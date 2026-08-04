ファミリーマートは4日、TBS系日曜劇場「VIVANT」第2シーズンとのコラボレーション商品を今月7日から順次発売すると発表した。作品の世界観を再現した限定アイテムや、物語の重要アイテムをモチーフにした「別班饅頭」などを展開する。いずれも数量限定となる。

一部店舗を除く全国のファミリーマート約1万6400店とファミリーマートのECサイト「ファミマオンライン」で限定コラボグッズを発売する。ファミリーマートのオリジナルブランド「コンビニエンスウェア」のラインソックスやタオルハンカチのほか、劇中に登場するキーアイテムをイメージした「別班饅頭」などを展開する。

ラインソックスは、堺雅人演じる主人公・乃木憂助が歩いた砂漠と青空をイメージした配色で、「乃木のスーツと、彼が別班の一員であることを赤の差し色で表現しました」と説明。タオルハンカチも砂漠と青空をテーマに、今治製の高吸水仕様となっている。

注目の商品は「日曜劇場『VIVANT』別班饅頭（こしあん）」。劇中に登場する「別班」の焼き印を施したピンク色のこしあん饅頭で、作中さながらのサイズ感。「別班気分で食べてもよし、そっと誰かの机に置くことで新たな任務の伝達に役立つかもしれません」と呼びかけた。同商品は18日から販売する。

また、4日からは「別班饅頭風ひとくち饅頭」や「別班極秘グミ」などの関連商品も先行発売。さらに全国約3000店舗では、1日から「一番くじ 日曜劇場『VIVANT』」も展開しており、第1シーズンの名場面や登場人物をモチーフにしたグッズがラインアップされている。

社会現象となったドラマの人気を背景に、食品やアパレル、くじ商品まで幅広く展開する今回のコラボ。同社は「これであなたも別班の一員に！？」と呼びかけた。