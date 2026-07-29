夫が不倫→配信行為を始めたきっかけは妻が避妊薬を飲んでいたから…「どっちもどっちかな…」『夫を殺したはずなのに』第4話【ネタバレあり】
テレビ東京で27日、ドラマプレミア23『夫を殺したはずなのに』（毎週月曜 後11：06）の第4話が放送された。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】残酷…包丁で夫を刺す莉乃
原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜氏による完全オリジナル縦読み漫画作品。“不倫・復讐”のジャンルに“タイムリープ”の要素を掛け合わせたタイムリープ復讐サスペンスとなっている。
主人公の本庄莉乃役を内田理央、妻・莉乃を一途に愛する心優しいサラリーマンでありながら毎週金曜に愛人と不貞行為の生配信をする本庄慶太役を渡邊圭祐が演じる。
第4話では、莉乃と慶太の最悪な結婚記念日から遡ること3ヶ月前、慶太は順風満帆な生活に満たされていた。しかしある夜、冷蔵庫の奥から見覚えのない“避妊薬”を発見してしまう。
莉乃が望んでいた家庭ってなんだったのか。疑念が疑惑に変わっていく中、慶太は、偶然エレナ（箭内夢菜）と出会い、一線を超えた。
この話にはSNS上で「どっちもどっちかな…」「結局のところどちらもちゃんとぶつからなかったことが原因」などの反響が寄せられている。
【場面写真】残酷…包丁で夫を刺す莉乃
原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜氏による完全オリジナル縦読み漫画作品。“不倫・復讐”のジャンルに“タイムリープ”の要素を掛け合わせたタイムリープ復讐サスペンスとなっている。
主人公の本庄莉乃役を内田理央、妻・莉乃を一途に愛する心優しいサラリーマンでありながら毎週金曜に愛人と不貞行為の生配信をする本庄慶太役を渡邊圭祐が演じる。
莉乃が望んでいた家庭ってなんだったのか。疑念が疑惑に変わっていく中、慶太は、偶然エレナ（箭内夢菜）と出会い、一線を超えた。
この話にはSNS上で「どっちもどっちかな…」「結局のところどちらもちゃんとぶつからなかったことが原因」などの反響が寄せられている。