『ちいかわ』新グッズ説明文にネット恐怖「怖すぎるだろ…」「闇を感じる」
■センス抜群な新商品
映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の新グッズ「映画ちいかわ 単三消しゴムセット」ノーマル／Colorfulが、あす7日午前11時より「ちいかわマーケット」にて発売される。価格は各880円(税込)で、商品画像が公開された。
【写真】怖すぎるだろ…『ちいかわ』新グッズ
公式Xでは「在ったものを消しながら、いつかなくなる永遠のいのち」と紹介しており、ネット上では「怖すぎるだろ…」「キャッチコピーに闇を感じる」「こんなに爽やかで可愛い見た目で謳い文句が鬼畜な商品見たことないよ」などと驚きの声が出ている。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
映画で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の新グッズ「映画ちいかわ 単三消しゴムセット」ノーマル／Colorfulが、あす7日午前11時より「ちいかわマーケット」にて発売される。価格は各880円(税込)で、商品画像が公開された。
【写真】怖すぎるだろ…『ちいかわ』新グッズ
公式Xでは「在ったものを消しながら、いつかなくなる永遠のいのち」と紹介しており、ネット上では「怖すぎるだろ…」「キャッチコピーに闇を感じる」「こんなに爽やかで可愛い見た目で謳い文句が鬼畜な商品見たことないよ」などと驚きの声が出ている。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
映画で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優