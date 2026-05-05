【奥湯河原温泉 海石榴 つばき】鱧と鮎の特別料理付きプランをご提供～1日10名様限定の特選会席～

野口観光マネジメント株式会社

野口リゾートマネジメント株式会社

奥湯河原温泉 海石榴 つばき（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上776/執行役員支配人 雑賀弘）

奥湯河原に深い緑が広がり、涼やかな風が心地よく通り抜ける夏の季節。

夏ならではの味覚を取り入れた、季節限定のグレードアップ会席プランをご用意いたしました。

【夏季限定】特選会席◆1日10名様限定グレードアップ美食プラン

■宿泊対象期間

2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

■特典内容

・鱧料理（鱧の落とし または 鱧の天ぷら）を一品追加

※ご予約時にご選択ください

・白米を鮎ご飯にグレードアップ

お食事には、通常の会席料理に加え、

繊細な旨味と上品な口当たりが特徴の鱧料理を一品追加にてご用意いたします。

鱧の落とし、または鱧の天ぷらよりお選びいただき、

軽やかな味わいの中に、夏の涼を感じていただけます。

清らかな涼を映す、鱧の落とし涼やかな香りを閉じ込めた、鱧の天ぷら

また、お食事の締めには、白米を香ばしく炊き上げた鮎ご飯へと変更し、

清流を思わせる鮎の風味が、会席の余韻を静かに引き立てます。

清流の趣を映した、鮎香る夏のご飯

※料理内容は宿泊時期・仕入れ状況等により変更となる場合がございます

※料理写真はイメージです

奥湯河原の静けさに包まれながら、

夏にしか出会えない味覚と涼やかなひとときを心ゆくまで。

海石榴ならではの余韻とともに、上質なご滞在をお愉しみください。

グレードアップ美食プラン :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=bd2c7d6533deee485f575304e9dd8660&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18395948&search_type=undated＜＜特別プランのご予約はこちらから＞＞海石榴 公式ホームページ :https://www.tubaki.net/＜＜その他のプランはこちらから＞＞

◆公式ホームページ ベストレート◆

他社インターネット宿泊サイトでご予約するより一番お得な料金でご宿泊が可能です。

（同プラン比較時‧適用条件有）

◆◆公式ホームページ限定特典◆◆

「奥湯河原温泉 海石榴 つばき」をより一層お愉しみいただくために、

公式ホームページご予約者限定の優待特典をご用意いたしました。

1、公式サイトから会員登録しご予約すると、以下二点のご優待が受けられます。

１. 会員限定価格（宿泊代金5％引き）のご提供。

２. 宿泊代金の5％がポイントとして貯まります。

2、以下二点の優待特典より、いずれかお好きな特典をお選びいただけます。

１. 湯河原駅から往復送迎（1滞在1往復）いたします。

予めご指定いただいたお時間に湯河原駅からの送迎タクシーをご手配いたします。

２. 館内利用券3,000円分（1滞在1予約につき1枚）プレゼントいたします。

【夏の会席一例】※画像は2025年6月～8月ご提供のお献立涼やかな水音が心地よい藤木川