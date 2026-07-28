熊本県で震度7 津波注意報で避難する際の注意点

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熊本県で最大震度7の地震が発生し、有明・八代海で津波注意報が発表されました。自治体の指示に従い速やかに避難を行って下さい。

津波の基礎知識








■避難時の注意点