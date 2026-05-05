NG騎士ラムネ&40　お求めやすいリパッケージ版ブルーレイで登場!!!

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス（アニメイトグループ）より新情報をお届けいたします



1990年よりテレビアニメとして放送され、OVAや小説、ラジオドラマなどメディアミックス展開の先駆け的作品となった熱血ロボットアニメ「NG騎士ラムネ＆40」のアニメ映像を網羅したブルーレイが、あの30周年記念ムービーもセットになってお求めやすい価格で発売決定!!!

TVシリーズ全38話に加えOVA「EX」「DX」各3話や、ふとした時に見たくなる勇者の活躍「TVシリーズ総集編（全４編）」もハイレートSD画質で収録!!!

さらに、2020年に制作されたNG騎士シリーズ30周年記念ショートムービー

「熱血!!勇者ラムネス NG騎士トリロジー」、「男と女はパピプペポ 2020」を特別に収録!

ショートムービーではTVシリーズ＆OVAはもちろん

これまでのメディアミックス作品をも包括する場面を詰め込んだメモリアル!!!

ラジオドラマ「EX2」や小説「XX」が待望の初映像化を果たし、

あのキャラクターやメカまでも登場する夢の大集合決定版！

ねぎしひろし監督、メカニックデザイン中原れい氏、作画監督・メインアニメーター菅沼栄治氏といった当時の主要アニメスタッフが再集結・制作した美麗映像は往年のファン必見の出来栄え!!!

熱血メーターが振り切れること間違いなし！ここでしか見られないＱ極映像を堪能できる!!!

これを見ればキミも勇者だ!!!

【収録話数】

■TVシリーズ全38話

■OVA「EX」全3話

■OVA「DX」全3話

■TVシリーズ総集編（全４編）

■熱血!!勇者ラムネス NG騎士トリロジー

■男と女はパピプペポ 2020

※本商品の本編ディスク収録内容は、2020年に発売された『「NG騎士ラムネ＆40」シリーズ・コンプリートBD-BOX』(FFXA-9010)と同じです。

また、特典映像は『【FW通販限定Ｑ極セット】「ＮＧ騎士ラムネ＆４０」シリーズ・コンプリートBD-BOX～フォーティー・サウザンド・エディション～』(FFXA-9011)と同じです。あらかじめご了承ください。

≪商品情報≫

■商品名：「ＮＧ騎士ラムネ＆４０」フルコンプリート・ブルーレイ

■発売日：2026年8月26日

■価格：25,000円＋税

■品番：FFXA-9055 ■JAN：4573687035284

■収録分数：約1,207分 ■画面サイズ：4：3（480i）（Disc3：一部16:9（1080p））

■製作年：1990年、1991年、1993年、2020年作品

■制作国：日本 ■発売元・販売元：フロンティアワークス

■商品仕様：TVシリーズ全38話、OVA「EX」全３話、OVA「DX」全３話および特別映像を

ブルーレイディスク3枚に収録

※内容は全て予定です。予告なく変更になる場合がございます

●法人購入特典

■アニメイト全店（通販含む）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3471016/

B2布ポスター

■Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/s?k=B0GYQXZV7B%7C+B0GYQZM3KG

キャラファインマット

■楽天ブックス

https://r10.to/hPkofV

A5キャラファイングラフ （シリアルNO.入り）

■あみあみ

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アクリルキャラクタープレート(A5サイズ)

■Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)

https://joshinweb.jp/dps/srhzs.html?KEY=ZS_ALL&KEYWORD=4573687035284&REQUEST_CODE=1(https://joshinweb.jp/dps/srhzs.html?KEY=ZS_ALL&KEYWORD=4573687035284&REQUEST_CODE=1)

Joshinオリジナル特典 アクリルキーホルダー

■ソフマップ・アニメガ

https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2026%2F8%2F26&date_to=&keyword=NG%8BR%8Em%83%89%83%80%83l&keyword_not=&gid=002120&gid=002310(https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2026%2F8%2F26&date_to=&keyword=NG%8BR%8Em%83%89%83%80%83l&keyword_not=&gid=002120&gid=002310)

B2タペストリー2枚セット

●作品情報

●TVシリーズ あらすじ

ある日、TVゲームフリークの小学校4年生・馬場ラムネは、学校帰りに買ったゲームをクリアすると、

テレビから少女が現れ「選ばれし勇者ラムネス」としてハラハラワールドへ連れて行かれる。

ハラハラワールドでラムネを待っていたのは、世界征服を企む大魔術師ドン・ハルマゲ達だった。

妖神ゴブーリキを復活させようとするドン・ハルマゲの野望を食い止めるため、

守護騎士・キングスカッシャーを呼び出し立ち向ってゆく。

「俺は今、猛烈に熱血しているっ!!!」

●OVA「EX」あらすじ

あの大冒険から3年後、ラムネは中学生となりハラハラワールドのことも忘れてしまっていた。しかし、突如ミルクが現れ、謎の鉄仮面が命を狙ってくる。アララ王国は大きな危機にさらされていた。今こそ勇者ラムネス復活のとき。



●OVA「DX」あらすじ

突如、ダ・サイダーがラムネの家にやってきた！ その理由は二人の美女を助けに行くためだった。アララ城からアルミホエール号を奪い、旅立つ勇者二人。ミルクとレスカは怒りも頂点へ。今、下心丸出しの旅が幕を開ける。

【メインキャスト】

ラムネ : 草尾毅

ミルク : 横山智佐

ココア : 玉川紗己子

タマＱ : 神代知衣

ダ・サイダー : 矢尾一樹

レスカ : 松井菜桜子

ヘビメタコ : TARAKO

【スタッフ】

監督 : ねぎしひろし

構成 : ぶらざあのっぽ

キャラクター原案 : 伊東岳彦

キャラクターデザイン : 斉藤卓也

メカニックデザイン : 中原れい

音楽 : 松井忠重、りゅうてつし

製作 : テレビ東京、Asatsu、葦プロダクション

【著作権表記】

(C)ASHI PRODUCTIONS 1990

(C)ASHI PRODUCTIONS 1991

(C)ASHI PRODUCTIONS 1993

(C)葦プロダクション

＜BD-BOX公式Twitter＞ @NG_L40_BDBOX(https://x.com/NG_L40_BDBOX)