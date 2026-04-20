株式会社凌芸舎が、リニューアルオープンした「明大前バル」にて新たな店舗空間の提供を開始すると発表しました。



同店舗は、同社の本社が位置する明大前エリアの商店街活性化を目的として、2025年3月から運営されています。今回のリニューアルでは、来店客同士のコミュニケーションを促進するため、メインのバーカウンターが「コの字型」に改装されました。





また、カウンターの中心には冷蔵ショーケースが新たに設置され、シェフが手がける小鉢料理を直接選べる形式へと変更されたと説明しています。提供メニューとして、オリオンビールや特製タコスなどが用意されているとのことです。





同社は今後の展開として、リニューアルの第二弾となるテイクアウトカウンターの窓枠工事を実施する予定だと発表しています。地域に根ざした店舗運営を通じて、近隣住民や来街者のさらなる交流拠点となることが期待されます。





「明大前バル」リニューアルの概要

・店舗名： 明大前バル

・関連URL（公式Instagram）：

https://www.instagram.com/meidaimaebar/

・主な特徴：

・メインのバーカウンターをコミュニケーションが取りやすい「コの字型」に変更。

・カウンター中心部に冷蔵ショーケースを設置し、小鉢料理を選べる形式を採用。

・オリオンビールや特製タコスなどのメニューを提供。

・今後の予定として、テイクアウトカウンターの窓枠工事（リニューアル第二弾）を実施予定。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。