UGG & REESE COOPER 2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
TOKYO (2025Ç¯4·î4Æü¡Ë-Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎUGG(https://www.ugg.com/jp/) (a division of Deckers Brands [NYSE: DECK])¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç³ØºÝÅª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë Reese Cooper (¥êー¥¹ ¥¯ー¥Ñー) ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¥ìー¥Ù¥ëREESE COOPER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢UGG¤ÎClassic Mini¤ÈClassic Ultra Mini ¤ò¡¢³¹¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥·¥åー¥º¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢CORDURA¤äGORE-TEX¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÈÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿ÂÑµ×À¤Èµ¡Ç½À¤ò¶¯²½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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- Reese Cooper
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- Anne Spangenberg (¥¢¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥ó¥¸¥§¥ó¥Ðー¥°) / UGG ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È
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About UGG
1978Ç¯¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î³¤´ß¤Ç¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥µー¥Õ¥¡ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿UGG¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Öー¥Ä¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ËÂ³¤¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¨¥Ç¥£¥¿ー¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍèUGG¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¡¢¥Ûー¥à¥¦¥§¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î°ìÎ®¾®Çä¶È¼Ô¤ÈÄó·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢Åìµþ¡¢¾å³¤¡¢ËÌµþ¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¤ä¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¤·¡¢Ç¯´Ö20²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¾å¹â¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ https://www.ugg.com/jp/ @UGGJAPAN¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ #FeelsLikeUGG
REESE COOPER
2016Ç¯ÀßÎ©¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤È¥í¥ó¥É¥ó¤Ç°é¤Ã¤¿Cooper¤Ï18ºÐ¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø°Ü½»¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯CFDA/Vogue Fashion Fund¤Ç½àÍ¥¾¡¤·»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏForbes¡Ö30 Under 30¡×¤ËÁª½Ð¡£Levi¡Çs¤äMerrell¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò¡ÖOne Tree Planted¡×¤Ë´óÉÕ¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¿¹ÎÓºÆÀ¸³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://reese-cooper.com/ | @reesecooper
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UGG / Deckers Japan
TEL: 0120-710-844¡¡¡¡URL: http://www.ugg.com/jp/
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¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È: Keith Oshiro