【泌尿器科医が解説】前立腺がんの悪性度を測る「グリソンスコア」とは？早期発見に繋がるPSA検査から診断までの流れ

【呼吸器内科医が解説】階段での息切れは「年のせい」じゃない？ COPD（慢性閉塞性肺疾患）の話

’自身の肺動脈弁を大動脈弁に入れ換える’心臓外科医が語る“ロス手術”が今、若年者へ適用されるワケ