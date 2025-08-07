¡Ö·¯¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¡×8/20¡¦19:30～Zoom³«ºÅ Âè22²ó¡§¹ÔÀ¯¤«¤é¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë
Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¦Åì¿Ê±ÒÀ±Í½È÷¹»¡Ê°Ê²¼¡¢Åì¿Ê¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¬¥»¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±ÊÀ¥¾¼¹¬¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¬Ì´¤ò¸«¤Ä¤±»Ö¤ò¹â¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡Ö·¯¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¡×¤òËè·î³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î¤Ï¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò»Ù¤¨¤ëÃ«¸ýÂÀ°ìÀèÀ¸¤Ë¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î¹ÔÀ¯´±¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎÍø³èÍÑ¿ä¿Ê¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¤ÎÅëºÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤ò¤´Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¡¦¤´ÉãÊì¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Åì¿Ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·¯¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¿·¤·¤¤¿¦¶È¡×¤òÃÎ¤ê¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£Ëè·î¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥êー¥Àー¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢Zoom¤Ë¤è¤ë60～90Ê¬¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¡¢¹ÖµÁ¤È¼Áµ¿±þÅú¤òÁ´¹ñ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹Ö»Õ¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«ー¡¢µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Åù¡£¿·¤¿¤Ê¿¦¶È¡¦À¸¤Êý¤ä¡¢¥êー¥Àー¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¦Ç®¤¤»×¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç»ëÌî¤ò¹¤²¡¢Ì´¤ò¸«¤Ä¤±»Ö¤ò¹â¤á¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾Íè¤É¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¹â¹»À¸¤Ë¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
Âè 22²ó¡Ö·¯¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¡×
¹ÔÀ¯¤«¤é¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò
»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡¡¹ñÌ±¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¥°¥ëー¥×¡¡
¥Ç¥¸¥¿¥ë»öÌ³´±
Ã«¸ý ÂÀ°ì ÀèÀ¸
2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë19:30-21:00
Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸ÇÛ¿®¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡£¹â¹»À¸¡¦¤´ÉãÊìÂÐ¾Ý
Í×»öÁ°¿½¹þ¡£¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤ÏÅì¿Ê¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ø https://www.toshin.com/online_live/
¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2000Ç¯Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©°é¤Á¡£ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¶È¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢°Ê¹ßÆÈ³Ø¤ÇPython¡¢JavaScript¤Ê¤ÉÊ£¿ô¸À¸ì¤ò³Ø¤Ö¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¬¥»¤Î¶µÌ³¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¦¥§¥Ö¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢¥µー¥Ó¥¹´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë»²²è¡£³ØÀ¸¥Áー¥à¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¤Þ¤º¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¿ä¿Ê¤¬É¬Í×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Ë¿·Â´¤ÇÆþÄ£¡£¹ñÌ±¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¥°¥ëー¥×¤ËÇÛÂ°¡£¥°¥ëー¥×Áí³ç¡ÊÁíÌ³²ÝÁêÅö¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¦OSSÁí³ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅëºÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö¡£±þÍÑ¾ðÊóµ»½Ñ¼Ô¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£
¹ÖµÁÆâÍÆ
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ ¡ß ¸øÌ³°÷¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ÔÀ¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ã¤Æ
¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ï¤³¤Î¿ô½½Ç¯¤ÇÈôÌöÅª¤Ë¿ÊÊâ¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤òÂç¤¤¯ÊÑ³×¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÇã¤¤Êª¤äÄ´¤Ù¤â¤Î¡¢Í§¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Þ¤Ç¤â¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¾å¤Ç´°·ë¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¿»Æ©ÅÙ¤Ë¤ÏÊ¬Ìî¤´¤È¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ä¡¢»ÅÁÈ¤ßÁ´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤ÎÌÌ¤Ç²þÁ±¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã«¸ýÀèÀ¸¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¹ñ²È¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ÔÀ¯¤Ë·È¤ï¤ëÆ»¤ò»Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£´±Ì±¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¾Íè¤ÎÌ´¤ä¿ÊÏ©¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¹â¹»À¸É¬¸«¤Î¹ÖµÁ¤Ç¤¹¡£¹ÖµÁ¸å¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
[º¸²èÁü] https://services.digital.go.jp/mynumbercard-iphone/
[±¦²èÁü] https://services.digital.go.jp/mynaportal/
¡Ú¡Ö·¯¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¡×¼Â»Ü³µÍ×¡¦¿½¹þÊýË¡¡Û
Âè22²ó¡Ö·¯¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¡×
¹ÔÀ¯¤«¤é¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¿Ã«¸ý ÂÀ°ì ÀèÀ¸
[ÆüÄø] 2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë19:30-21:00
[ÂÐ¾Ý]¡¡¹â3À¸¡¦¹â2À¸¡¦¹â1À¸¡¦¹â0À¸¢¨¤È¤½¤Î¤´ÉãÊì
¢¨¹â0À¸¤È¤Ï¹â¹»À¸¥ì¥Ù¥ë¤Î³ØÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸¡£
Åì¿ÊÀ¸¡¦Åì¿ÊÀ¸¤Ç¤Ê¤¤Êý¡¢¤É¤Á¤é¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[¼õ¹ÖÎÁ]¡¡ÌµÎÁ¾·ÂÔ
[¼õ¹ÖÊýË¡] ZOOM¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®
[¿½¹þÊýË¡] Åì¿Ê¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ö·¯¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø
https://www.toshin.com/online_live/
¡Ú¡Ö·¯¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¡×²áµî»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
¡þÀèÀ¸¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹²áÄø¤Þ¤Ç¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© ¹â£±À¸¡Ë
¡þ¿¦¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò¼õ¹Ö¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë»×¤¨¤¿¡£¡ÊÅìµþÅÔ ¹â£²À¸¡Ë
¡þ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡á¿ô³Ø¤äÍý²Ê¤ËÆÃ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ç½øÎ©¤Æ¤Æ»×¹Í¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÁ´¤Æ¤Î²ÊÌÜ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆàÎÉ¸© ¹â£³À¸¡Ë
¡þ¥»¥ß¥Êー¤ÇÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê·²ÇÏ¸© ¹â£±À¸¡Ë
¡Ú¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö·¯¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¡×¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¹Ö»Õ¡Û
°ìÉôÈ´¿è¡¦¸ª½ñ¤¤Ï¹Ö±éÅö»þ
¡ØAI ¤ÎºÇÀèÃ¼¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ²ñ¼Ò¤Ä¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡Ù°æ¿¬Á±µ×ÀèÀ¸¡¿LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Åý³çËÜÉô£´ËÜÉôÄ¹¡¢SB Intuitions³ô¼°²ñ¼Ò R&DËÜÉôÄ¹¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅÅ»Ò¾ðÊóÄÌ¿®³Ø²ñ(IEICE)¥Õ¥§¥íー
¡Ø·¯¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¡ØÌ¤Íè¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¡©～¸«¤¨¤Ê¤¤IT¤¬¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹¡ª¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½～¡Ùº£Àô·òÀèÀ¸¡¿HENNGE³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷
¡Ø¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÊý¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î¥é¥ÜÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡ÙÆ£ËÜ·É²ðÀèÀ¸¡¿³ô¼°²ñ¼ÒABEJA ¥é¥ÜÄ¹¡¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È
¡ØAI¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡ÙÊ¿ÌÚÍªÂÀÀèÀ¸¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É ¥Çー¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È ML/¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯ ¥êー¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢Åì¿Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¹Ö»Õ
¡ØAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸ÜµÒ¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÎÆ»¡ÙÆ£ÅÄ°ì¼ùÀèÀ¸¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¥·¥Ë¥¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È
¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï¡© ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤Ï¡©¡ÙÎ©²Ö¹¸Î´ÀèÀ¸¡¿¥Ë¥åー¥í¥¸¥§¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥¶¥¤¥Êー
¡Ø°åÎÅ¶È³¦¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー～¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶È¤òºî¤ë～¡Ù¾¾Â¼Ä¾¼ùÀèÀ¸¡¿Ubie³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àËÜÉô ¥×¥í¥À¥¯¥È´ðÈ×¥êー¥É¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡Ø»ä¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«ー¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¾®ÃÓÍªÀ¸ÀèÀ¸¡¿GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶ÈËÜÉô¡¡¼¹¹ÔÌò°÷
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¬¥»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1976Ç¯ÁÏÎ©¡£ÆüËÜºÇÂç¤ÎÌ±´Ö¶µ°é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ê¥¬¥»¤Ï¡ÖÆÈÎ©¼«Âº¤Î¼Ò²ñ¡¦À¤³¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºâ¡×¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾¹Ö»Õ¿Ø¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î»ÖË¾¹»ÂÐºö¤ÇÅìÂç¸½Ìò¹ç³Ê¼ÂÀÓÆüËÜ°ì¤Î¡ÖÅì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡×¡ÖÅì¿Ê±ÒÀ±Í½È÷¹»¡×¡¢¥·¥§¥¢£Î£Ï¡¥£±¤Î¡ØÍ½½¬¥·¥êー¥º¡Ù¤ÈºÇ¿·¤Î£Á£É³Ø½¬¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡Ö»ÍÃ«ÂçÄÍ¡×¡¢Áá´üÀè¼è¤ê³Ø½¬¤ÇÆñ´ØÂç¹ç³Ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÅì¿ÊÃæ³ØNET¡×¡¢»äÂçÁí¹ç¡¦³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¡ÊAO¡¦¿äÁ¦Æþ»î¡Ë¹ç³ÊÆüËÜ°ì¤Î¡ÖÁá°ðÅÄ½Î¡×¡¢ÍÄ»ù¤«¤é±Ñ¸ì¤Ç³Ø¤ÖÎÏ¤ò°é¤à¡ÖÅì¿Ê¤³¤É¤â±Ñ¸ì½Î¡×¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¢Âç¼ê¥áー¥«ーÅù¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¸¦½¤¤òÃ´¤¦¡ÖÅì¿Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡×¡¢Í¥¤ì¤¿AI¿Íºâ¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÅì¿Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¡×¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬ºÇ¿·¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÅì¿Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø¹»¡×¡¢ÍÄ»ù～Ãæ³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤ÎÀ¤³¦É¸½à¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¡ÖÅì¿ÊCODE MONKEY¡×¤Ê¤É¡¢ÍÄ¡¦¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡¦Âç¡¦¼Ò²ñ¿Í°ì´Ó¶µ°éÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶¥±Ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ìー£²´§¤ÎÂç¶¶Íª°Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Î¤Ù53Ì¾¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥¤¥È¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÈÆüËÜ¶¥±Ë³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´ÃÎÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¡ÖÆÈÎ©¼«Âº¤Î¼Ò²ñ¡¦À¤³¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºâ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¥Ê¥¬¥»¤Î¶µ°é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£