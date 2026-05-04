DMM GAMES『テクロノス』にて、UNITIAから「リュイン」が登場！さらにUNITIAイベント「CROSS WORLD TRAVELERS」後編開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、『UNITIA 神託の使徒×終焉の女神』のキャラクター「リュイン」が新登場、あわせてUNITIAイベント「CROSS WORLD TRAVELERS」後編を開催することをお知らせいたします。

▼「リュイン」ピックアップガチャ開催！

本日より、「リュイン」のピックアップガチャを開催します！

開催期間中は、新キャラの出現率がアップします。

【ピックアップ対象】

・バトル[真実求めし冒険家] リュイン（★3／花属性）

・アシスト[冒険前にきちっとね] リュイン（★3／月属性）

【ガチャ開催期間】

2026年5月4日（月） 12:00 ～ 2026年5月18日（月） 11:59まで

※開催期間は予告なく変更する場合がございます。

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。

▼UNITIAイベント「CROSS WORLD TRAVELERS」後編開催！

本日より、開催中のUNITIAイベント「CROSS WORLD TRAVELERS」の後編を開始します。

追加されたストーリーを楽しめるほか、

新たに登場するレイドボスに挑戦してゲーム内アイテムを獲得できます。

【イベント名】

CROSS WORLD TRAVELERS

【開催期間】

後編：2026年5月4日（月） 12:00 ～ 2026年5月18日（月） 11:59まで

【あらすじ】

虹の調査団――クロスワールドと呼ばれる世界からやってきた少女達はそう名乗った。

リュイン、マキア、テラ、団長……そしてマスコットのような生物、グモモ。

彼女達と交流を深めていく途中、

ミライはクロスドリィミアに見覚えのないエリアが誕生していることに気付く。

そこにいたのは……大量のグモモ！？ 調査団と共に、新たな騒動が幕を開ける！

※詳細は、ゲーム内イベントTOP画面をご確認ください。

▼新アイテムセット期間限定販売！

本日より、新アイテムセットを期間限定で販売いたします！

キャラの強化や限界突破の素材を、お得にゲットできるチャンスです。

【販売期間】

2026年5月4日（月） 12:00 ～ 2026年5月11日（月） 11:59まで

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

▼公式Discord連動CP第4弾開催中！

テクロノス公式Discordサーバーに参加し、エントリーした方限定で、

ガチャチケットや育成アイテムなどのゲーム内アイテムが獲得できるキャンペーンを開催中です！

エントリーはこちらから

https://discord.com/channels/1374553537211666432/1496326251441291337

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268

▼公式サイト

https://techcronoss.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/techcronoss

▼公式Discord

https://discord.gg/BvtwTA5QRy

▼公式YouTube

https://www.youtube.com/@techcronoss

▼製品概要

・タイトル：『テクロノス』

・ジャンル：クロスヒロインRPG

・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）

・権利表記：(C)2026 EXNOA LLC / テクロス

・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

▼注意事項

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。