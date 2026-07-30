「新党」立ち上げのひろゆき氏を直撃！なぜこのタイミングで？自身の出馬可能性は？
実業家で「2ちゃんねる」創設者のひろゆき氏が、前兵庫県明石市長の泉房穂参院議員と新たな政治団体「ひろゆき＆いずみ新党（仮）」を立ち上げた。両氏が共同代表に就任し、27日に都選挙管理委員会に設立を届け出たという。
来年4月の統一地方選で東京都内の区長選をはじめとする首長選に候補者を擁立する見込みで、子育て支援策などを重視する方針だが、なぜこのタイミングだったのだろうか？
ひろゆき氏が長年連載をしている週刊SPA!編集部では、新党設立の経緯について急遽ひろゆき氏を取材。以下は、ひろゆき氏との一問一答だ。
◆おいらよりまともな人を大勢集める
――なぜ今回、政治団体を立ち上げようと思ったのでしょうか？
「日本が若い人から見て希望のある国に見えないのは、我々おっさんおばさんの責任でもあるかな……と」
――ひろゆきさん自身は、今後どのような形で関わる予定ですか？ 現時点で決まっていること、まだ決まっていないことを教えてください。
「おいらよりまともな人を大勢集めるミッションです」
――ひろゆきさん自身が、区長選や国政選挙などに立候補する可能性はありますか？
「今のところ不明です」
◆どうせ死ぬならいろいろやって死んだほうが
――以前、週刊SPA!の連載では「人生の後半戦は余計なことをせず、守りを重視したほうがいい」という話をしていましたが、それでも今回、自ら新しいことを始めたのはなぜでしょうか？
「どうせ死ぬならいろいろやって死んだほうが後悔は少ないと思います」
50歳を目前に控え、新たな挑戦に踏み出したひろゆき氏。その動向にこれからますます注目が集まりそうだ。
＜取材・文／日刊SPA!取材班 写真／杉原光徳＞
来年4月の統一地方選で東京都内の区長選をはじめとする首長選に候補者を擁立する見込みで、子育て支援策などを重視する方針だが、なぜこのタイミングだったのだろうか？
ひろゆき氏が長年連載をしている週刊SPA!編集部では、新党設立の経緯について急遽ひろゆき氏を取材。以下は、ひろゆき氏との一問一答だ。
――なぜ今回、政治団体を立ち上げようと思ったのでしょうか？
「日本が若い人から見て希望のある国に見えないのは、我々おっさんおばさんの責任でもあるかな……と」
――ひろゆきさん自身は、今後どのような形で関わる予定ですか？ 現時点で決まっていること、まだ決まっていないことを教えてください。
「おいらよりまともな人を大勢集めるミッションです」
――ひろゆきさん自身が、区長選や国政選挙などに立候補する可能性はありますか？
「今のところ不明です」
◆どうせ死ぬならいろいろやって死んだほうが
――以前、週刊SPA!の連載では「人生の後半戦は余計なことをせず、守りを重視したほうがいい」という話をしていましたが、それでも今回、自ら新しいことを始めたのはなぜでしょうか？
「どうせ死ぬならいろいろやって死んだほうが後悔は少ないと思います」
50歳を目前に控え、新たな挑戦に踏み出したひろゆき氏。その動向にこれからますます注目が集まりそうだ。
＜取材・文／日刊SPA!取材班 写真／杉原光徳＞