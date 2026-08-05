イオンモール熊本の爆発事故について、経済産業省が、消防などと行った調査の結果、「LPガスが原因だった可能性が高い」と明らかにしました。

【写真を見る】【速報】イオンモール熊本 爆発原因は「LPガスの可能性高い」経済産業省