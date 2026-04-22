【解説】インスタアカウントの売却方法とは？2026年版｜流れ・相場・税金・注意点を整理
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SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp ）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、2026年時点におけるインスタアカウントの売却方法について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「インスタ アカウント 売却」「インスタ 売り方」「インスタアカウント 相場」「SNSアカウント 税金」などの検索が増加しており、運用だけでなく“売却して現金化する”という選択肢への関心も高まっています。
■ 背景
インスタはフォロワーを資産として蓄積できる一方で、「収益化できない」「運用に時間がかかる」「別事業に集中したい」といった理由から売却を検討するユーザーが増えています。特に2026年時点では、アカウント単体でも売買されるケースが一般化しており、副業的に運用していたアカウントを売却する流れも広がっています。
■ 売却の流れ
インスタアカウントの売却は、大まかに以下の流れで進みます。まず、自身のアカウントの価値を把握し、フォロワー数やジャンル、収益実績などを整理します。その上で、売買プラットフォームに掲載し、購入希望者との交渉を行い、条件がまとまれば決済と引き渡しに進みます。引き渡しではログイン情報の共有やパスワード変更などを行い、トラブルを防ぐために段階的に移行するケースが一般的です。
■ 2026年時点の相場
インスタアカウントの価格はフォロワー数だけでなく、ジャンルや収益性、再現性によって大きく変動します。2026年4月時点では、フォロワー1万人前後で10万円～20万円前後が一つの目安となっており、美容・副業・恋愛など収益導線が強いジャンルではさらに高値がつく傾向があります。3万人規模になると30万円～50万円前後、5万人以上では50万円～100万円以上の取引も見られます。特に非属人型で運用できるアカウントや、外部誘導の導線が整っているアカウントは資産性が高く評価されやすい傾向があります。また市場全体として、需要増加に伴い相場は年々上昇しています。
■ 税金の考え方
インスタアカウントの売却で得た利益は、基本的には雑所得または事業所得として扱われるケースが多いと考えられます。継続的に売買を行っている場合や事業として運用している場合は事業所得、それ以外は雑所得として扱われることが一般的です。利益が出ている場合は確定申告が必要となるため、売却価格だけでなく、運用にかかった費用なども含めて整理しておくことが重要です。詳細は税理士等への確認が推奨されます。
■ 注意点
インスタアカウントの売却においては、規約リスクやトラブル防止が重要になります。プラットフォーム上ではアカウントの譲渡を制限している場合もあり、運用方法によっては凍結リスクが発生する可能性があります。また、個人間取引では未払い・持ち逃げなどのリスクもあるため、決済の仲介があるプラットフォームを利用することが一般的です。さらに、属人性が高いアカウントは引き継ぎ後に価値が下がるケースもあるため、売却前に整理しておくことが重要です。
■ 考察
インスタアカウントは単なるSNSではなく、「収益を生むデジタル資産」として扱われるフェーズに入っています。特に2026年時点では、フォロワーを集めるだけでなく、「売却できる形で作る」ことを前提に運用するユーザーも増えています。非属人化、ジャンル特化、導線設計などは、売却時の評価を大きく左右する要素となっています。
■ まとめ
インスタアカウントの売却は、適切な流れと知識を押さえれば現実的な選択肢となっています。相場は上昇傾向にあり、収益化できていないアカウントでも一定の価値がつくケースがあります。今後は「育てて売る」という考え方がさらに一般化していくと考えられます。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、インスタをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。売却希望者はアカウントを掲載することで購入希望者と直接マッチングでき、安全な取引環境の中でアカウントを現金化することが可能です。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト： https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp ）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、2026年時点におけるインスタアカウントの売却方法について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「インスタ アカウント 売却」「インスタ 売り方」「インスタアカウント 相場」「SNSアカウント 税金」などの検索が増加しており、運用だけでなく“売却して現金化する”という選択肢への関心も高まっています。
■ 背景
インスタはフォロワーを資産として蓄積できる一方で、「収益化できない」「運用に時間がかかる」「別事業に集中したい」といった理由から売却を検討するユーザーが増えています。特に2026年時点では、アカウント単体でも売買されるケースが一般化しており、副業的に運用していたアカウントを売却する流れも広がっています。
■ 売却の流れ
インスタアカウントの売却は、大まかに以下の流れで進みます。まず、自身のアカウントの価値を把握し、フォロワー数やジャンル、収益実績などを整理します。その上で、売買プラットフォームに掲載し、購入希望者との交渉を行い、条件がまとまれば決済と引き渡しに進みます。引き渡しではログイン情報の共有やパスワード変更などを行い、トラブルを防ぐために段階的に移行するケースが一般的です。
■ 2026年時点の相場
インスタアカウントの価格はフォロワー数だけでなく、ジャンルや収益性、再現性によって大きく変動します。2026年4月時点では、フォロワー1万人前後で10万円～20万円前後が一つの目安となっており、美容・副業・恋愛など収益導線が強いジャンルではさらに高値がつく傾向があります。3万人規模になると30万円～50万円前後、5万人以上では50万円～100万円以上の取引も見られます。特に非属人型で運用できるアカウントや、外部誘導の導線が整っているアカウントは資産性が高く評価されやすい傾向があります。また市場全体として、需要増加に伴い相場は年々上昇しています。
■ 税金の考え方
インスタアカウントの売却で得た利益は、基本的には雑所得または事業所得として扱われるケースが多いと考えられます。継続的に売買を行っている場合や事業として運用している場合は事業所得、それ以外は雑所得として扱われることが一般的です。利益が出ている場合は確定申告が必要となるため、売却価格だけでなく、運用にかかった費用なども含めて整理しておくことが重要です。詳細は税理士等への確認が推奨されます。
■ 注意点
インスタアカウントの売却においては、規約リスクやトラブル防止が重要になります。プラットフォーム上ではアカウントの譲渡を制限している場合もあり、運用方法によっては凍結リスクが発生する可能性があります。また、個人間取引では未払い・持ち逃げなどのリスクもあるため、決済の仲介があるプラットフォームを利用することが一般的です。さらに、属人性が高いアカウントは引き継ぎ後に価値が下がるケースもあるため、売却前に整理しておくことが重要です。
■ 考察
インスタアカウントは単なるSNSではなく、「収益を生むデジタル資産」として扱われるフェーズに入っています。特に2026年時点では、フォロワーを集めるだけでなく、「売却できる形で作る」ことを前提に運用するユーザーも増えています。非属人化、ジャンル特化、導線設計などは、売却時の評価を大きく左右する要素となっています。
■ まとめ
インスタアカウントの売却は、適切な流れと知識を押さえれば現実的な選択肢となっています。相場は上昇傾向にあり、収益化できていないアカウントでも一定の価値がつくケースがあります。今後は「育てて売る」という考え方がさらに一般化していくと考えられます。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、インスタをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。売却希望者はアカウントを掲載することで購入希望者と直接マッチングでき、安全な取引環境の中でアカウントを現金化することが可能です。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト： https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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