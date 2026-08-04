YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル by Build's」が、「【闇が深すぎる】なぜWoltは急に撤退したのか？1,200万円持ち逃げされた当事者が語る「フードデリバリー業界の真実」を公開した。動画では、元Wolt宅配オーナーの中村さんが登場し、Woltの急撤退の裏で起きた未払い事件の真相や、フードデリバリー業界の過酷な実態について赤裸々に語っている。

対談は、中村さんが現在行っている宅配ビジネスの実態からスタート。Amazonや丸和運輸、SBSなどの案件を組み合わせて効率よく稼ぐ手法を解説しつつも、長時間労働が避けられない宅配業界の厳しさを吐露した。

その後、話題はWoltの宅配事業に参入した経緯へ。中村さんは「日当3万円」という高額なキャンペーンに惹かれてWoltの業務を開始したが、3ヶ月間1日も休まず稼働したにもかかわらず、「1円も入ってないです」と衝撃の事実を告白。自身を含めた5人体制で稼働し、合計で約1200万円もの未払いが発生した顛末を明かした。

さらに、未払いの原因が「多重下請け構造」にあると言及。Wolt本体と直接契約する1次店がバーチャルオフィスであり、連絡が途絶えた実情を説明した。中村さんは、Woltが日本市場から急撤退した理由について、この未払い請求が自社に向くのを恐れた「計画的ですよ」と推測。その生々しいエピソードに、聞き手の松原も「黒に近いグレーですね」と驚愕の表情を浮かべた。

動画の終盤では、1日15時間働いても報われない宅配業界の過酷さを振り返りつつ、安定して稼げるビジネスモデルの重要性について意見を交わした。華やかなキャンペーンの裏に潜むリスクと、業界の深い闇が浮き彫りになる対談となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

元Wolt宅配オーナー・中村さんが語るフードデリバリー業界の実態
08:02

日当3万円のキャンペーンに惹かれてWoltの宅配を始めた理由
10:12

3ヶ月働いて入金ゼロ…1200万円が未払いになった衝撃の事実
12:02

多重下請けの罠と1次店との連絡途絶…Wolt急撤退の真相を推測
20:07

過酷な宅配業界と比較した安定して稼げる「Build's」の魅力

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