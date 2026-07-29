『おちたらおわり』第5話 “明日海”宇垣美里、“孔美子”篠田麻里子の策謀により家庭崩壊の危機
宇垣美里が主演し、篠田麻里子が共演するドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分放送）の第5話が29日深夜に放送される。
【写真】紗都（鈴木紗理奈）vs心菜（風吹ケイ）のバトル勃発！『おちたらおわり』第5話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。脚本を手がけるのは連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）や『大奥』シリーズ（フジテレビ系）の浅野妙子。
■第5話あらすじ
夫・英治（清水海李）と心菜（風吹ケイ）の不倫を疑っていた紗都（鈴木紗理奈）。彼女は、英治の服から心菜のネイルに付いていたスワロフスキーの粒を見つけ、疑惑を確信へと変える。さらに、孔美子（篠田）が追い打ちをかけるように、ある動画を見せる。怒りが頂点に達した紗都は、ついに心菜の家へ乗り込む。さらに、心菜が結婚前からひた隠しにしてきた“禁断の秘密”までもが暴かれてしまう。
一方、夫・泰弘（木原勝利）からのモラハラに苦しむ朋代（佐津川愛美）は、明日海（宇垣）が良き夫がいるにも関わらず、年下の青年と楽しげに話す姿に、嫉妬にも似た感情を抱いていた。そんな朋代の心の内に、孔美子が巧みに入り込んでいく。孔美子の策略によって朋代は明日海への不信を募らせ、やがて明日海の家庭を崩壊させようと牙を剝きだす。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。
【写真】紗都（鈴木紗理奈）vs心菜（風吹ケイ）のバトル勃発！『おちたらおわり』第5話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。脚本を手がけるのは連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）や『大奥』シリーズ（フジテレビ系）の浅野妙子。
夫・英治（清水海李）と心菜（風吹ケイ）の不倫を疑っていた紗都（鈴木紗理奈）。彼女は、英治の服から心菜のネイルに付いていたスワロフスキーの粒を見つけ、疑惑を確信へと変える。さらに、孔美子（篠田）が追い打ちをかけるように、ある動画を見せる。怒りが頂点に達した紗都は、ついに心菜の家へ乗り込む。さらに、心菜が結婚前からひた隠しにしてきた“禁断の秘密”までもが暴かれてしまう。
一方、夫・泰弘（木原勝利）からのモラハラに苦しむ朋代（佐津川愛美）は、明日海（宇垣）が良き夫がいるにも関わらず、年下の青年と楽しげに話す姿に、嫉妬にも似た感情を抱いていた。そんな朋代の心の内に、孔美子が巧みに入り込んでいく。孔美子の策略によって朋代は明日海への不信を募らせ、やがて明日海の家庭を崩壊させようと牙を剝きだす。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。