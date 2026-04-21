［開催報告］夫婦で学ぶ「企業主導型両親学級｜幸せな妊娠出産のために」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年4月19日（日）、金沢未来のまち創造館にて企業主導型両親学級「幸せな妊娠出産のために」を開催しました。当日は17組の夫婦が参加し、専門家による産前産後の養生法や、産後うつを予防するためのメンタルケアについて学び、地域で支え合う大切さを共有しました。
石川県での開催は2025年から始まり、今年で2年目となります。富山県の開催には石川県からも参加される方が多く、産前産後に不安を抱えている方が多くみられます。今後も地域に密着しながら、よりよい子育て環境を整えてまいります。
参加者の声
市役所の両親学級は平日開催のため、仕事をしている私たち夫婦は参加が難しかったのですが、日曜日に開催してもらえるのがありがたいです。（妊娠8ヶ月）
産前産後のケアについて、ネットだけではわからない情報を専門家から直接知ることができてよかったです。（妊娠7ヶ月）
生活のイメージが具体的にできました。夫婦で参加できたことで、共通の知識やイメージを共有できてよかったです。（妊娠7ヶ月）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347485/images/bodyimage1】
産前産後の養生法と赤ちゃんとのふれあい
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート代表理事の高橋由紀が登壇。産前産後の心身を整えるセルフケアや、赤ちゃんの健やかな発達を促す抱き方・遊び方を実践形式で伝えました。
赤ちゃんのマッサージ体験では、ママが赤ちゃんに、そしてパパがママへと前後に並び、マッサージを行いました。大人も赤ちゃんも同じ。強張っていたり緊張しているような部分を優しくマッサージされると、身体だけでなく心の状態も穏やかになっていきます。触れ合うことの大切さを、体験を通して学びを深めました。
［講師］高橋 由紀
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事
専門はベビーヨガ・骨盤調整ヨガ。25年以上にわたり3万人以上の親子へ指導を行い、現在は大学との産学連携を通じた乳幼児の心身発達研究や、自治体・企業での子育て支援者育成に尽力しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347485/images/bodyimage2】
幸せな妊娠出産のために
特別講師には、吉本レディースクリニック理事長の吉本裕子氏を迎え、「幸せな妊娠出産のために」をテーマに講義を行いました。妊娠中から産後は、身体だけでなく心にも大きな変化が訪れます。講義では、心理学の視点から産後うつのメカニズムを紐解き、どのような心の変化が起こっているのかを深く考えていきました。
具体的には、選択理論心理学の「5つの基本的欲求」を軸に、自分自身の欲求のバランスを可視化するワークを実施。5つの欲求がバランスよく満たされている状態が心身の安定に繋がると説き、自身の不足している要素に気づくことが産後うつの予防における重要な第一歩であるとアドバイスされました。
さらに吉本先生は、「ママが元気なことが家族の幸せ」というメッセージとともに、産前産後のデリケートな時期を地域や周囲が一体となってサポートしていく重要性をお伝えされました。
［講師］吉本 裕子
医療法人社団吉本レディースクリニック 理事長
金沢大学産科婦人科学教室入局後、富山県内初の「女性外来」を立ち上げる。2005年開業。累計分娩件数は12,000件を超え、北陸を代表する産婦人科医として女性の生涯にわたる健康を支えています。
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地域企業の皆様による温かいサポート
［プラチナサポーター］オダケホーム株式会社
「家を建てることだけでなく、これからの暮らしにおける困りごとがあれば気軽に相談してほしい」という温かいメッセージをいただき、赤ちゃんの誕生をより心待ちにできるような演出で会場を彩ってくださいました。 また、アンケート回答者への特典として、世界にひとつだけの記念になる「手形・足形スタンプ」と専用シートをプレゼント。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347485/images/bodyimage4】
北陸 企業主導型両親学級 協賛企業・後援
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
いわさき鍼灸院・整骨院 ／ NTT西日本株式会社富山支店 ／ かね七株式会社 ／ 立山科学グループ ／ 株式会社富山銀行 ／ 日本海ガス株式会社 ／ 有限会社引網香月堂 ／ 株式会社フェイス・シマダ ／ 北陸ポートサービス株式会社 ／ 株式会社ママスキー ／ 山与株式会社 ／ 医療法人社団吉本レディースクリニック ／ Lepola（レポラ）
後援
石川県 ／ 射水市 ／ 魚津市 ／ 小矢部市 ／ 金沢市 ／ 黒部市 ／ 高岡市 ／ 立山町 ／ 砺波市 ／ 富山県 ／ 富山市 ／ 滑川市 ／ 南砺市 ／ 氷見市 ／ 舟橋村 ／ エコチル調査富山ユニットセンター ／ 株式会社北日本新聞社
（敬称略・50音順）
協賛企業募集のご案内
本事業の趣旨に賛同し、子育て世代を支援いただける協賛企業様を募集しております。
詳細は事務局までお問い合わせください。
団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・ボディワーカー／ヨガインストラクター育成・講師派遣
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
担当：広報 曳田彩加
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
石川県での開催は2025年から始まり、今年で2年目となります。富山県の開催には石川県からも参加される方が多く、産前産後に不安を抱えている方が多くみられます。今後も地域に密着しながら、よりよい子育て環境を整えてまいります。
市役所の両親学級は平日開催のため、仕事をしている私たち夫婦は参加が難しかったのですが、日曜日に開催してもらえるのがありがたいです。（妊娠8ヶ月）
産前産後のケアについて、ネットだけではわからない情報を専門家から直接知ることができてよかったです。（妊娠7ヶ月）
生活のイメージが具体的にできました。夫婦で参加できたことで、共通の知識やイメージを共有できてよかったです。（妊娠7ヶ月）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347485/images/bodyimage1】
産前産後の養生法と赤ちゃんとのふれあい
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート代表理事の高橋由紀が登壇。産前産後の心身を整えるセルフケアや、赤ちゃんの健やかな発達を促す抱き方・遊び方を実践形式で伝えました。
赤ちゃんのマッサージ体験では、ママが赤ちゃんに、そしてパパがママへと前後に並び、マッサージを行いました。大人も赤ちゃんも同じ。強張っていたり緊張しているような部分を優しくマッサージされると、身体だけでなく心の状態も穏やかになっていきます。触れ合うことの大切さを、体験を通して学びを深めました。
［講師］高橋 由紀
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事
専門はベビーヨガ・骨盤調整ヨガ。25年以上にわたり3万人以上の親子へ指導を行い、現在は大学との産学連携を通じた乳幼児の心身発達研究や、自治体・企業での子育て支援者育成に尽力しています。
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幸せな妊娠出産のために
特別講師には、吉本レディースクリニック理事長の吉本裕子氏を迎え、「幸せな妊娠出産のために」をテーマに講義を行いました。妊娠中から産後は、身体だけでなく心にも大きな変化が訪れます。講義では、心理学の視点から産後うつのメカニズムを紐解き、どのような心の変化が起こっているのかを深く考えていきました。
具体的には、選択理論心理学の「5つの基本的欲求」を軸に、自分自身の欲求のバランスを可視化するワークを実施。5つの欲求がバランスよく満たされている状態が心身の安定に繋がると説き、自身の不足している要素に気づくことが産後うつの予防における重要な第一歩であるとアドバイスされました。
さらに吉本先生は、「ママが元気なことが家族の幸せ」というメッセージとともに、産前産後のデリケートな時期を地域や周囲が一体となってサポートしていく重要性をお伝えされました。
［講師］吉本 裕子
医療法人社団吉本レディースクリニック 理事長
金沢大学産科婦人科学教室入局後、富山県内初の「女性外来」を立ち上げる。2005年開業。累計分娩件数は12,000件を超え、北陸を代表する産婦人科医として女性の生涯にわたる健康を支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347485/images/bodyimage3】
地域企業の皆様による温かいサポート
［プラチナサポーター］オダケホーム株式会社
「家を建てることだけでなく、これからの暮らしにおける困りごとがあれば気軽に相談してほしい」という温かいメッセージをいただき、赤ちゃんの誕生をより心待ちにできるような演出で会場を彩ってくださいました。 また、アンケート回答者への特典として、世界にひとつだけの記念になる「手形・足形スタンプ」と専用シートをプレゼント。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347485/images/bodyimage4】
北陸 企業主導型両親学級 協賛企業・後援
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
いわさき鍼灸院・整骨院 ／ NTT西日本株式会社富山支店 ／ かね七株式会社 ／ 立山科学グループ ／ 株式会社富山銀行 ／ 日本海ガス株式会社 ／ 有限会社引網香月堂 ／ 株式会社フェイス・シマダ ／ 北陸ポートサービス株式会社 ／ 株式会社ママスキー ／ 山与株式会社 ／ 医療法人社団吉本レディースクリニック ／ Lepola（レポラ）
後援
石川県 ／ 射水市 ／ 魚津市 ／ 小矢部市 ／ 金沢市 ／ 黒部市 ／ 高岡市 ／ 立山町 ／ 砺波市 ／ 富山県 ／ 富山市 ／ 滑川市 ／ 南砺市 ／ 氷見市 ／ 舟橋村 ／ エコチル調査富山ユニットセンター ／ 株式会社北日本新聞社
（敬称略・50音順）
協賛企業募集のご案内
本事業の趣旨に賛同し、子育て世代を支援いただける協賛企業様を募集しております。
詳細は事務局までお問い合わせください。
団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・ボディワーカー／ヨガインストラクター育成・講師派遣
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
担当：広報 曳田彩加
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
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