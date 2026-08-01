女優の鈴木砂羽（53）が31日放送のABEMA「ダマってられない女たち season3」（金曜後10・00）に出演。激ヤセの真相を明かした。

MCのMEGUMIに「インスタでも話題、さらにお美しくなられて」と振られた鈴木は「ホントですか？単に痩せたんです。1年ちょいで12キロです」と告白。共演者を驚かせた。

鈴木は「MAX数値たたき出して、死にたい！って思って」と激太り時の心境を吐露。「今度54歳になるんだけど、更年期が結構大変で、子宮筋腫を取る手術もしたんですよ。そしたら、ホルモンバランスが結構乱れ気味だったんで、自分で体重をコントロールできなくてですね、結構焦ったんですよ」と振り返った。

MEGUMIが「大人のダイエットって、顔とかもやつれちゃったり」と振ると「そうなんです、一気にこういうシワとかも出てきちゃったり」と共感。「ワセリンとかをパックした後、顔にベタベタになるまで塗って」と対策を明かすと、MEGUMIは「素晴らしい！」と称賛した。

鈴木は49歳だった2022年に「子宮筋腫、及びに子宮上部の切除の手術をしました」と自身のインスタグラムで発表している。