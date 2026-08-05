長距離運転における休憩の重要性とドライバーへの警鐘

過去の追突事故の事例から見る「スマホ注視」の恐ろしさ

運転手に問われる過失運転致死傷罪とながら運転の罰則

元警視庁刑事が断言「業務上過失致死が成立する可能性」イオンモール熊本爆発事故における会社の法的責任

「通行人がとどめを刺した」江別・大学生集団暴行事件、主犯格の呆れた責任転嫁と凄惨なリンチの現実

「都合の悪い部分こそ隠さず語るべき」水戸ネイリスト殺害事件で一転して関与を認めた被告の法廷戦略はおかしい

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。