンで活用できる測定器の重要性が高まっています。

TTi社は、Aim-TTiブランドのもと、電源、精密測定器、信号発生器、RF試験機器など、多岐にわたる測定機器を提供しており、堅牢性と優れたコストパフォーマンスを両立した製品として、幅広い産業分野で高い評価を得ています。

アンリツは本販売契約を通じて、航空宇宙、産業機器、自動車、ヘルスケア、再生エネルギー、学術研究などの重点市場に向けて、基本測定器分野のラインアップを拡充します。これらの市場における研究開発から製造、保守、教育用途まで幅広い分野において、最適な測定環境の構築をより迅速かつ柔軟に実現するため、お客さまのニーズに応じた測定ソリューションを提案してまいります。

アンリツ株式会社 執行役員 グローバル営業総括 田中 憲次は次のように述べています。

「本販売契約により、当社は通信計測分野に加え、基本測定器分野のラインアップを拡充し、開発から製造・保守まで幅広い市場に対して、より包括的な測定ソリューションを提案できるようになります。まずは日本および欧州市場から展開を開始し、お客さまの課題解決に一層貢献してまいります。」

TTi社 営業部門責任者Mark Edwards氏は次のように述べています。

「アンリツの強力な販売・サポート体制と当社製品を組み合わせることで、より多くのお客さまに高品質な測定ソリューションを提供できると確信しています。今後の市場拡大に向け、アンリツとの協業を通じてさらなる価値創出を目指してまいります。」

TTi社について

Thurlby Thandar Instruments Limitedは、英国に本社を置く電子計測器メーカーです。Aim-TTiブランドとして、研究開発、製造、保守、教育用途向けに幅広い電子計測機器を提供しています。

詳細はwww.aimtti.com(https://www.aimtti.com/)をご覧ください。

Aim-TTi ソリューションの詳細はこちら(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/solutions/basic-instruments/aim-tti)

アンリツの製品・ソリューション・その他の情報は、ソリューション紹介ページ(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/solutions)およびFacebook(https://www.facebook.com/AnritsuTandM)でご覧いただけます。