ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】イオンモール熊本 爆発原因は「LPガスの可能性高い」… 令和8年熊本地震 爆発事故 イオンモール 経済産業省 熊本県 時事ニュース 【速報】イオンモール熊本 爆発原因は「LPガスの可能性高い」経済産業省 イオン熊本爆発 LPガスが原因か 2026年8月5日 18時52分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 イオンモール熊本の爆発事故について、経済産業省が、消防などと行った調査の結果、「LPガスが原因だった可能性が高い」と明らかにしました。 【写真を見る】【速報】イオンモール熊本 爆発原因は「LPガスの可能性高い」経済産業省 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「殺されるかもしれない」あおり運転の恐怖 軽トラックが低速走行→停止→“刀”を持って… 熊本・宇土市 3歳女児殺害事件15年 あの日がなければ18歳に成長 母親「肩の荷が降りた感覚だが悲しみは一生変わらない」 【再検証】「九州に熊はいない」は本当か？過去の捕獲記録や研究者・登山ガイドへの取材で改めて真相に迫る 関連情報（BiZ PAGE＋） イベント, 大船, 寺田屋, 明大前, 世田谷区, 徳島, 商店街, 金属加工, 配線, 介護