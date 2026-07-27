「43億円のオファーを拒否」優勝９回のイングランド古豪が日本代表エースへ高額入札も…“拒絶”と現地報道。移籍容認もまさかの65億円を要求か
昨シーズンのエールディビジで得点王に輝いたフェイエノールトの日本代表FW上田綺世は、去就が注目されている。
以前から関心が取り沙汰されてきたイングランドの古豪エバートンは、正式なオファーを出したようだ。オランダメディア『soccernews』は７月26日、こう報じている。
「プレミアリーグからの関心は確かなものと報じられている。エバートンは2100万ユーロから2300万ユーロ（約39億円から43億円）の移籍金をオファーしたが、フェイエノールトのテクニカルディレクター、デビ・リゴー氏はこれを拒否した。ロッテルダムのクラブは3000万ユーロから3500万ユーロ（約56億円から65億円）の移籍金を検討している」
また、フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト新監督は、「アヤセが注目を集める選手であることは誰もが知っている。彼が売却される可能性はある。しかし、それは100％確実ではない。我々は賢明な判断を下さなければなりない」と発言している。
この報道を受け、国内リーグ優勝９回を誇るエバートンの専門メディア『Goodison News』は、「エバートンがこの日本人スター選手の獲得レースに再び参戦するかどうかは、まだ分からない」と伝えている。
フェイエノールトは、満足なオファーが届けば、日本代表のエースを売却しても問題はないという姿勢なだけに、今夏に退団する可能性は十分にありそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
以前から関心が取り沙汰されてきたイングランドの古豪エバートンは、正式なオファーを出したようだ。オランダメディア『soccernews』は７月26日、こう報じている。
「プレミアリーグからの関心は確かなものと報じられている。エバートンは2100万ユーロから2300万ユーロ（約39億円から43億円）の移籍金をオファーしたが、フェイエノールトのテクニカルディレクター、デビ・リゴー氏はこれを拒否した。ロッテルダムのクラブは3000万ユーロから3500万ユーロ（約56億円から65億円）の移籍金を検討している」
この報道を受け、国内リーグ優勝９回を誇るエバートンの専門メディア『Goodison News』は、「エバートンがこの日本人スター選手の獲得レースに再び参戦するかどうかは、まだ分からない」と伝えている。
フェイエノールトは、満足なオファーが届けば、日本代表のエースを売却しても問題はないという姿勢なだけに、今夏に退団する可能性は十分にありそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】