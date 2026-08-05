世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。

【写真を見る】１年前と大きく顔ぶれ変わった『冷やし中華』5位～1位をイッキ見!

MBS清水麻椰アナウンサーが「冷やし中華」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。



【5位】「麺線が長い」「すごい設計」プロ絶賛の麺とは？

【4位】「紅生姜ふりかけがめちゃくちゃいい仕事をしている」

【3位】「ごまがかかることで“神の領域”に入った」

【2位】「すごく爽やか」シチリア産レモンの爽やかなタレ

【1位】総合1位＆V3達成！「夏に食べておいしくないわけがない」

ラーメン界・中華料理界の一流料理人がジャッジ！がポイントは「日本人に合う味」

今回は、夏恒例の「冷やし中華」12商品を比較。

チェックポイントは、①麺の味 ②タレの味 ③具材との相性 ④コストパフォーマンス ⑤全体の味の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、「飯田商店」の飯田将太さんと、「麻布台Series」の総料理長・金子優貴さんが協力。ラーメン界と中華料理界の一流料理人が市販の冷やし中華を厳しくジャッジした。

金子さんによると、本場中国には冷やし中華は無いそうで、「日本で発展した料理」なのだそう。

飯田さんも「いわば『ナポリタン』みたいな位置づけ」だと語り、両者とも「日本人に合う味」がポイントになるとした。

忖度なしにひたすら「冷やし中華」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】ラーメンのプロが「麺の設計」に感心！さっぱり&コクのある逸品

第5位は、シマダヤの『「本生」 冷し中華 醤油味 3食』（税込467円 ※番組調べ）。

全ての項目でバランスよく点数を伸ばしたが、特に麺のクオリティが秀逸で、飯田さんは「麺線が長い」と指摘。

「すすってる時間が長い＝冷やし中華の味がいっぱい口の中に入るので、あっさりながらもしっかり満足感が得られる。すごい設計だなと思います」と感心した。

のどごしなめらかな麺は、国産の小麦粉を100％使用。そこにリンゴ酢と国産レモン果汁を使ったという醤油ダレが絡み、さっぱりとしながらもコクのある逸品に仕上がっている。

第4位は、東洋水産の『マルちゃんの冷し生ラーメン 3人前』（税込424円 ※番組調べ）。

各項目の1位にはならなかったものの、平均点の高さで見事ランクインを果たした。

プロを驚かせたのが、紅生姜・ごま・のりを使用した特製ふりかけ。「紅生姜のこの酸味！」（飯田さん）、「紅生姜のふりかけがめちゃくちゃいい仕事をしてくれていて、本当にまとまりましたね」（金子さん）とその味と効果を絶賛した。

さらに、このふりかけが絶妙な香りと食感もプラスしてくれて、最後まで飽きずに楽しめるよう考えられている。

【3位】「具材との相性」１位！2種類のタレの相乗効果は“神の領域”

第3位は、日清食品チルドの『行列のできる店のラーメン 冷し中華 2人前』（税込648円 ※番組調べ）。

1位を獲得した「具材との相性」だけでなく、味に関する項目全てで高得点を連発した。

最大の特徴は、醤油たれ&ごまだれ、2種類のタレがもたらす抜群の相乗効果。飯田さんは「最高！このごまがかかることによって“神の領域”に入ったって感じ。めちゃくちゃうまい」と大絶賛だった。

そんな2種類のタレと、コシのある太麺が絡み合った味わいは、まるで高級中華料理店のよう。

「完成された逸品って感じ」とそのクオリティを認める金子さんは、アレンジとして、鶏肉と野菜を加え、ラー油を少しかけた「バンバンジー風」を紹介してくれた。

【2位】中華のプロ「これが食べたかった！」爽やかレモンが夏にぴったり◎

第2位は、菊水の『サッポロ冷し中華 レモン風味醤油だれ 2人前』（税込328円 ※番組調べ）。

「全体の味」１位、「タレの味」でも10点満点を獲得。レモン香る爽やかな味がプロから称賛された。

3段階熟成させるという強いコシの細麺と、シチリア産レモンの爽やかなタレが絶妙にマッチ。金子さんも「これが食べたかった！」と絶賛で、「すごく爽やかで、本当に夏にぴったりの商品だなと思います」と太鼓判を押した。

さらに金子さんは、エビやイカ、帆立をのせた海鮮風もおすすめ。まさに、暑い夏に食べたい冷やし中華だ。

【1位】総合１位＆V3達成「梅だれ」という新境地を切り開いた新商品

第1位は、さぬき麺心の『冷やし中華 うめねえちゃん 1食用スープ付』（税込127円 ※番組調べ）。

2024年の「冷やし中華試してランキング」から2年連続で1位を獲得する香川県のメーカー「さぬき麺心」の新商品。冷やし中華に梅だれを合わせるという新境地を切り開いた。

梅を感じるタレは、飯田さんも「超うまい！酸味と塩味、あとうまみがある」とそのバランスを称賛。「タレの味」は部門１位に輝いた。

満点を獲得した「全体の味」も、「さっぱり感と麺の質感も合ってますよね。夏に食べておいしくないわけがない！」と清水アナ。

さらに「具材との相性」も10点満点。しかも「コストパフォーマンス」にも優れた『うめねえちゃん』が見事総合1位に輝き、さぬき麺心がV3を達成した。

夏のひんやりグルメの定番とはいえ、1年前とは大きく顔ぶれが変わった「冷やし中華」ランキング。それぞれの風味の違いも楽しみながら、暑い夏を乗り切ってほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年8月1日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）