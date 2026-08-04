「1円も入ってないです」Wolt急撤退の裏で起きた1200万円未払い事件…元宅配オーナーが明かす業界の闇
YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル by Build's」が、「【闇が深すぎる】なぜWoltは急に撤退したのか？1,200万円持ち逃げされた当事者が語る「フードデリバリー業界の真実」を公開した。動画では、元Wolt宅配オーナーの中村さんが登場し、Woltの急撤退の裏で起きた未払い事件の真相や、フードデリバリー業界の過酷な実態について赤裸々に語っている。
対談は、中村さんが現在行っている宅配ビジネスの実態からスタート。Amazonや丸和運輸、SBSなどの案件を組み合わせて効率よく稼ぐ手法を解説しつつも、長時間労働が避けられない宅配業界の厳しさを吐露した。
その後、話題はWoltの宅配事業に参入した経緯へ。中村さんは「日当3万円」という高額なキャンペーンに惹かれてWoltの業務を開始したが、3ヶ月間1日も休まず稼働したにもかかわらず、「1円も入ってないです」と衝撃の事実を告白。自身を含めた5人体制で稼働し、合計で約1200万円もの未払いが発生した顛末を明かした。
さらに、未払いの原因が「多重下請け構造」にあると言及。Wolt本体と直接契約する1次店がバーチャルオフィスであり、連絡が途絶えた実情を説明した。中村さんは、Woltが日本市場から急撤退した理由について、この未払い請求が自社に向くのを恐れた「計画的ですよ」と推測。その生々しいエピソードに、聞き手の松原も「黒に近いグレーですね」と驚愕の表情を浮かべた。
動画の終盤では、1日15時間働いても報われない宅配業界の過酷さを振り返りつつ、安定して稼げるビジネスモデルの重要性について意見を交わした。華やかなキャンペーンの裏に潜むリスクと、業界の深い闇が浮き彫りになる対談となっている。
対談は、中村さんが現在行っている宅配ビジネスの実態からスタート。Amazonや丸和運輸、SBSなどの案件を組み合わせて効率よく稼ぐ手法を解説しつつも、長時間労働が避けられない宅配業界の厳しさを吐露した。
その後、話題はWoltの宅配事業に参入した経緯へ。中村さんは「日当3万円」という高額なキャンペーンに惹かれてWoltの業務を開始したが、3ヶ月間1日も休まず稼働したにもかかわらず、「1円も入ってないです」と衝撃の事実を告白。自身を含めた5人体制で稼働し、合計で約1200万円もの未払いが発生した顛末を明かした。
さらに、未払いの原因が「多重下請け構造」にあると言及。Wolt本体と直接契約する1次店がバーチャルオフィスであり、連絡が途絶えた実情を説明した。中村さんは、Woltが日本市場から急撤退した理由について、この未払い請求が自社に向くのを恐れた「計画的ですよ」と推測。その生々しいエピソードに、聞き手の松原も「黒に近いグレーですね」と驚愕の表情を浮かべた。
動画の終盤では、1日15時間働いても報われない宅配業界の過酷さを振り返りつつ、安定して稼げるビジネスモデルの重要性について意見を交わした。華やかなキャンペーンの裏に潜むリスクと、業界の深い闇が浮き彫りになる対談となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
【意外と知らない】買取系フランチャイズの裏側。買取額とオーナーの利益が生まれる仕組み
「絶対やめた方がいい」FC加盟相談者にプロが警鐘 流行り物ビジネスの罠
乗り遅れるな！急成長するメンズ美容市場で月額1万円「8つのケア」を実現したFCモデルの全貌
チャンネル情報
ひとり開業チャンネルでは、ひとりで開業するノウハウやビルクリーニングの領域で独立するのに役に立つ知識を発信しています！