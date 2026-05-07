東北最大級のバイク大展示・商談会「World Bike Festa 2026」開催！

株式会社早坂サイクル商会

オートバイ・自転車を販売および修理する「ハヤサカサイクル」を運営する株式会社早坂サイクル商会（本社：宮城県仙台市、代表取締役：早坂 武）は宮城県仙台市太白区にあるイベントホール アズテックミュージアムにて、東北最大級のバイクイベント「ワールドバイクフェスタ」を2026年5月30日（土曜）、31日（日曜）に開催いたします。

■ イベントの見どころ

1. 東北最大級！世界のバイク350台以上が大集結

イベント特設ページ :https://hayasaka.co.jp/motorcycle/jp/world-bike-festa-2026/

国内4メーカー（ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ）の最新モデルはもちろん、ハーレーダビッドソンやハスクバーナ等といった海外ブランド、さらには話題のEV（電動）バイクまで、会場を埋め尽くす圧倒的なボリュームで展示いたします。普段は目にすることが難しい専売店限定モデルや、希少なファイナルモデル、カスタムバイクの新車・中古車、さらに洋用品の限定アイテム等が一同に集約され、バイク好きにはたまらないイベントになっています。

2. 会場限定の豪華成約特典＆購入サポート

イベント期間中のご成約で、特別な特典をご用意しております。

- ハーレーダビッドソン：会場限定で最大60万円の購入サポート。さらに免許取得サポート最大10万円も同時実施。- 国産新車・中古車：ポリマーコーティング施工プレゼントや、オイル交換無料券、盗難防止ロックの進呈など、安心のサポートが満載です。- 低金利ローン：各種分割プランも特別低金利でご案内いたします。

3. 「見て、触れて、体感する」多彩なイベント

- 体感試乗会＆めちゃタッチバイク：最新モデルの鼓動を肌で感じられる試乗会に加え、跨ってエンジンサウンドを堪能できるコーナーを設置。※当日試乗はハーレー/ハスクバーナ/新基準原付のみ。- ジャンプスタート（ハーレー体験）：免許がない方（中学生以上）でも、固定された実車でアクセルワークや走行感覚を疑似体験いただけます。- アパレル＆アウトレット：人気ブランドのウェアやアイテムを最大50%OFFで販売。会場限定のコラボ商品も登場します。

軽二輪以上(251cc～)国産4メーカー

国産4メーカー（HONDA,YAMAHA,SUZUKI,KAWASAKI）では、当社グループ会社のホンダドリーム、カワサキプラザやYSPでのみ取扱いが出来る専売店モデル / 限定・ファイナルモデル等、展示制限なく全排気量モデルの展示が決定！ 東北初登場となる発売間もないニューモデルやオリジナルカスタム車も多数展示をいたします。 レンタルアップ車等、問い合わせの多い高品質な厳選中古車も展示され、普段であれば集うことのない様々なモデルを１つの展示会場に集約し、フロアを埋め尽くす光景は圧巻の一言です！ さらに、魅力的なイベント特典もご用意しております。会場での下取/買取査定も無料でご対応致します。お乗り換え希望の方もお気軽にご相談ください。各種メーカーキャンペーンも同時実施中です。

新基準原付(旧50cc)・原付2種(51～125cc)・電動バイク

話題の新基準モデルから海外ブランド、次世代EVモビリティまでが一堂に集結！

新基準原付(旧50cc)から、利便性の高い原付二種(51～125cc)まで、新車・優良中古車を圧倒的なスケールで展示いたします。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキの国産4メーカーはもちろん、デザイン性の高い海外ブランド、そして静粛性と加速を両立した次世代電動(EV)バイクまでもがフルラインナップ。市場で入手困難となっている希少モデルに出会える、またとないチャンスです。会場限定の特別プライス車や入手困難な人気モデルも多数ラインナップ。さらに、ご成約特典としてヘルメット、盗難防止ロック、オイル交換無料券、1年間のロードサービスなど、はじめてのバイクライフを支える充実のサポート体制で、皆様の「乗りたい」を全力でバックアップいたします。

HARLEY-DAVIDSON

宮城・山形県唯一のハーレーダビッドソン正規ディーラー Harley-Davidson宮城、Cherry's Harley-Davidson山形では 話題の2026年NEWモデルから人気沸騰のラインナップをご用意！特別限定モデルも多数展示！さらに登録済み未走行車両、優良中古車も大集結！過去最大規模のビッグボリュームで大展示！ 限定数しか確保出来ないCVOモデルや今年の一押しナイトスターも新価格＆Newカラーで登場！また普通自動二輪免許で乗れる噂の【X350】をはじめ【X500】も展示、試乗もOK！会場ご成約で最大60万円購入サポート！免許をお持ちでない方には大好評の免許サポートプログラム最大10万円キャンペーンも実施中！その他豪華会場特典も満載！今若者に話題沸騰中の「FACTORY RACING」H-Dブランドウェアも会場特別価格にて！さらに特価販売アウトレットコーナーでは最大50％OFF！H-Dに潜在するポテンシャルを引き出すインジェクションチューニング相談会や音量可変式ジキル＆ハイドマフラーもご体感いただけます！免許をお持ちでない方には走行体験ができる”ジャンプスタート”コーナーを設けていますのでハーレーの鼓動感と疾走感を存分に味わえます！魅力溢れる ハーレーの世界観を会場にてお楽しみください！

Husqvarna Motorcycles

ハスクバーナでは、北欧 スウェーデンの生み出した芸術的なデザインと、プロ志向の本格的なスペックを持ちながら扱い易く、ビギナーからベテランまで人気を博しております。ネイキッド【Vitpilen/Svartpilen】シリーズの 他にもアドベンチャーモデル Norden 901などの希少価値の高いモデルや人気が高まる４ストロークオフロードシリーズだけではなく、ハスクバーナの真骨頂とも言える本格派2ストロークタイプのオフロードバイクなど魅力たっぷりのモデルが多数展示。HQVオリジナルアパレルブースでは北欧ファッションらしいウエアやアイテムを多数展示しアウトレットコーナーも充実しています。優良中古車や試乗車も会場特別プライスにてご提供いたします。最大30万円の購入サポートや免許取得費用サポートなど、限定特典も多数ご用意しておりますので会場で見て、触れて、ハスクバーナの魅力をご体感ください！

その他、海外ブランド多数

独自の進化を遂げた、個性豊かで独創的な海外ブランドがここに集結。イタリアの情熱を宿すBenelliやFB.Mondial、伝統を継承するAJS、そして新進気鋭のQJ MOTORやZONTESまで。さらにはSUR-RON、FELOといった次世代を担うEVバイクもラインナップ。世界の鼓動を、その手に。多国籍ブランドが織りなすモーターサイクルの祭典…国境やカテゴリーを超え、世界のモーターサイクル文化が共鳴する特別な空間をぜひご体感ください。

アパレル・洋用品・各種アクセサリー・オーダー品

会場では洋用品も魅力のメーカーが出展決定。さらに用品問屋直販アウトレットコーナー、メーカー専売店（店頭）でのみ販売を許された “コラボアイテム” や “限定商品”が並ぶ。人気のヘルメットやグローブ、話題の最新アイテムの専門業者が参加し目玉商品も目白押し！ 展示が無い商品も特価販売致します。 さらにレザーアイテムやペイントショップ等、その道の中でも有名なブランドも参加いたします。参加ブースで会場限定企画も見逃せません。お客様のバイクライフをより豊かで楽しくしてくれる理想のカスタムやオリジナルオーダー等、様々な要望に応えられる場を提供致します。

SHOEIヘルメット P.F.S施工・特設ブース

SHOEIのヘルメットを知り尽くしたプロが、あなたの頭の形にジャストフィットさせる「SHOEI パーソナルフィッティングシステム」。「ヘルメット選びで失敗したくない」「長時間の走行で頭が痛くなる」といった悩み、ありませんか？「既製品のサイズだと、どこかフィットしない…」 そんなライダーの皆様、お待たせいたしました。専任スタッフが専用の計測器を用いて、あなたの頭の形をミリ単位で測定。内装パッドの調整・変更を行い、「あなた専用の極上フィット」をその場で作り上げます。

フィッティングでここが変わる！

- 快適性の向上：局所的な圧迫を抑え、長時間のライドでも痛くなりにくい。- 安全性の確保：ヘルメットのズレを防ぎ、本来の保護性能を最大限に引き出す。- 静粛性のアップ：隙間を埋めることで、不快な風切り音を軽減。

プロのフィッティングを体感できる貴重なチャンスです。 ぜひこの機会に、快適で安全な被り心地を手に入れてください！

※お持ち込みのヘルメットによっては、ご対応しかねる場合がございます。

試乗・体験会【店頭試乗会も先行開催】

イベント当日を待たずに話題の最新モデルを公道で体感！「ワールドバイクフェスタ2026」の先行企画、一部店頭にて「ロング試乗会（完全予約制）」を順次スタート！当日イベントの開催に先駆け、一部店頭にて話題の最新モデルを公道でじっくりと体感できる「先行ロング試乗会」をスタートいたします。「乗ってみなきゃわからない」というこだわりを持つライダーの皆様に向けて、イベント当日の混雑を避け、気になるモデルの乗り味を確認できる特別な機会をご提供します。

例年多くの来場者で賑わう「ワールドバイクフェスタ」。会場内では体験試乗会や、気軽にまたがってポジションを確認できる「めちゃタッチバイク」など、見て触れる体験型コンテンツを多数ご用意しています。しかし、「当日は混み合うため、もっと自分のペースでじっくり乗り比べたい」「いつも走り慣れている公道で、最新モデルの実力を確かめたい」という熱いご要望を多くいただいておりました。

そこで今回は、イベントのプレ企画として、一部店舗にて公道をじっくり走れる「店頭試乗会」を先行開催いたします。イベント当日を待たずに、今注目の最新モデルの走行性能やフィーリングをいち早くご体感いただけます。

イベント当日は、ハーレーダビッドソンやハスクバーナなど厳選した海外モデルの試乗車を中心に、ご用意しておりますが、「じっくり乗り味を試してみたい方」はぜひ、事前に店頭にて試乗予約をしてみてください！

“ジャンプスタート“コーナーではハーレーダビッドソンを完全固定したローラー台に設置し実際に乗ってアクセルを回せる疑似走行体験ができますので、中学生以上でステップに足が届く方であれば免許がない方でも安心してハーレー体験が可能です！ “めちゃタッチバイク“ コーナーでは、たくさんのバイクに触って、跨ってエンジンをかけてエキゾーストサウンドを堪能できますので、試乗は怖い...という方でも安心してバイク体験を楽しむことができます！

イベント概要

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129948/table/27_1_5b1651d37d93570865d540229f35a6c6.jpg?v=202605071051 ]- 株式会社早坂サイクル商会- 所在地：宮城県仙台市青葉区本町2-4-5- 代表者：代表取締役 早坂 武- 事業内容：オートバイ・自転車の販売、修理、レンタル、用品販売等- URL：https://hayasaka.co.jp/

株式会社早坂サイクル商会 イベント事務局(泉バイパス店)

TEL：022-374-7856

E-mail：contact@hayasaka.co.jp