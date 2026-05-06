GMK JAPAN、開業2周年記念企画を開始　韓国とのご縁に関心のある女性の婚活スタートを応援

株式会社GMK JAPAN

韓国の方との出会いに興味はあるけれど、

「どこで出会えるの？」「文化の違いは大丈夫？」「初めてで少し不安…」

そんな女性の声に応える形で、日韓結婚相談所サービスを展開するGMK JAPAN（東京都新宿区）は、開業2周年を記念した特別企画を2026年4月29日より開始しました。

近年、韓国文化やライフスタイルへの関心の高まりとともに、韓国の方との真剣な出会いを希望する女性からの相談も増えています。

一方で、

・マッチングアプリだけでは不安

・真剣な出会いを探したい

・国際恋愛や国際結婚に興味はあるけれど、最初の一歩が踏み出せない

といった悩みを抱える方も少なくありません。

GMK JAPANでは、そうした女性が安心して活動を始められるよう、プロフィール作成からご紹介、活動中のサポートまで一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。

これまでにも、

・ 活動開始から数か月で真剣交際へ進展したケース

・ 価値観の合うお相手と安定した交際につながったケース

・ 国境を越えたご縁として成婚へ進んだケース

など、多くのご縁が生まれています。

今回の2周年企画では、「いつかやってみたい」を「今、始めてみよう」に変えるきっかけとして、婚活スタートを後押しする特典を用意しました。

■ GMK JAPAN 2周年記念企画 概要 実施期間

特典内容

（1） プロフィール作成サポート無料

婚活の第一印象として大切なプロフィール作成を丁寧にサポートします。

（2） 韓国メイク付きプロフィール写真撮影（特別価格）

提携スタジオにて、韓国風メイクアップとプロフィール撮影を特別価格でご案内します。

（3） 抽選で1名様に韓国旅行特典プレゼント

韓国往復航空券＋ホテル1泊相当の旅行特典をご用意。

※詳細は当選者様へ個別にご案内いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167761/table/12_1_58f5af6393687e43f05e121b3fc043c1.jpg?v=202605061151 ]

■ 初めての方にも安心のサポート体制

GMK JAPANでは、初めて婚活サービスを利用する方にも安心してご相談いただけるよう、活動の流れや出会い方について丁寧にご案内しています。

「まだ迷っている」

「自分に合うか話だけ聞いてみたい」

そんなご相談からでも歓迎しています。

■ GMK JAPAN コメント

「2周年を迎えられたのは、これまでご相談いただいた皆さまのおかげです。これからも、一人でも多くの方に素敵なご縁を届けられるよう、安心して始められる環境づくりに努めてまいります」

■ 会社概要

会社名：株式会社GMK JAPAN

所在地：東京都新宿区新宿５丁目８-１４新宿オービル３階

電話番号：0332006577

お問い合わせ：gmkjapan657@gmail.com