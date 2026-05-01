人間関係、仕事、お金、過去、モノ、健康『その悩み、ただの執着』著者増田将之が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年４月１５日に『その悩み、ただの執着』著者増田将之が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『その悩み、ただの執着』著者増田将之
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4sZTObL
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4t0NUqL
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896600
「働きすぎて、倒れそう」
「あの人のことが忘れられない」
「食べすぎのせいで、病気になった」
その悩み、「執着」のせいかも！？
仕事、人間関係、過去、健康、お金……。
どうしても、あのことが頭から離れない。それが執着です。
そのせいで、心身が疲れてしまうこともあるでしょう。
大切なのは、執着をなくすことでも、無理に手放すことでもありません。
「何かをしすぎている自分」に気づいて、ちょうどよいところへ戻ればよいのです。
本書は、
浄土真宗のものの見方を手がかりに、日々を穏やかに生きるためのヒントをやさしくお伝えします。
がんばりすぎてしまう人。
気を遣いすぎてしまう人。
求めすぎてしまう人。
「自分にちょうどいい生き方」に出合える一冊です。
■目次
●第一章 「人間関係」のその悩み、ただの執着かもよ――他人とは「ちょうどいい距離」を保ちなさい
・気づきの入り口 ブッダも「執着」に苦しんだ。いわんや凡人をや…
・会者定離ー出会った人とは、いつか別れのときが来る
ほか
●第二章 「仕事」のその悩み、ただの執着かもよ――自分らしく働き、自分らしく成長する
・気づきの入り口 親鸞聖人も「執着」に苦しんだ。いわんや凡人をや…
・やりたいことは、ブレながら見つければいいー仕事もまた無常なもの
ほか
●第三章 「生活」のその悩み、ただの執着かもよ――あなたも調和の取れた暮らしができる
・気づきの入り口 法然上人も「執着」に苦しんだ。いわんや凡人をや…
・倶会一処ー何も持たずに浄土で会う
ほか
●第四章 「健康」のその悩み、ただの執着かもよーちょっとした切り替えで心も体も楽になる
・気づきの入り口 蓮如上人も「執着」に苦しんだ。いわんや凡人をや…
・自分と正面から向き合いなさいー無理に自己肯定感を上げなくていい
ほか
■著者 増田将之（ますだ・まさゆき）
1976年、千葉県生まれ。浄土真宗本願寺派僧侶。
「フリースタイルな僧侶たち」顧問、浄土真宗本願寺派勝満寺、善行寺他にて法務に就く。
現在は、公益財団法人仏教伝道協会職員として、
お寺とのつながりを築きながら、一般の方への仏教普及に奮闘中。
「仏教井戸端トーク」主宰にて各地のお寺でイベントを開催。
司会でありながら、登壇者よりも長く話すスタイルが好評。
■『その悩み、ただの執着』著者増田将之
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4sZTObL
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─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
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「あの人のことが忘れられない」
「食べすぎのせいで、病気になった」
その悩み、「執着」のせいかも！？
仕事、人間関係、過去、健康、お金……。
どうしても、あのことが頭から離れない。それが執着です。
そのせいで、心身が疲れてしまうこともあるでしょう。
大切なのは、執着をなくすことでも、無理に手放すことでもありません。
「何かをしすぎている自分」に気づいて、ちょうどよいところへ戻ればよいのです。
本書は、
浄土真宗のものの見方を手がかりに、日々を穏やかに生きるためのヒントをやさしくお伝えします。
がんばりすぎてしまう人。
気を遣いすぎてしまう人。
求めすぎてしまう人。
「自分にちょうどいい生き方」に出合える一冊です。
■目次
●第一章 「人間関係」のその悩み、ただの執着かもよ――他人とは「ちょうどいい距離」を保ちなさい
・気づきの入り口 ブッダも「執着」に苦しんだ。いわんや凡人をや…
・会者定離ー出会った人とは、いつか別れのときが来る
ほか
●第二章 「仕事」のその悩み、ただの執着かもよ――自分らしく働き、自分らしく成長する
・気づきの入り口 親鸞聖人も「執着」に苦しんだ。いわんや凡人をや…
・やりたいことは、ブレながら見つければいいー仕事もまた無常なもの
ほか
●第三章 「生活」のその悩み、ただの執着かもよ――あなたも調和の取れた暮らしができる
・気づきの入り口 法然上人も「執着」に苦しんだ。いわんや凡人をや…
・倶会一処ー何も持たずに浄土で会う
ほか
●第四章 「健康」のその悩み、ただの執着かもよーちょっとした切り替えで心も体も楽になる
・気づきの入り口 蓮如上人も「執着」に苦しんだ。いわんや凡人をや…
・自分と正面から向き合いなさいー無理に自己肯定感を上げなくていい
ほか
■著者 増田将之（ますだ・まさゆき）
1976年、千葉県生まれ。浄土真宗本願寺派僧侶。
「フリースタイルな僧侶たち」顧問、浄土真宗本願寺派勝満寺、善行寺他にて法務に就く。
現在は、公益財団法人仏教伝道協会職員として、
お寺とのつながりを築きながら、一般の方への仏教普及に奮闘中。
「仏教井戸端トーク」主宰にて各地のお寺でイベントを開催。
司会でありながら、登壇者よりも長く話すスタイルが好評。
■『その悩み、ただの執着』著者増田将之
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4sZTObL
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