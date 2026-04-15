札幌市における水道スマートメーターの 共同実証実験に関する協定書の締結について

本日、BIPROGY株式会社（代表取締役社長：齊藤 昇、以下「BIPROGY」）、北海道電力ネットワーク株式会社（取締役社長 社長執行役員：細野 一広、以下「ほくでんネットワーク」）は、札幌市における電力スマートメーター通信ネットワークを活用した水道スマートメーターの共同実証実験（以下「本実証」）の協定書を締結しましたので、お知らせします。

本実証では、2026年4月15日から2027年3月31日までの期間において、札幌市内の住宅や市有施設の水道メーターに通信端末を設置し、ほくでんネットワークが保有するスマートメーターネットワークを介して、水道スマートメーターの指針値や漏水等のアラーム情報を定期的に取得できることを確認します。また、取得した指針値等の情報を札幌市水道局の水道料金システム開発・運用を担うBIPROGYが同システムへデータ連携し、札幌市がスマートメーターを導入した場合の料金調定業務等の運用検証やシステム構成を３者が共同で検討します。

BIPROGYおよびほくでんネットワークは、今後もそれぞれが保有する知見、技術および設備を活用し、札幌市における水道スマートメーターの導入検討に協力して取り組んでまいります。

以 上

実証実験の概要について

１．実証実験期間

２０２６年４月１５日から２０２７年３月３１日まで

２．実証実験内容と役割

３．概要図（イメージ図）