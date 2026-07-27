■バレーボール ネーションズリーグ決勝ラウンド 準々決勝 前々日練習（27日、中国）

【写真で見る】準々決勝を控えた石川、郄橋ら日本代表選手の練習の様子

ネーションズリーグ（VNL）の決勝ラウンド（中国・寧波）開幕を29日に控え、予選ラウンドから無傷の12連勝中の男子日本代表（世界ランキング4位）が練習を行った。

準々決勝の相手は開催国の中国（同35位）。予選ラウンドでは3-1で勝利した相手だが、試合を通してフローターサーブに苦しめられた。中国について西田有志（26）は「ミドルのところが打数も多いですし、決定率も高い部分もある。予選では非常にフローターが素晴らしかった」と話す。

さらに、身長208cmのミドルブロッカーで25-26シーズンを大阪ブルテオンでともに過ごしたポン・シーコン（25）を警戒。「彼が乗ってくる時、ゲームメイクをしている内容が多いかなという風に思う。まずそこの対策が第一ではありますけど、全選手しっかり対策を取ってやっていくってことが大切」だと語る。

史上初の12連勝、予選首位で乗り込む決勝ラウンド。日本は、23年銅メダル、24年銀メダル以来となる、2大会振りの表彰台を狙う。負ければ終わりの一戦も、「特に自分たちのやることは変わらず、よりクオリティーの高いものをやっていくっていうことが第一。準々決勝だからどうっていうよりも、新しいことをやるわけじゃなくて、今までやってることしか出ない」と冷静な西田。「いいクオリティーで出せるコンディション作りと試合の準備をやっていければ、形にはなるかなと思う。難しく考えず、しっかり自分たちの目の前のこと、できることをやっていけたらいいかなという風に思います」と力を込めた。

【決勝ラウンド】

◆準々決勝

7月29日（水）

午後4：00〜 スロベニア vs トルコ

午後8：30〜 日本 vs 中国

7月30日（木）

午後4：00〜 イタリア vs アメリカ

午後8：30〜 ポーランド vs ウクライナ

◆準決勝

8月1日（土）

午後4：00〜

午後8：30〜

◆決勝・3位決定戦

8月2日（日）

午後4：00〜 3位決定戦

午後8：30〜 決勝

【今後の男子日本代表日程】

アジア大会愛知・名古屋

日程：9月27日〜10月3日

場所：岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館