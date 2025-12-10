AIによるSNS運用自動化ツール「いいねAI」(運営：CHANGE株式会社)は、この記事をご覧になった方限定でいいねAIを1ヶ月無料キャンペーン実施いたします。





■プレスリリース読者様限定の特典

キャンペーン期間：2026年3月31日まで

■こんな課題、抱えていませんか?

【企業がSNSを運用する上で、以下のような課題が散見されます】





● SNSアカウントのデータ分析を"手動"で行っておらず、投稿改善が追いついていない

● Instagram向けの投稿を他のプラットフォームでも活用したいが、手間とコストがかかる

● 動画の誤字・脱字チェックに時間が取られている

● グローバル展開のための多言語化がネックになっている





「いいねAI」は、こうした企業の悩みに対し、"運用の効率化"と"成果への直結"を実現します。









■SNS運用の"見て終わり"から"成果に直結"へ

企業のSNS運用において、分析・改善・多言語展開までを一気通貫で自動化。SNSの数値を"見て終わり"にせず、投稿成果に直結させる新しい仕組みを提供します。









■数値で証明された「いいねAI」の効果

実際の導入企業様では、こんな成果が出ています





いいねAIの導入効果





● 平均作業時間が1/20に削減

企画立案から投稿、分析までの工数が約93％軽減

● 1投稿をわずか1分で生成

画像・動画があれば最短1分でSNS投稿を作成

● ECサイト売上140％増

いいねAI導入X社では、月間売上が50万円から120万円へ

● 月間フォロワー増加数2.3倍

エンゲージメント向上により、フォロワー増加が平均2.3倍に





「手間を減らして、成果を増やす」――それが「いいねAI」です。





いいねAIでSNS運用を自動化





■主な機能

1. 自動分析・改善機能

各SNSから公式認定を受けているからこそ実現できるアカウント連携により、Instagram、TikTok、YouTube、X(旧Twitter)といった複数SNSのアカウントデータを一元収集・分析。

AIが改善点を導き出し、次回投稿への反映までを自動で行います。

これまでSNSアカウントの数値分析をほとんど行えていなかった企業こそ、必ず必要となる機能です。





● 投稿の人気企画を特定

● 最適投稿時間を提示

● 最適ハッシュタグを自動生成





自動分析改善機能





2. 1本の投稿を複数SNSへ自動変換

例えば、Instagramのリール投稿をアップすれば、自動でYouTubeショートやTikTok用に変換。さらに、各プラットフォームで最適化された文章・ハッシュタグを生成します。

投稿素材一つあれば、"運用チャネルを広げる動線"が効率的に構築できます。





いいねAIの他SNSへの投稿変換機能





3. 動画誤字・脱字をAIが自動チェック

動画内の字幕やキャプションに含まれた誤字・脱字、表現ミスをAIが検出し、修正指示を提示。

今まで人が目で確認していた面倒な作業を大幅削減できます。





動画のチェック機能





4. 多言語投稿機能

日本向けに作成したSNS投稿を、英語をはじめ、あらゆる言語に変換可能。

グローバル展開を見据えた企業にも、ローカライズ運用を手間なく実現します。





いいねAIの多言語対応機能





■代表コメント

CHANGE株式会社 代表取締役社長 黒田 佳祐

「今やSNS運用は"投稿したら終わり"ではありません。数値をもとに改善し、次へとつなげる仕組みが成功の鍵です。『いいねAI』は、そのサイクルを自動で回せる企業専用のSNS運用支援ツールとして開発しました。

今回のキャンペーンを通じて、より多くの企業様にSNS運用の効率化と成果向上を実感していただければと考えています」









キャンペーン期間 ： 2026年3月31日まで





■会社概要

会社名 ： CHANGE株式会社

代表取締役社長 ： 黒田 佳祐

設立 ： 2018年10月2日

所在地 ： 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号

ParkFront博多駅前1丁目5F-B

事業内容 ： SNS運用支援事業、AI支援ツール「いいねAI」の開発・提供

コーポレートサイト： https://change-sns.jp/













※「いいねAI」は、YouTube / Instagram / X(旧Twitter) / TikTokの公式認定を受けた安心のSNS運用ツールです(特許出願済)